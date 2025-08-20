augusztus 20., szerda

István névnap

Kispályás foci

2 órája

Gyöngyösön 41 csapat több mint 500 labdarúgója várja az őszi folytatást

Címkék#GYVKLSZ#Vamav-Metcom Kft#Sikerre Számíthat SE

Augusztus 25-én 18 órától a Bányász-Thorez–Pannon Kópé mérkőzés jelenti az őszi idény első párharcát. Gyöngyösön idén négy osztályban 41 csapat játékosai bizonyítják hétről-hétre, mennyire szeretik a kispályás futballt.

Bódi Csaba

A 2025. évi kiírás I. osztályában tavasszal a Vamav-Metcom Kft., a II. osztályban a Viola FC, az öregfiúk I. osztályban a Sikerre Számíthat SE, a II. osztályban pedig a HÓ SC Senior gárdája szerezte a legtöbb pontot Gyöngyösön.  

A Gyöngyösön kívül is jól ismert Ludányi Nándor csapata 60 gólja közül harmicat szerzett
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség égisze alatt tavaszi-őszi lebonyolításban, a naptári év szerint  zajlik a küzdelemsorozat.

Innen folytatják a csapatok Gyöngyösön a 2025-ös bajnokságot

I. osztály

1. Vamav-Metcom Kft. 9 9 – – 67–17 27    
2. Bezzegh Kert 9 8 – 1 50–13 24
3. Gól-osztók 9 7 – 2 34–24 21
4. Universal Leasing 9 6 – 3 55–23 18
5. Bella Likőr SE 9 4 1 4 41–33 13
6. Ava Pietra GA. 9 3 2 4 29–37 11
7. Bányász-Thorez 9 2 1 6 22–59 7
8. Atkár SE 9 2 – 7 16–54 3
9. Pannon Kópé 9 – 2 7 13–43 2
10. Kóborlók 9 1 – 8 29–53 0
Megjegyzés: az Atkár SE és a Kóborlók csapatától 3–3 büntetőpont levonva

A góllövőlista élcsoportja

15 gólos: Fótos László (Universal Leasing)
11 gólos: Galó Kristóf (Ava Pietra GA), Szabó Viktor (Vamav-Metcom Kft.), Váradi Nikolasz (Gól-osztók)
10 gólos: Bordás Dávid (Universal Leasing), Csoszánszki Dávid (Vamav-Metcom Kft.)

II. osztály

1. Viola FC 9 8 – 1 43–23 24
2. Habi-vill Kft. 9 7 1 1 60–21 22
3. ÉMÁSZ Rt. 9 6 2 1 40–20 20
4. Zsivány Szosziedad 9 6 1 2 41–19 19
5. Korona 10 5 1 4 51–43 16
6. Vamos 9 4 3 2 45–30 15
7. Takács-Trans Solymos 10 4 2 4 28–29 14
8. Verőfény 9 4 2 3 27–31 14
9. El Dorado 9 2 2 5 23–36 8
10. Indigók 9 2 1 6  24–36 7
11. Alu-Skytech Gyöngyös 9 1 3 5 28–50 6
12. Anonim FC 10 2 – 8 18–54 6
13. Bezzegh Étterem 9 – – 9 14–50 0

A góllövőlista élcsoportja

33 gólos: Szajkó Richárd (Korona)
30 gólos: Ludányi Nándor (Habi-vill Kft.)
22 gólos: Domoszlai Kristóf Péter (Viola FC)

Öregfiúk I. osztály

1. Sikerre Számíthat SE  9 9 – – 64–31 27
2. HB Senior 9 6 2 1 47–18 20
3. Fermester 9 6 1 2 38–17 19
4. Bella Likőr Baráti Kör SE 9 5 2 2 41–25 17
5. Gyóni Autópark 9 4  5 29–38  12
6. Ava Pietra Old Boys 9 3 2 4 24–26 11
7. Gyöngyöshalász 9 2 2 5 23–32 8
8. Have-Rock FC 9 2 2 5 17–27 8
9. Pedagógus 9 2 1 6 14–49 7
10. Atkár Öregfiúk 9  – – 9 18–52 -1
Megjegyzés: Atkár Öregfiúk csapatától 1 büntetőpont levonva

A góllövőlista élcsoportja

26 gólos: Vernyik Dávid (Sikerre Számíthat SE)
18 gólos: Szabó Viktor (HB Senior)
14 gólos: Szklenár Péter (Gyóni Autópark)

Öregfiúk II. osztály

1. HÓ SC Senior 9 5 3 1 36–28 18
2 Szamba FC 9 5 2 2 32–18 17
3. Bányász Öregfiúk 9 4  1 4 28–25 13
4. Gól-osztók Öregfiúk 9 5 1 3 30–32 13
5. Bulder.hu 9 3 3 3 37–33 12
6. Vastüdő 9 2 4 3 21–28 10
7. Adács SE 9 1 4  4 24–31 7
8. Mátrafüredi SE 9 1 2 6 18–31 5
Megjegyzés: a Gól-osztók Öregfiúk csapatától 1 büntetőpont levonva

A góllövőlista élcsoportja

13 gólos: Korponyi János (Bulder.hu)
11 gólos: Kovács Attila Csaba (Bányász Öregfiúk), Puporka Gyula (Gól-osztók Öregfiúk)
10 gólos: Paulenka Richárd István (Szamba FC)

