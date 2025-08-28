augusztus 28., csütörtök

Kézilabda

1 órája

HE-DO B. Braun Gyöngyös: Szegeden 15 perc után nyílni kezdett az olló

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#OTP BANK-PICK SZEGED#vereség

Igazolódott a papírforma a 2025/26. évi férfi NB I. nyitányán. A házigazda OTP Bank-Pick Szeged tizenhat gólos különbséggel nyert a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen.

Sike Károly

Bő negyedórán keresztül tartotta a lépést a HE-DO B. Braun Gyöngyös a Szegeddel, amely 12–10-ről a félidő második felében 23–14-re alakította az állást. A hazaiak a szünet után sem vettek vissza a tempóból: 6–1-es rohammal kezdtek, majd a játékrész derekán már 33–20-ra vezettek. A férfi NB I. 3. fordulójából előrehozott mérkőzésen a legnagyobb különbség a végére alakult a ki a két csapat között.

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

OTP BANK-PICK SZEGED–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 42–26 (23–14)

Szeged, Pick Aréna, 2172 néző. V.: Hargitai G., Markó G.
SZEGED: Thulin – Sostaric 11 (2), Garciandia 4, Kalaras, Mackovsek, Frimmel 5, Gottfridsson 1. Csere: Radvánszki (kapus), Kukics 2, Bánhidi 3, Toto 4, Smárason, Bodó 4, Jelinic 4, Szilágyi 4 (2). Vezetőedző: Michael Apelgren
GYÖNGYÖS: Skledar – Végh 1, Nagy Á. 3, Ubornyák 2, Hegedüs M. 4, Lang 3, Edwards 5 (2). Csere: Marczika (kapus), Neves 3, Jóga N. 1, Gráf M., Gyallai 2, Zakhar, Bajus 1, Dobi 1, Bihari. Vezetőedző: Bíró Balázs.
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3, 12. p.: 8–7, 18. p.: 13–10, 24. p.: 17–11, 36. p.: 26–15, 42. p.: 31–17, 48. p.: 33–22, 54. p.: 37–24.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 2/2.
KÖVETKEZIK: Mol Tatabánya KC–HE-DO B. Braun Gyöngyös, szeptember 6., szombat, 18.00.

Mestermérleg, avagy így értékeltek az edzők

MICHAEL APELGREN: – Már most látszik, hogy jóval előrébb tartunk mint egy éve ilyenkor, s nem az alapokról kell kezdeni a munkát. Nagyon tetszett a csapat hozzáállása, a játékosok nem elégedtek meg a biztos vezetéssel, mindig többet akartak. Ez lehet a kulcsa annak, hogy idén messzebbre jussunk. Szerényen és alázattal kell dolgozni tovább.
BÍRÓ BALÁZS:A felkészülés egyik állomásának tekintettük a mérkőzést. Mi még messze nem vagyunk kész, az első komoly tétmérkőzés bő két hét múlva következik, a formát akkorra időzítjük. Ennek ellenére az első és a második félidőben is voltak jó időszakok, amivel elégedettek lehetünk. A két csapat között hatalmas a minőségbeli különbség, ezt a hajrában az utánpótláskorú játékosok is megtapasztalhatták.

 

