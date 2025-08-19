Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/1): Besenyőtelek SC, Energia SC, Egerszalók SE

Az ABC sorrendben készített lista első trióját két, legutóbb a Heves vármegyei I. osztály alsóházában végzett gárda, valamint az ezüstérmes együttes alkotja.

A többek között a GYAK-nál is megfordult Árvai Ádám Inárcsról tért vissza a Heves vármegyei I. osztályba

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Besenyőtelek SC

2024/25. évi helyezés: 9.

2025/26. évi célkitűzés: Mivel sok fiatal játékos érkezett, konkrét célkitűzést egyelőre nem fogalmaztak meg. Azt szeretnék, ha minden ellenféllel képesek lennének felvenni a versenyt, amihez időre és türelemre van szükség, mert a csapatnak össze kell csiszolódni. A lehető legjobb helyezés elérésre törekszenek.

Edző: Vass István

Asszisztens edző: Csala Attila

Érkezett:

Jéger Bence (Maklár SE)

Szabó Tamás (Egerszalók SE)

Sráj Ádám (Egerszalók SE)

Mikó Balázs (Egerszalók SE)

Rózsahegyi Martin (Jászberényi FC)

Nyiri László Csaba (Tiszafüredi VSE)

Abóczki Levente (Füzesabony SC)

Kósa Máté (Eger SE)

Bozó Kornél (Eger SE)

Távozott:

Guth Bálint (Neo24-Hevesi LSC)

Sárosi Gábor (Maklár SE)

Szabó Ádám (Maklár SE)

Kovács Marcell (Nagyréde SC)

Abbahagyta:

Póka Tamás

Kovács Róbert

Pálfalvi András

Danó Zsolt

Ragó Tamás