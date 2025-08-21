37 perce
Hétvégi sportműsor: Nagyvisnyón Fónagy Miklósra, Besenyőtelken Oláh Norbertre emlékeznek
Pályán a kézilabdázók és a labdarúgók is. Négy sportág eseményei szerepelnek a hétvégi sportműsor kínálatában.
Nagyvisnyón és Besenyőtelken az emlékezés jegyében rúgják a labdát. Füzesabonyban kétnapos utánpótlás tornán szerepelnek az Eger és a Gyöngyös kézilabdázói. Négy sportág eseményei szerepelnek a hétvégi sportműsor kínálatában.
A hétvégi sportműsor pénteki kínálata
KÉZILABDA Női felkészülési torna: Eszterházy SC–Szigetszentmiklós NKSE, Eger, Eszterházy-csarnok, 17.00.
Eszterházy SC: az alapvető szabályok betartását kéri az edző
Szombat
KÉZILABDA HVKSZ-kupa utánpótlás torna, U20 és U19-as korosztály, Füzesabony, Teleki Blanka Áltanos Iskola, 9.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt túrája a Visegrád – Kisvasút emléktábla – Ördögmalom vízesés – Bertényi füvészkert – Erdőanyai rét – Hajlékos-bérc – Moli-pihenő – Borjú-fő – Sóstói-rét – Nagy-Villám – Visegrádi fellegvár – Visegrád, Nagymarosi rév 17 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, autóbusz-pályaudvar, 5.25.
LABDARÚGÁS Mol férfi Magyar Kupa, 2. forduló: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE, Hatvan, Népkert Sporttelep, 16.30. Heves vármegyei I. osztály, 17.00: Marshall-ASE–Gyöngyöshalász, Egerszalók–Neo24-Hevesi LSC, Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK. 19.00: Lőrinci–Maklár. Heves vármegyei II. osztály, 17.00: Petőfibánya–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Apc, Bélkő SE-Bélapátfalva–Szőlőskert Nagyréde, Tarnamente SSZE–Felsőtárkány (Kompolton), Poroszló–Heréd LC-Realimmo Sport, Egerszólát–Zagyvaszántó, Hort–Atkár. Simple női Magyar Kupa: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC, Eger Felsővárosi Sporttelep, 18.00.
KISPÁLYÁS FOCI 4. Oláh Norbert-emléktorna, Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep, 10.00. 4. Fónagy Miklós-emléktorna, Nagyvisnyó, 8.00.
4. Oláh Norbert-emléktorna: négy csapat mérkőzik egymással Besenyőtelken
Vasárnap
KÉZILABDA HVKSZ-kupa utánpótlás torna, U20 és U19-as korosztály, Füzesabony, Teleki Blanka Áltanos Iskola, 9.00.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei II. osztály, 17.00: Domoszló–Abasár. Heves vármegyei III. oztály, 17.00: RFC-Átány–Recsk KJTK, Váraszó–Pétervására, Adács–Tarnaszentmiklós, Istenmezeje–Noszvaj, Markaz–Gyöngyöspata, Maklár II.–Egerszólát II., Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Gyöngyöstarján, Visonta–Tiszai Sportcentrum.