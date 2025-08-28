HE-DO B. Braun Gyöngyös: Szegeden 15 perc után nyílni kezdett az olló

Bő negyedórán keresztül tartotta a lépést a HE-DO B. Braun Gyöngyös a Szegeddel, amely 12–10-ről a félidő második felében 23–14-re alakította az állást. A hazaiak a szünet után sem vettek vissza a tempóból: 6–1-es rohammal kezdtek, majd a játékrész derekán már 33–20-ra vezettek. A férfi NB I. 3. fordulójából előrehozott mérkőzésen a legnagyobb különbség a végére alakult a ki a két csapat között.

Gráf Martinékat feltartóztatták a szegediek. A HE-DO B. Braun Gyöngyös vereséggel zárt a Pick Arénában

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

OTP BANK-PICK SZEGED–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 42–26 (23–14)

Szeged, Pick Aréna, 2172 néző. V.: Hargitai G., Markó G.

SZEGED: Thulin – Sostaric 11 (2), Garciandia 4, Kalaras, Mackovsek, Frimmel 5, Gottfridsson 1. Csere: Radvánszki (kapus), Kukics 2, Bánhidi 3, Toto 4, Smárason, Bodó 4, Jelinic 4, Szilágyi 4 (2). Vezetőedző: Michael Apelgren

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh 1, Nagy Á. 3, Ubornyák 2, Hegedüs M. 4, Lang 3, Edwards 5 (2). Csere: Marczika (kapus), Neves 3, Jóga N. 1, Gráf M., Gyallai 2, Zakhar, Bajus 1, Dobi 1, Bihari. Vezetőedző: Bíró Balázs.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3, 12. p.: 8–7, 18. p.: 13–10, 24. p.: 17–11, 36. p.: 26–15, 42. p.: 31–17, 48. p.: 33–22, 54. p.: 37–24.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 2/2.

KÖVETKEZIK: Mol Tatabánya KC–HE-DO B. Braun Gyöngyös, szeptember 6., szombat, 18.00.