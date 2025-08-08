Hatvanban 31 futamot kínál a roncsderby

A Márkus Norbert irányította Újszerű Technikai Sportok Egyesülete és a hatvani önkormányzat által a Fürdő utcai roncsderby pályán rendezendő esemény keretében szombaton 11.30-tól nem kevesebb mint 16 futamot láthatnak az érdeklődők.

Rajtolnak a roncsok

Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Zenei programként a Bangó Norbert és Fehér Ádám akusztik koncert (13.10), este pedig a Storm (18.20), a Terpentin (19.50) és Rockin’ RockCats (21.30) kínál élményt.