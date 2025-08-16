A Gyöngyösi AK pontot mentett a Marshall-ASE ellen

A Lőrinci VSC Gyöngyöshalászon, az Egerszalók Makláron nyert. A Gyöngyösi AK és a Marhall-ASE megosztozott a pontokon.

A Gyöngyösi AK–Marshall-ASE mérkőzésen megosztoztak a pontokon a csapatok

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

GYÖNGYÖSI AK–MARSHALL-ASE 1–1 (0–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 100 néző. V.: Mencsik László (Juhász Á., Rézműves F.).

GYAK: Tóth B. – Uram D., Nádudvari M., Bartha Cs., Gulyás K., Szűcs B. (Eged Z., 68.), Nyilas P., Majoros Zs., Czinkóczi B., Béla S., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor.

ASE: Tuza B. – Ambrus Zs., Marsa E., Kálmán J., Sebe M. (Megyeri T., 91.), Gáspár M. (Csóka R., 61.), Kálmán R., Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Bárdos B. (Csikos M., 61.). Edző: Novák Zoltán.

GÓL: Nádudvari M. (84.), ill. Hegyi Z. (58.).

JÓK: Nagy-György B., ill. Kálmán R., Ambrus Zs.

PAPP TAMÁS: – Az első félidőben nem teljesen azt csináltuk, amit megbeszéltünk, de nagyon nehéz volt ennyire visszahúzódó csapat ellen játszani. Ezzel együtt igazságos eredmény született.

NOVÁK ZOLTÁN: – Nem számítottam könnyű mérkőzésre, nem is volt az. A végén egy kis szerencsével győzhettünk volna, de nem vagyok csalódott az eredmény miatt.