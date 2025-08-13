A miklósi medvéket is legyőzték a gyöngyösi farkasok

A vezetőedzőként Bíró Balázs által irányított HE-DO B. Braun Gyöngyös számára az idei első megméretést az újjáalakuló Eger jelentette, majd néhány órával később a DEAC következett a mátraaljaiak számára. A két NB I/B-s ellenféllel játszott találkozót követően a szlovákiai Tőketerebesen tartott erőfelmérőt a mátraaljai gárda, amely hétközben Szigetszentmiklóson vizitált.

Bíró Balázs elégedett lehetett a Gyöngyös játékával

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Az edzőként Imre Vilmos vezette hazaiaknál exgyöngyösiként Holló Balázs, Schmid Péter, Gábori Máté és Lakosy Máté is a keret tagja.

– Sokat profitálhattunk ebből a mérkőzésből. Mindkét csapat nagy tempót diktált, több taktikai variációt is ki tudtunk próbálni.

Vélhetően a Szigetszentmiklós is egyike lesz azon csapatoknak, amelyekkel késhegyre menő csatákat vívunk majd a bajnokságban. Az eredmény ilyenkor másodlagos, de a győzelem mindig jól esik. Jó szájízzel megyünk haza, miközben azt is látjuk, hogy milyen hiányosságokkal küzdünk – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs.