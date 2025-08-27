augusztus 27., szerda

Kézilabda

55 perce

HE-DO B. Braun Gyöngyös: a finomhangolás része a szegedi mérkőzés

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#Marczika Barnabás#Daniel Neves#Lang Zalán#Végh Bálint

Rajtol a pontvadászat! OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös mérkőzéssel indulnak a 75. férfi NB I. küzdelmei. A 2025/2026-os szezon nyitómérkőzésén egyértelmű favorit a tavalyi ezüstérmes Tisza-parti gárda.

Sike Károly

A nyáron hét játékos távozott – Martin Potisk, Bodor Márk, Lakosy Máté, Mitar Markez, Gyánti Barnabás, Ilya Uszik és Kovács Gergő is új kihívást választott –, miközben öt, javarészt pályafutása elején járó kézilabdázó – Végh Bálint, Lang Zalán, Marczika Barnabás, Bajus Bruno és a portugál Daniel Neves – csatlakozott az előző idényben nyolcadik helyen zárt HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatához, amely a megfiatalított kerettel is szeretne a középmezőny stabil tagja maradni.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös 2025/2026-os csapata
Forrás: Tatár Péter/GYKK

Épül a HE-DO B. Braun Gyöngyös

A gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a szegedi fellépés előtt úgy fogalmazott: még az építkezés fázisában tartanak, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztességesen helytálljnak a Pick Arénában.
– Nem először fordul elő, hogy Szegeden kezdjük a szezont ami mindig nehéz, annak fényében különösen, hogy mi csak három hét múlva játsszuk az első rangadót – fogalmazott a vezetőedző a klubhonlapnak. – Az építkezés fázisában tartunk, a játékunk még hagy kívánnivalót maga után, de természetesen szeretnénk tisztességes mérkőzést játszani, amit arra használnánk fel, hogy az itt szerzett tapasztalatokkal a nagyobb eséllyel kecsegtető mérkőzéseket meg tudjuk majd nyerni.

A férfi NB I. 3. fordulójából előrehozott mérkőzés
OTP BANK-PICK SZEGED–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS
Szeged, Pick Aréna
Augusztus 28., csütörtök, 18.00.
Vezetik: Hargitai Gábor, Markó Gábor

A csongrádiaknál az állandóság a jellemző. A csapattól ketten távoztak a nyáron: Nagy Martin a svéd OV Helsingborg HK kapusa, Rea Barnabás pedig az izlandi Stjarnan irányítója lett, ám egyikük sem volt kulcsember. Az alapcsapat tagjai közül mindenki maradt, hozzájuk csatlakozott a kapus Radvánszki Attila és a svéd irányító Jim Gottfridsson, aki kétszeres német bajnoknak, Bajnokok Ligája-győztesnek, Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmesnek, illetve világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát. Kétszer is megválasztották a kontinensbajnokság legjobb játékosának.
A szegediek a nyári edzőmeccsek során két találattal kikaptak a lengyel Kielcétől, majd néggyel legyőzték a norvég Elverumot.
A magyar élvonal 75. idényében a lebonyolítás nem változik: a május 23-án záruló alapszakasz után az első két helyezett jut a döntőbe, amely az egyik csapat második győzelméig tart május 25. és június 5. között. December 14. és február 5. között szünetel a pontvadászat a januári Európa-bajnokság miatt.

A februárban bevezetett videórendszer használatával a játékvezetők – vagy a versenybírók – vizsgálhatják a labda nélküli súlyos és sportszerűtlen akciókat, a szimulálást, a szabálytalan cserét, illetve az utolsó harminc másodpercben történő szituációkat. Új elemként a gól/nem gól esetek is ellenőrizhetők lesznek a rendszer segítségével. Legkésőbb  ősszel minden első osztályú csapat csarnokában telepítik az elektronikus csapatidőkérő-rendszert.

 

