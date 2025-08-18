Hegyi Norbert egy találatra a világrekordtól

Az 51 éves sportoló egyetlen magyarként szerepelt a nemzetközi trap és skeet Grand Prix-n, ahol a kétnapos viadal alapversenyét 122 találattal nyerte.

Hegyi Norbert Brnóban is kiemelkedett a mezőnyből

Forrás: Beküldött fotó

A döntőben folytatta remek szereplését Hegyi Norbert, az 50 korongból 48 találattal elhódítva az elsőséget. A végeredménnyel az általa pár héttel ezelőtt felállított országos csúcsot is megdöntötte, mindössze egy koronggal lemaradva a világcsúcstól. Ezt Nathan Hales tartja, a brit sportlövő 2023-ban ért el 49 találatot.