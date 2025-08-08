21 perce
Hatvanban 31 futamot kínál a roncsderby
A pénteki gépátvétellel és pályabejárással, no meg az esti két koncerttel (Lázadók, Falcon) kezdődik Hatvanban a háromnapos 25. Európa-bajnoki és a 32. Nemzetközi Roncsderby.
A Márkus Norbert irányította Újszerű Technikai Sportok Egyesülete és a hatvani önkormányzat által a Fürdő utcai roncsderby pályán rendezendő esemény keretében szombaton 11.30-tól nem kevesebb mint 16 futamot láthatnak az érdeklődők.
Zenei programként a Bangó Norbert és Fehér Ádám akusztik koncert (13.10), este pedig a Storm (18.20), a Terpentin (19.50) és Rockin’ RockCats (21.30) kínál élményt.
Roncsderby 2024Fotók: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap
A vasárnapi menetrendben 15 futam kapott helyet esti zárásként két rodeóval megágyazva a 21.30-as eredményhirdetésnek. Az előzetes nevezések alapján félszáz induló mutatja majd meg, hogy mennyire ért az ütközésekhez.