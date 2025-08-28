augusztus 28., csütörtök

Hétvégi sportműsor: négy sportág eseményeit kínáljuk

A One Eger házigazdaként szerepel a BENU Férfi Magyar Kupa selejtezőjében. Labdarúgó-mérkőzésekben a szombati és a vasárnapi nap is bővelkedik.

A Bárány uszodában Magyar Kupa-selejtezőket rendeznek

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Szombat

VÍZILABDA BENU Férfi Magyar Kupa, selejtező: Szegedi VE–One Eger, 12.00. One Eger–PTE-PEAC, 18.00. Mindkettő: Eger, Bárány István Sportuszoda.

LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 17.00: Maklár–Marshall-ASE, Energia SC Gyöngyös–Besenyőtelek. 19.00: Neo24-Hevesi LSC–Lőrinci. Heves vármegyei II. osztály, 17.00: Egerszólát–Poroszló, Heréd LC-Realimmo Sport–Tarnamente SSZE, Felsőtárkány–Bélkő SE-Bélapátfalva, Domoszló–Nagyréde, Abasár–Tarnaörs Danyi SE, Apc–Jázmin út-Vámosgyörk, Petőfibánya–Atkár, Hort–Zagyvaszántó. Heves vármegyei III. osztály, 17.00: RFC-Átány–Tiszai SC-Kisköre. Simple Női Kupa: Eger SE–Kolorcity Kazincbarcikai SC, Eger Felsővárosi Sporttelep, 18.00.

Vasárnap

TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt túrája a Becske – Megvilágosodás sztúpia – Péter-hegy – Andezit oszlopok – Szanda vára – Mária-forrás – Szandaváralja – Hucskó-hegy – Terény – Hrabina – Cserhátsurány 18 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, vasútállomás, 5.45.
LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE, Hatvan, Népkert Sporttelep, 17.30. Heves vármegyei III. osztály, 17.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Maklár II., Egerszólát II.–Gyöngyöspata, Markaz–Istenmezeje, Noszvaj–Adács (Eger, Felsővárosi Sporttelep), Tarnaszentmiklós–Váraszó, Pétervására–Recsk KJTK, Visonta–Gyöngyöstarján.
KISPÁLYÁS FOCI Csuhaj Zsombor-emléktorna, Bélapátfalva, 9.00.

