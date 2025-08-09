A felvidéki fellépésen 40 gólt lőtt a HE-DO B. Braun Gyöngyös

A vezetőedzőként Bíró Balázs által irányított HE-DO B. Braun Gyöngyös számára az idei első megméretést az újjáalakuló Eger jelentette, majd néhány órával később a DEAC következett a mátraaljaiak számára. Egy héttel a két NB I/B-s ellenféllel játszott találkozót követően a szlovákiai Tőketerebesre vezetett a gyöngyösiek útja.

Javuló védekezéssel és lendületes támadójátékkal nyert a Gyöngyös

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A HE-DO B. Braun Gyöngyös edzője így értékelt

– A klub szlovákiai kapcsolatrendszerének köszönhetően jött létre a találkozó – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klub honlapján. – Bár előzetesen nem sok információval rendelkeztünk az ellenfél erősségeiről, végül nagyon hasznos mérkőzést játszottunk, amelyen tovább építhettük a saját játékunkat. Az ellenfél partner volt abban, hogy 60 percen keresztül nagy tempót diktáljunk és a múlt héthez képest javult a védekezésünk is. Ezt a mérkőzést is a helyén kezeljük, nem az eredményből indulunk ki, hanem a mutatott játékból. Dolgozunk tovább és a hátralévő három edzőmérkőzésen NB I.-es riválisaink ellen mérjük majd le, hogy hozzájuk képest hol tartunk.