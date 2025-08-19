augusztus 19., kedd

Labdarúgás

28 perce

Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/2): Gyöngyöshalász SE, Gyöngyösi AK, Neo24-Hevesi LSC

Címkék#Gyöngyösi AK#Gyöngyöshalász SE#Hevesi LSC

A 2025/26-os bajnoki évben kilenc csapat játszik három kört egymással. Hogy ezt milyen nyári változások után teszi a Heves vármegyei I. osztály kilenc tagja? Három részből álló összeállításunkban ezt gyűjtöttük csokorba, kiegészítve az elvárásokkal.

Bódi Csaba

Az ABC sorrendben készített lista második hármasát a Heves vármegyei I. osztály 3–5. helyén végzett trió alkotja.

Szabó Csaba (jobbra) immár új csapatát segíthetni Heves vármegyei I. osztályú éremhez
Szabó Csaba (jobbra) immár új csapatát segíthetni  Heves vármegyei I. osztályú éremhez
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Gyöngyöshalász SE

2024/25. évi helyezés: 5.
2025/26. évi célkitűzés: Konkrét helyezés nincs kitűzve, már csak azért sem, mert a sok személycsere miatt új csapatot kell építeni.
Edző: Labancz Róbert

Érkezett: 

Petrezselyem Tamás (Heréd LC)
Kecskés Ádám (Heréd LC)
Kecskés Péter (Heréd LC)
Eperjesi Levente (Gyöngyössolymosi SE)
Holló Máté Noel (Gyöngyösi AK)
Sándor Bence László (Gyöngyösi AK)
Tóth Gábor Bálint (Lőrinci VSC)
Gyuris Aurél (Gárdonyi VSC)

Távozott:

Gulyás Kristóf (Gyöngyösi AK)
Bartha Csaba Balázs (Gyöngyösi AK)
Tóth Bálint Kristóf (Gyöngyösi AK)
Sőregi Zoltán (Neo24-Hevesi LSC)
Szabó Csaba (Neo24-Hevesi LSC)
Szabó Tamás (Ernsthofen, osztrák)
Csillik Kristóf (Jászfényszaru VSE)
Szabó Viktor (Domoszló SK)
Lovag Martin (Domoszló SK)

Gyöngyösi AK

2024/25. évi helyezés: 3.
2025/26. évi célkitűzés: Nem változott az előző évihez képest. A cél minél több helyi, saját nevelésű játékos beépítése a felnőtt csapatba. 
Edző: Papp Tamás és Nagy-György Gábor

Érkezett:

Gulyás Kristóf (Gyöngyöshalász SE)
Bartha Csaba Balázs (Gyöngyöshalász SE)
Tóth Bálint Kristóf (Gyöngyöshalász SE)
Muhari Zoltán (Jászfényszaru VSE)

Távozott:

Babarcsik Bálint Attila (Algyő SK)
Holló Máté Noel (Gyöngyöshalász SE)
Sándor Bence László (Gyöngyöshalász SE)
Tuza Bálint Zoltán (Marshall-ASE)
Timon Levente Kolos (Energia SC Gyöngyös) 
Horváth Viktor (Energia SC Gyöngyös) 
Dudás Csanád (?)
Szentannai Martin (?)

Neo24-Hevesi LSC

2024/25. évi helyezés: 4.
2025/26. évi célkitűzés: A tavalyihoz képest fentebb lépne a csapat, vagyis érmes helyre pályáznak a hevesiek.
Játékos-edző: Besenyei Ferenc

Érkezett:

Guth Bálint (Besenyőtelek SC)
Sőregi Zoltán (Gyöngyöshalász SE)
Szabó Csaba (Gyöngyöshalász SE)
Csoszánszki Dávid (Energia SC Gyöngyös)

Távozott:

Pötös Rajmund (Tarnaörs Danyi SE)
Suha Sándor (Tarnaörs Danyi SE)

A Heves vármegyei I. osztály 2024/25. évi végeredménye

Így zárt a mezőny
Forrás:  adatbank.mlsz.hu


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
