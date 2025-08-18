augusztus 18., hétfő

Sportlövészet

1 órája

Hegyi Norbert egy találatra a világrekordtól

A hatvani sportlövő lendülete Brnóban sem tört meg. Hegyi Norbert nyáron lebonyolított külföldi versenysorozatának harmadik állomásán úgy zárt az élen a férfi trap kategória 55 indulót felvonultató mezőnyében, hogy csupán egy találatra végzett a világrekordtól.

Bódi Csaba

Az 51 éves sportoló egyetlen magyarként szerepelt a nemzetközi trap és skeet Grand Prix-n, ahol a kétnapos viadal alapversenyét 122 találattal nyerte. 

Hegyi Norbert Brnóban is kiemelkedett a mezőnyből
Hegyi Norbert Brnóban is kiemelkedett a mezőnyből 
Forrás:  Beküldött fotó

A döntőben folytatta remek szereplését Hegyi Norbert, az 50 korongból 48 találattal elhódítva az elsőséget. A végeredménnyel az általa pár héttel ezelőtt felállított országos csúcsot is megdöntötte, mindössze egy koronggal lemaradva a világcsúcstól. Ezt Nathan Hales tartja, a brit sportlövő 2023-ban ért el 49 találatot.

Az eredmény értékét és a siker nagyságát emeli, hogy a MátraHegyi SE vezetője és egyben kiválósága több olimpiai és világversenyen érmes vetélytársát utasította maga mögé a csehországi rendezvényen.

 

