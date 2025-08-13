1 órája
A miklósi medvéket is legyőzték a gyöngyösi farkasok
A nyári felkészülési időszak harmadik állomását Szigetszentmiklós jelentette. Az élvonalbeli újonc SZKSK vendégeként háromgólos győzelmet aratott a HE-DO B. Braun Gyöngyös férfi kézilabdacsapata.
A vezetőedzőként Bíró Balázs által irányított HE-DO B. Braun Gyöngyös számára az idei első megméretést az újjáalakuló Eger jelentette, majd néhány órával később a DEAC következett a mátraaljaiak számára. A két NB I/B-s ellenféllel játszott találkozót követően a szlovákiai Tőketerebesen tartott erőfelmérőt a mátraaljai gárda, amely hétközben Szigetszentmiklóson vizitált.
Az edzőként Imre Vilmos vezette hazaiaknál exgyöngyösiként Holló Balázs, Schmid Péter, Gábori Máté és Lakosy Máté is a keret tagja.
– Sokat profitálhattunk ebből a mérkőzésből. Mindkét csapat nagy tempót diktált, több taktikai variációt is ki tudtunk próbálni.
Vélhetően a Szigetszentmiklós is egyike lesz azon csapatoknak, amelyekkel késhegyre menő csatákat vívunk majd a bajnokságban. Az eredmény ilyenkor másodlagos, de a győzelem mindig jól esik. Jó szájízzel megyünk haza, miközben azt is látjuk, hogy milyen hiányosságokkal küzdünk – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs.
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Eger 30–32 (15–14)
HE-DO B. Braun Gyöngyös–DEAC 42–28 (25–13)
ŠK Zemplín Trebišov (szlovák)–HE-DO B. Braun Gyöngyös 24–40 (13–22)
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B. Braun Gyöngyös 29–32 (13–14)
Augusztus 15., péntek, 17.00: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-RÉV
Augusztus 20. szerda, 16.00: PLER-Budapest–HE-DO B. Braun Gyöngyös
