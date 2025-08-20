Gyöngyösön 41 csapat több mint 500 labdarúgója várja az őszi folytatást

A 2025. évi kiírás I. osztályában tavasszal a Vamav-Metcom Kft., a II. osztályban a Viola FC, az öregfiúk I. osztályban a Sikerre Számíthat SE, a II. osztályban pedig a HÓ SC Senior gárdája szerezte a legtöbb pontot Gyöngyösön.

A Gyöngyösön kívül is jól ismert Ludányi Nándor csapata 60 gólja közül harmicat szerzett

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség égisze alatt tavaszi-őszi lebonyolításban, a naptári év szerint zajlik a küzdelemsorozat.

Innen folytatják a csapatok Gyöngyösön a 2025-ös bajnokságot

I. osztály

1. Vamav-Metcom Kft. 9 9 – – 67–17 27

2. Bezzegh Kert 9 8 – 1 50–13 24

3. Gól-osztók 9 7 – 2 34–24 21

4. Universal Leasing 9 6 – 3 55–23 18

5. Bella Likőr SE 9 4 1 4 41–33 13

6. Ava Pietra GA. 9 3 2 4 29–37 11

7. Bányász-Thorez 9 2 1 6 22–59 7

8. Atkár SE 9 2 – 7 16–54 3

9. Pannon Kópé 9 – 2 7 13–43 2

10. Kóborlók 9 1 – 8 29–53 0

Megjegyzés: az Atkár SE és a Kóborlók csapatától 3–3 büntetőpont levonva