Sportlövészet
35 perce
Hegyi Norbert zólyomi diadala újabb csúcsbeállítással párosult
Egy hónap azután, hogy Hegyi Norbert Csehországban megdöntötte az országos csúcsot, a hatvani trap versenyző újabb sikert aratott, ezúttal Szlovákiában.
A MátraHegyi SE alapítója a Zólyomban (Zvolen) rendezett nemzetközi viadalon állt rajthoz.
Az alapversenyben 125 korongból 123 találat fűződött a nevéhez, így immár harmadik alkalommal országos csúcsbeállítással ért el nagyszerű eredményt. Hegyi Norbert a kétnapos rendezvény döntőjében a második helyen zárt, így remek hétvégét zárt.
