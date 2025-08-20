1 órája
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/3): Lőrinci VSC, Maklár SE, Marshall-ASE
A 2025/26-os bajnoki évben kilenc csapat játszik három kört egymással. Hogy ezt milyen nyári változások után teszi a Heves vármegyei I. osztály kilenc tagja? Három részből álló összeállításunkban ezt gyűjtöttük csokorba, kiegészítve az elvárásokkal.
Az ABC sorrendben készített lista harmadik hármasát a Heves vármegyei I. osztály címvédője és két szomszédvár együttese alkotja.
Lőrinci VSC
2024/25. évi helyezés: 1.
2025/26. évi célkitűzés: Az 1–3. helyezés valamelyike.
Edző: Gulyka Zsolt
Érkezett:
Czibolya Gábor (FC Hatvan)
Belák Bertold (FC Hatvan)
Fodor Flórián (UDSE Bp.)
Gesztesi Richárd (Holler UNFC, Dunaföldvár)
Kovács Attila (Haladás 1919)
Varga Dániel (Haladás 1919)
Kovács Benjámin Sándor (Heréd LC)
Távozott:
Fekete Viktor (Petőfibányai SK)
Tari János (Pásztó SK)
Fodor Balázs(Héhalom SE)
Czakó Kristóf (Lokomotív SE Hatvan)
Tóth Gábor Bálint (Gyöngyöshalász SE)
Tajti Bálint (Jászfényszaru VSE)
Abbahagyta:
Maklári SE
2024/25. évi helyezés: 7.
2025/26. évi célkitűzés: A kilenc csapatos bajnokságban nehéz mérkőzésekre számítanak a makláriak. Sok fiatal játékossal rendelkeznek, akiknek ez lesz az első idényük a felnőttek között. Azt szeretnék, hogy fejlődjön a csapat és mindenkivel pariban legyenek. Aztán majd meglátják, ez mire lesz elég.
Edző: Szabó László (új)
Érkezett:
Kerékgyártó Csaba (Vecsési FC)
György Kristóf (FC Tiszaújváros)
Gál Benjámin (Cserépfalu SC)
Gál Bence (Mezőkövesd Zsóry FC)
Orosz Benedek (Mezőkövesd Zsóry FC)
Juhász Marcell Gábor (Mezőkövesd Zsóry FC)
Sárosi Gábor (Besenyőtelek SC)
Szabó Ádám (Besenyőtelek SC)
Távozott:
Jéger Bence (Besenyőtelek)
Czipó Bence (Egerszalók)
Bálint Kevin Norbert (Cserkeszőlői SE)
Fehér Kristóf Sándor (Egerszalók SE)
Janovicz Máté Attila (Miskolci VSC)
Bóta Milán (Bélkő SE-Bélapátfalva)
Abbahagyta:
Baji Ádám
Mága Tamás
Marshall-ASE (Andornaktálya)
2024/25. évi helyezés: 6.
2025/26. évi célkitűzés: A klub vezetése a dobogóra várja a csapatot. A játékoskeret alapján ez reális elvárásnak tűnik, különösen annak figyelembevételével, hogy ősszel visszatérnek a sérülés után most még lábadozó futballisták.
Edző: Novák Zoltán (új)
Érkezett:
Kálmán Richárd (SBTC)
Hegyi Zalán (Eger SE)
Ambrus Zsombor (Füzesabony SC)
Gáspár Milán (Borsodivánka SE)
Tuza Bálint Zoltán (Gyöngyösi AK)
Távozott:
Jakab Ákos (Hódoscsépányi SE).
Turó-Balog László (Nagyréde SC)