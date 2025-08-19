59 perce
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/1): Besenyőtelek SC, Energia SC, Egerszalók SE
A 2025/26-os bajnoki évben kilenc csapat játszik három kört egymással. Hogy ezt milyen nyári változások után teszi a Heves vármegyei I. osztály kilenc tagja? Három részből álló összeállításunkban ezt gyűjtöttük csokorba, kiegészítve az elvárásokkal.
Az ABC sorrendben készített lista első trióját két, legutóbb a Heves vármegyei I. osztály alsóházában végzett gárda, valamint az ezüstérmes együttes alkotja.
Besenyőtelek SC
2024/25. évi helyezés: 9.
2025/26. évi célkitűzés: Mivel sok fiatal játékos érkezett, konkrét célkitűzést egyelőre nem fogalmaztak meg. Azt szeretnék, ha minden ellenféllel képesek lennének felvenni a versenyt, amihez időre és türelemre van szükség, mert a csapatnak össze kell csiszolódni. A lehető legjobb helyezés elérésre törekszenek.
Edző: Vass István
Asszisztens edző: Csala Attila
Érkezett:
Jéger Bence (Maklár SE)
Szabó Tamás (Egerszalók SE)
Sráj Ádám (Egerszalók SE)
Mikó Balázs (Egerszalók SE)
Rózsahegyi Martin (Jászberényi FC)
Nyiri László Csaba (Tiszafüredi VSE)
Abóczki Levente (Füzesabony SC)
Kósa Máté (Eger SE)
Bozó Kornél (Eger SE)
Távozott:
Guth Bálint (Neo24-Hevesi LSC)
Sárosi Gábor (Maklár SE)
Szabó Ádám (Maklár SE)
Kovács Marcell (Nagyréde SC)
Abbahagyta:
Póka Tamás
Kovács Róbert
Pálfalvi András
Danó Zsolt
Ragó Tamás
Edzőmeccsek: Besenyőtelken a hat gólból négyet újoncok szereztek
Egerszalók SE
2024/25. évi helyezés: 2.
2025/26. évi célkitűzés: Szeretnének újra dobogós helyezésért harcba szállni. Az edző szerint öt csapat is esélyes lehet az éremre.
Játékos-edző: Montvai Tibor
Érkezett:
Czipó Bence (Maklár SE)
Fehér Kristóf Sándor (Maklár SE)
Mester Csanád Levente (Eger SE)
Árvai Ádám (Inárcs VSE)
Távozott:
Busai Barna (Füzesabony SC)
Szabó Tamás (Besenyőtelek SC)
Sráj Ádám (Besenyőtelek SC)
Mikó Balázs (Besenyőtelek SC)
Energia SC Gyöngyös
2024/25. évi helyezés: 10.
2025/26. évi célkitűzés: Minél több pontot akarnak szerezni, ezzel együtt fontos szempont a saját nevelésű fiatalok beépítése a csapatba úgy, hogy ez lehetőleg eredményességgel is párosuljon.
Edző: Török János (régi-új)
Érkezett:
Galó Dániel (Nagyréde SC)
Jurecska Erik (Nagyréde SC)
Jurecska Ruben (Nagyréde SC)
Csomor Szabolcs (Nagyréde SC)
Harmos Imre (Nagyréde SC)
Rácz János ((Nagyréde SC)
Horváth Viktor (Gyöngyösi AK)
Timon Levente Kolos (Gyöngyösi AK)
Távozott:
Kaszab László (Jászárokszállásai VSE)
Rédei Gergő (Jászárokszállásai VSE)
Kanalas Ármin (Jászfényszaru VSE)
Hordós Barnabás (Atkári SE)