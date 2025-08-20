Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/3): Lőrinci VSC, Maklár SE, Marshall-ASE

Maklári SE

2024/25. évi helyezés: 7.

2025/26. évi célkitűzés: A kilenc csapatos bajnokságban nehéz mérkőzésekre számítanak a makláriak. Sok fiatal játékossal rendelkeznek, akiknek ez lesz az első idényük a felnőttek között. Azt szeretnék, hogy fejlődjön a csapat és mindenkivel pariban legyenek. Aztán majd meglátják, ez mire lesz elég.

Edző: Szabó László (új)

Érkezett:

Kerékgyártó Csaba (Vecsési FC)

György Kristóf (FC Tiszaújváros)

Gál Benjámin (Cserépfalu SC)

Gál Bence (Mezőkövesd Zsóry FC)

Orosz Benedek (Mezőkövesd Zsóry FC)

Juhász Marcell Gábor (Mezőkövesd Zsóry FC)

Sárosi Gábor (Besenyőtelek SC)

Szabó Ádám (Besenyőtelek SC)

Távozott:

Jéger Bence (Besenyőtelek)

Czipó Bence (Egerszalók)

Bálint Kevin Norbert (Cserkeszőlői SE)

Fehér Kristóf Sándor (Egerszalók SE)

Janovicz Máté Attila (Miskolci VSC)

Bóta Milán (Bélkő SE-Bélapátfalva)

Abbahagyta:

Baji Ádám

Mága Tamás