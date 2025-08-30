Heréden és Abasáron tízgólos meccset láthatott a közönség

Az élcsapatok közül a Domoszló, az Egerszólát és a Petőfibánya is magabiztos győzelmet aratott. Heréden szenvedte el idei első vereségét a Tarnamente SSZE.

Heréden kinyílt a gólzsák

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Heréden Tari Szabolcs és Baranyi Richárd duplázott

DOMOSZLÓ–NAGYRÉDE 6–1 (2–1)

Domoszló, 150 néző. V.: Lucián János (Viktor F., Molnár Z.)

DOMOSZLÓ: Leffler S. – Váradi Z., Váradi K. (Török M., 46.), Péter M., Lukovszki M. (Zimány I., 81.), Váradi N. (Tresó M., 75.), Bordás D. (Kiszály G., 86.), Szabó D. (Bader Á., 75.), Nagy P., Lovag M. (Török Cs., 81.), Szabó V. (Leffler M. 86.). Edző: Szekrényes Ákos.

NAGYRÉDE: Korompai M. – Liktor M., Németh M. (Lakatos Z., 60.), Patkós Á., Varga K., Budai D. (Hordós R., 60.), Penti P., Gódor Á., Szajkó R., Turó-Balog L. (Budai B., 73.), Kovács M. (Gál M., 73.). Edző: Penti Zoltán.

GÓL: Szabó V. (8., 30. – mindkettőt 11-esből, 66.), Varga K. (73. – öngól), Gódor Á. (76. – öngól), Török Cs. (85.), ill. Németh M. (28.).

JÓK: Szabó V., Váradi Z., Péter M., Lovag M., ill. senki.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Az első félidőben nehezen vettük fel a meccs ritmusát, de ettől függetlenül stabilak voltunk. A második félidei higgadt, jó játékunk magabiztos győzelmet eredményezett.

PENTI ZOLTÁN: – Rúgtunk két öngólt, és kaptunk két 11-est. Óriási egyéni hibák tömkelegével játszottunk. Építkezünk tovább, sok sikert a hazai csapatnak!

PETŐFIBÁNYA–ATKÁR 5–0 (3–0)

Petőfibánya, 57 néző. V.: Nagy Gábor (Forgó Zs., Motsidlovszky A.).

PETŐFIBÁNYA: Varga K. – Takó N., Gerhát V., Gofjár Cs. (Csemer K., 61.), Berki T. (Németh K., 79.), Szluka N., Balog R., Baranyi A., Nagy Z. (Sebők B., 79.), Balogh A. (Farkas Z., 61.), Kiss G. Edző: Tatár Roland.

ATKÁR: Ferencsák B. – Cseh J., Táncos R. (Bubenkó Zs., 73.), Szűcs K., Kádár D., Egri N., Széplaki D., Molnár B. (Bartók T., 46.), Táncos T., Molnár D., Erdei T. Edző: Pócs István.

GÓL: Balog R. (5. – 11-esből, 70., 89.), Erdei T. (32. – öngól), Balogh A. (35.).

JÓK: Balogh R., Kiss G., Gerhát V., Farkas Z., ill. az egész vendégcsapat.

TATÁR ROLAND: – Az első félidőben próbáltunk ritmusban futballozni, ami a három gólban meg is mutatkozott. A második félidő eleje nem tetszett, viszont a végére megráztuk magunkat.

PÓCS ISTVÁN: – Az első félidőben korán érkezett az első két gól, amiből próbáltunk talpra állni, mire megérkezett a harmadik jól eltalált lövés is. A második játékrészben igyekeztünk rendezni a sorokat, de már fizikálisan és mentálisan is fáradtak voltunk. Erőnkből arra futotta, hogy a gólkülönbséget minimalizáljuk. Köszönöm a csapat helytállását és külön köszönöm Ferencsák Bálint kapus teljesítményét. Gratulálok a hazaiaknak és sok sikert kívánok a folytatásban!

EGERSZÓLÁT–POROSZLÓ 6–0 (2–0)

Egerszólát, 50 néző. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Szőke P.).

EGERSZÓLÁT: Balogh Cs. – Szász V., Csepcsányi G. (Simon B., 46.), Bársony L. (Papp R., 67.), Szabó K., Nagy V. (Kis P., 74.), Bata Á., Izsóf L. (Orosz J., 58.), Nováki M. (Vitai K., 67.), Zsidó L. (Homonnai M., 74.), Berencsi B. (Malacsik K., 46.). Edzők: Linninger István, Bata Árpád.

POROSZLÓ: Nagy I. – Vadnai B., Farkas J., Barkóczi Zs., Pengő Zs., Vadász G., Marton Z. (Lőcsei V., 63.), Fehér F. (Nagy E., 76.), Farkas O. (Kulics A., 63.), Hajdu I., Nagy S. Játékos-edző: Menyhárt Attila.

GÓL: Bata Á. (17., 23.), Szabó K. (62. – 11-esből), Malacsik K. (67., 70.), Papp R. (86.).

JÓK: Bata Á., Malacsik K., Simon B., Dobó K., Papp R., ill. Nagy I.

LINNINGER ISTVÁN: – Helyenként jó játékkal, rengeteg kihagyott helyzettel simán nyertünk.

MENYHÁRT ATTILA: – A múlt héthez képest 180 fokos fordulatot vettünk, sajnos rossz irányba. Tompán játszottunk, a hazaiak bedaráltak minket. Még szerencse, hogy Imi jó napot fogott ki. Magunkat vertük meg, csak gratulálni tudok Lini barátoméknak és köszönjük a vacsora meghívást. Ezt a meccset el kell felejteni és menni előre, bár edzés nélkül nehéz lesz.

FELSŐTÁRKÁNY–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 1–2 (0–1)

Felsőtárkány, zárt kapuk mögött. V.: Mencsik László (Berta Zs., Horváth D.).

FELSŐTÁRKÁNY: Tiszolczki L. – Magyar D. (Stefán B., 79.), Nagylaki D., Krinszki B., Tanner T., Ugrai A. (Váradi K., 63.), Németh B., Mika D., Béres B., Nyilas L., Szőllősi R. Edző: Béres Mihály.

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Holló Á., Lélek L. (Pálinkás O., 75.), Bocsi G., Antal Á., Érsek M., Boros O. (Liktor B., 88.), Vona Cs. (Trenka D., 46.), Berecz B., Csák K., Szűcs Zs. (Mező R., 49.). Edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Szőllősi R. (81. – 11-esből), ill. Érsek M. (44., 53.).

JÓK: Béres B., Nagylaki D., Krinszki B., ill. Bakó P., Holló Á., Érsek M., Bocsi G.

BÉRES MIHÁLY: – Az első félidőben gólokkal kellett volna vezetnünk, de a kapu előtti határozatlanságunk miatt a Bélapát vonulhatott előnnyel a szünetre. A fordulás után egy egyéni hibából fakadóan nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de a csapat erejét bizonyítja, hogy 0–2 után sem adtuk fel és a hajrában sikerült visszajönni a meccsbe. Sajnos, ebben a játékrészben már kevesebb lehetőségünk akadt az ellenfél kapuja előtt, de összességében a döntetlenre mindenképp rászolgáltunk volna.

GYÁRFÁS GÁBOR: – A szerdai nap után csak vonszoltuk magunkat, de így is nyertünk. Ami azért különösen értékes, mert egy kifejezetten jól játszó ellenféllel szemben sikerült ezt elérni. A jövő hét a regenerációról szól, mozgalmas napokon vagyunk túl, van mit kipihenni.

HERÉD LC-REALIMMO SPORT–TARNAMENTE SSZE 8–2 (5–1)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 70 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Pápista M., Veres M.).

HERÉD: Szilágyi R. – Szabó R., Szegedi T. (Kiss B., 78.), Czakó B., Bárkányi A. (Bödecs B., 69.), Baranyi R., Tóth O., Csóri L., Tari Sz., Ledniczky D. (Koreny K., 78.), Akócs L. Edző: Székesi Ádám.

TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B. (Bajzát L., 46.), Szabó I. (Czakó T., 46.), Nagy S., Báder S. (Princz R., 62.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Kriszitán D. (Váradi P., 46.), Berki Zs., Szalóki B. Edző: Gál Gábor.

GÓL: Tari Sz. (18., 41.), Ledniczky D. (20.), Bárkányi A. (26.), Baranyi R. (37., 61.), Tóth O. (63.), Bödecs B. (92.), ill. Lázók D. (30.), Princz R. (84.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Vezekényi M., Szalóki B., Pósa Z., Princz R.

SZÉKESI ÁDÁM: – Kiváló játékkal, gólgazdag mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. Dolgozunk tovább, sok sikert a Tarnamentének!

GÁL GÁBOR: – Az első félidei gyenge játékunk döntőnek bizonyult. Gyáván, hitehagyottan futballoztunk, a Heréd pedig volt olyan jó csapat, hogy ezt is ki használta. Mezőnyben végig egy szinttel magasabban játszottak, teljesen megérdemelt a győzelmük. Tanulnunk kell az ilyen mérkőzésekből, van hova fejlődni.

APC–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 4–0 (0–0)

Apc, 172 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Koren T., Kernács B.).

APC: Beregi D. – Kiss S. (Sebestyén B., 60.), Vasas B., Belák P. (Berki A., 82.), Bajka L. (Oláh K., 60.), Balla Z., Gabura S. (Kovács Z., 60.), Gyetvai N., Cseh J., Farkas Á., Kun K. (Cseppentő S., 60.). Technikai vezető: Kása Arnold.

VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Futó T., Veres Sz., Kiss D., Kobát Cs., Takács A., Gedei Z., Barkóczi B., Nagy B. Edző: Szerdahelyi Gábor.

GÓL: Farkas Á. (58.), Oláh K. (74.), Balla Z. (81.), Berki A. (85.).

JÓK: mindkét csapat játékosai dicséretet érdemelnek.

KISS SÁNDOR játékos: – A vendégcsapat nagyon megnehezítette a dolgunkat. Minden tiszteletünk a Vámosgyörké és dicséret illeti őket a hozzáállásért!

SZERDAHELYI GÁBOR: – Óriásit küzdve, hősiesen védekezve 10 emberrel is sokáig nyílttá tudtuk tenni a mérkőzést. Köszönöm a srácoknak!

ABASÁR–TARNAÖRS DANYI SE 3–7 (3–4)

Abasár, 50 néző. V.: Derda József (Juhász S., Kárász B.).

ABASÁR: Kecskés N. (Juhász B., 46.) – Horváth R., Szűcs B., Báder D., Szebenyi J., Benedek D., Dobray Zs., Dalnoki Sz. (Suha Z., 46.), Suha Á., Suha J., Boros B. Edző: Tóth Péter.

TARNAÖRS: Menyhárt R. – Puzsoma D., Danyi K., Kökény B., Pusoma I., Kállai R., Szabó Gy., Pötös R., Rédei Á., Pető T., Danyi S. Edző: Peredi Tivadar.

GÓL: Szebenyi J. (11., 43.), Suha Á. (45.), ill. Kállai R. (5., 12., 30.), Pötös R. (31., 86.), Rédei Á. (47.), Puzsoma D. (85.).

KIÁLLÍTVA: Boros B. (65.), Benedek D. (68.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

TÓTH PÉTER: – A lemenő napnak most nem volt ereje. Gratulálok a vendégcsapatnak!

DANYI SÁNDOR technikai vezető: – Jobbak voltunk ennyivel, vagy akár még jóval többel is. Boldog házassági évfordulót kívánunk Peredi Tivadar edzőnknek és elnökünknek, valamint feleségének.

HORT–ZAGYVASZÁNTÓ 1–3 (1–1)

Hort, 50 néző. V.: Rézműves Ferenc (Göcző L., Kobzi Z.).

HORT: Maksa M. – Kvacsány D. (Kovács I., 84.), Csontos B., Maksa I., Suhai N., Tamás T., Hans M., Oláh K., Elek S. (Máté M., 84.), Maksa Z., Kanzler K. Edző: Maksa István.

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – György F. (Szaka I., 54.), Vidák M., Juhász Zs., Kéri T. (Parragi D., 63.), Czibolya K., Sápi J., Juhász T. (Szőke T, 87.), Daróczi M. (Szeberényi M., 63.), Slezsák Sz. (Farkas Á., 87.), Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.

GÓL: Hans M. (6.), ill. Vidák M. (41.), Szeberényi M. (71.), Sápi J. (77.).

MAKSA ISTVÁN: – Ismét megvertük magunkat.

A bajnokság állása

1. Petőfibánya 3 3 – – 19–4 9

2. Domoszló 3 3 – – 18–5 9

3. Egerszólát 3 3 – – 14–1 9

4. Bélapátfalva 3 3 – – 7–3 9

5. Heréd 3 2 1 – 15–7 7

6. Apc 3 2 – 1 6–7 6

7. Tarnamente 3 2 – 1 7–10 6

8. Hort 3 1 – 2 11–11 3

9. Tarnaörs 3 1 – 2 11–11 3

10. Felsőtárkány 3 1 – 2 5–5 3

11. Zagyvaszántó 3 1 – 2 5–8 3

12. Poroszló 3 – 1 2 4–13 1

13. Abasár 3 – – 3 9–16 0

14. Nagyréde 3 – – 3 3–11 0

15. Atkár 2 – – 2 3–14 0

16. Vámosgyörk 2 – – 2 1–12 0

A 4. forduló menetrendje

Szeptember 6., szombat, 16.30: Petőfibánya–Hort, Atkár–Apc, Abasár–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Nagyréde, Domoszló–Felsőtárkány, Heréd LC-Realimmo Sport–Bélkő SE-Bélapátfalva, Tarnamente SSZE–Egerszólát (Kompolton), Poroszló–Zagyvaszántó.