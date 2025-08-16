36 perce
A Gyöngyösi AK pontot mentett a Marshall-ASE ellen
A Marshall-ASE 25 percig győzelemre állt. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójának slágermérkőzésén a házigazda a Gyöngyösi AK Nádudvari Marcell találatával alakította döntetlenre a találkozót.
A Lőrinci VSC Gyöngyöshalászon, az Egerszalók Makláron nyert. A Gyöngyösi AK és a Marhall-ASE megosztozott a pontokon.
GYÖNGYÖSI AK–MARSHALL-ASE 1–1 (0–0)
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 100 néző. V.: Mencsik László (Juhász Á., Rézműves F.).
GYAK: Tóth B. – Uram D., Nádudvari M., Bartha Cs., Gulyás K., Szűcs B. (Eged Z., 68.), Nyilas P., Majoros Zs., Czinkóczi B., Béla S., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor.
ASE: Tuza B. – Ambrus Zs., Marsa E., Kálmán J., Sebe M. (Megyeri T., 91.), Gáspár M. (Csóka R., 61.), Kálmán R., Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Bárdos B. (Csikos M., 61.). Edző: Novák Zoltán.
GÓL: Nádudvari M. (84.), ill. Hegyi Z. (58.).
JÓK: Nagy-György B., ill. Kálmán R., Ambrus Zs.
PAPP TAMÁS: – Az első félidőben nem teljesen azt csináltuk, amit megbeszéltünk, de nagyon nehéz volt ennyire visszahúzódó csapat ellen játszani. Ezzel együtt igazságos eredmény született.
NOVÁK ZOLTÁN: – Nem számítottam könnyű mérkőzésre, nem is volt az. A végén egy kis szerencsével győzhettünk volna, de nem vagyok csalódott az eredmény miatt.
A bajnoki rajton megismétlődik a dr. Vass Géza-kupa májusi döntője
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–LŐRINCI VSC 0–2 (0–0)
Gyöngyöshalász, 160 néző. V.: Lucián János (Pásztory K., Nagy G.).
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N. (Csendes Cs., 89.), Tóth M., Petrezselyem T., Eperjesi L. (Kecskés P., 70.), Horváth P., Bakó P., Danyi P. (Csík M., 70.), Holló M., Gyuris A., Sándor B. Edző: Labancz Róbert.
LŐRINCI: Áll M. – Báti G., Nyerges K., Kovács A., Czibolya G., Hegedűs N., Fellner K., Fodor F. (Belák B., 93.), Oláh Á., Gesztesi R. (Kovács G., 46.), Zöldi D. Edző: Gulyka Zsolt.
GÓL: Hegedűs N. (64.), Kovács G. (81.).
JÓK: mindkét csapat játékosai dicséretet érdemelnek.
LABANCZ RÓBERT: – Alakulóban lévő csapatunk helyt állt, csak a gólok hiányoztak, pedig megvoltak a lehetőségek.
GULYKA ZSOLT: – Helyzeteink alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a hazaiaknak!
Edzőcsere: a mezőny egyharmada trénert váltott a Heves vármegyei I. osztályban
MAKLÁR–EGERSZALÓK 0–3 (0–2)
Maklár, 120 néző. V.: Németh Gergely (Gyikó T., Szabó B.).
MAKLÁR: Kecskeméti Á. – Szeles A., Noszek G., Besenyei R. (György K., 45.), Csomós Zs., Orosz B., Radócz Á. (Tóth D., 46.), Gál B. (Bacsó D., 75.), Vojtekovszki M., Kerékgyártó Cs., Juhász M. Edző: Szabó László.
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Hangácsi K., 83.), Halász M. (Tóth Á., 83.), Gallik G., Molnár R., Czipó B. (Árvai Á., 62.), Németh G. (Koós M., 83.), Rab K., Mester Cs. (Montvai T., 71.), Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.
GÓL: Mester Cs. (32.), Németh G. (47., 74. – minkettőt 11-esből).
KIÁLLÍTVA: Kecskeméti Á. (44.).
JÓK: Noszek G., Juhász M., Kerékgyártó Cs., ill. az egész vendégcsapat.
SZABÓ LÁSZLÓ: – Az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználta a vandégcsapat. Sok hibával és pontatlanul játszottunk. Támadásban nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, miközben hátul is nagyon gólképesnek bizonyultunk. Gratulálunk Egerszalók csapatának!
MONTVAI TIBOR: – Az első félidőben több lehetőséget dolgoztunk ki, és jöttek is a gólok. Kétgólos vezetésnél az emberelőny minket zavart meg, de ez a hazai csapat dicsérete is, mert nem adták fel. Nyíltan játszottak és idő kérdése volt, hogy egy kontrából lezárjuk a meccset. Gratulálok a csapatomnak a jó idénykezdethez.
Vasárnap, 17.30:
- NEO24-HEVESI LSC–BESENYŐTELEK SC
Heves. V.: Molnár Dániel (dr. Lendvai G., Lovasi J.)
SZABADNAPOS: Energia SC Gyöngyös
Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci VSC szeptember végén fogadja az ezüstérmest
Mol Magyar Kupa: a kiesés nem esett jól, de a Marshall-SE új edzője abszolút pozitív