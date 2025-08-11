augusztus 11., hétfő

Hegyi Norbert zólyomi diadala újabb csúcsbeállítással párosult

Egy hónap azután, hogy Hegyi Norbert Csehországban megdöntötte az országos csúcsot, a hatvani trap versenyző újabb sikert aratott, ezúttal Szlovákiában.

Bódi Csaba

A MátraHegyi SE alapítója a Zólyomban (Zvolen) rendezett nemzetközi viadalon állt rajthoz.

Hegyi Norbert összpontosítása kiváló eredménnyel társult Beküldött fotó

Az alapversenyben 125 korongból 123 találat fűződött a nevéhez, így immár harmadik alkalommal országos csúcsbeállítással ért el nagyszerű eredményt. Hegyi Norbert a kétnapos rendezvény döntőjében a második helyen zárt, így remek hétvégét zárt.

 

