augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósport

1 órája

Hatvanban 31 futamot kínál a roncsderby

Címkék#Hatvan#koncert#roncsderbi

A pénteki gépátvétellel és pályabejárással, no meg az esti két koncerttel (Lázadók, Falcon) kezdődik Hatvanban a háromnapos 25. Európa-bajnoki és a 32. Nemzetközi Roncsderby.

Heol.hu

A Márkus Norbert irányította Újszerű Technikai Sportok Egyesülete és a hatvani önkormányzat által a Fürdő utcai roncsderby pályán rendezendő esemény keretében szombaton 11.30-tól nem kevesebb mint 16 futamot láthatnak az érdeklődők. 

Rajtolnak a roncsok
Rajtolnak a roncsok 
Forrás:  Albert Péter/Heol.hu

Zenei programként a Bangó Norbert és Fehér Ádám akusztik koncert (13.10), este pedig a Storm (18.20), a Terpentin (19.50) és Rockin’ RockCats (21.30) kínál élményt.

Roncsderby 2024

Fotók: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A vasárnapi menetrendben 15 futam kapott helyet esti zárásként két rodeóval megágyazva a 21.30-as eredményhirdetésnek. Az előzetes nevezések alapján félszáz induló mutatja majd meg, hogy mennyire ért az ütközésekhez.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu