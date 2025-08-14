56 perce
Hétvégi sportműsor: rajtol a megyei futballidény
A 33. héten sem maradunk sportprogramok nélkül. Hat sportág eseményei szerepelnek a hétvégi sportműsor kínálatában.
Füzesabonyban az utánpótlás és a felnőttek számára is kihívást jelent a HMATSZ-kupa, miközben Gyöngyösön zárul az idei strandröplabda bajnokság. A hétvégi sportműsor kínálatában hat sportág eseményei szerepelnek.
A hétvégi sportműsor pénteki kínálata
KÉZILABDA Férfi felkészülési mérkőzés: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 17.00.
Szombat
ASZTALITENISZ 9. HMATSZ-kupa felnőtt egyéni és páros verseny, Füzesabony, Városi Sportcsarnok, 10.00.
STRANDRÖPLABDA 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság, 3. forduló, Gyöngyös, Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand, 8.30.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt túrája a Romhány – Rákóczi emlékhely – Harangláb – Kétbodony – Öreg-hegy – Cser-hát – Lóvásár – Nagy-tábla – Becske 13 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, vasútállomás, 5.45.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 17.30: Maklár–Egerszalók, Gyöngyöshalász–Lőrinci, Gyöngyösi AK–Marshall-ASE (Kömlei Károly Spt.). Heves vármegyei II. osztály, 17.30: Tarnamente SSZE–Szőlőskert Nagyréde (Kompolton), Egerszólát–Hort, Heréd LC-Realimmo Sport–Zagyvaszántó, Felsőtárkány–Poroszló, Abasár–Bélkő SE-Bélapátfalva, Apc–Domoszló, Petőfibánya–Tarnaörs Danyi SE. Heves vármegyei III. osztály, 17.30: RFC-Átány–Váraszó, RFC-Kisköre–Recsk KJTK.
KISPÁLYÁS FOCI 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna, Eger, Felsővárosi Sporttelep, 9.00.
Vasárnap
ASZTALITENISZ 9. HMATSZ-kupa utánpótlás egyéni és páros verseny, Füzesabony, Városi Sportcsarnok, 10.00.
LABDARÚGÁS NB III., Északkeleti csoport: FC Hatvan–DEAC, Hatvan, Népkert Sporttelep, 17.30. Heves vármegyei I. osztály: NEO24-Hevesi LSC–Besenyőtelek, 17.30. Heves vármegyei III. osztály, 17.30: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Visonta, Egerszólát II.–Gyöngyöstarján, Markaz–Maklár II., Tarnaszentmiklós–Istenmezeje, Pétervására–Adács.
KISPÁLYÁS FOCI 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna, Eger, Felsővárosi Sporttelep, 9.00.
