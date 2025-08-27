HE-DO B. Braun Gyöngyös: a finomhangolás része a szegedi mérkőzés

A nyáron hét játékos távozott – Martin Potisk, Bodor Márk, Lakosy Máté, Mitar Markez, Gyánti Barnabás, Ilya Uszik és Kovács Gergő is új kihívást választott –, miközben öt, javarészt pályafutása elején járó kézilabdázó – Végh Bálint, Lang Zalán, Marczika Barnabás, Bajus Bruno és a portugál Daniel Neves – csatlakozott az előző idényben nyolcadik helyen zárt HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatához, amely a megfiatalított kerettel is szeretne a középmezőny stabil tagja maradni.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös 2025/2026-os csapata

Forrás: Tatár Péter/GYKK

Épül a HE-DO B. Braun Gyöngyös

A gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a szegedi fellépés előtt úgy fogalmazott: még az építkezés fázisában tartanak, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztességesen helytálljnak a Pick Arénában.

– Nem először fordul elő, hogy Szegeden kezdjük a szezont ami mindig nehéz, annak fényében különösen, hogy mi csak három hét múlva játsszuk az első rangadót – fogalmazott a vezetőedző a klubhonlapnak. – Az építkezés fázisában tartunk, a játékunk még hagy kívánnivalót maga után, de természetesen szeretnénk tisztességes mérkőzést játszani, amit arra használnánk fel, hogy az itt szerzett tapasztalatokkal a nagyobb eséllyel kecsegtető mérkőzéseket meg tudjuk majd nyerni.