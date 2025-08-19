28 perce
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/2): Gyöngyöshalász SE, Gyöngyösi AK, Neo24-Hevesi LSC
A 2025/26-os bajnoki évben kilenc csapat játszik három kört egymással. Hogy ezt milyen nyári változások után teszi a Heves vármegyei I. osztály kilenc tagja? Három részből álló összeállításunkban ezt gyűjtöttük csokorba, kiegészítve az elvárásokkal.
Az ABC sorrendben készített lista második hármasát a Heves vármegyei I. osztály 3–5. helyén végzett trió alkotja.
Gyöngyöshalász SE
2024/25. évi helyezés: 5.
2025/26. évi célkitűzés: Konkrét helyezés nincs kitűzve, már csak azért sem, mert a sok személycsere miatt új csapatot kell építeni.
Edző: Labancz Róbert
Érkezett:
Petrezselyem Tamás (Heréd LC)
Kecskés Ádám (Heréd LC)
Kecskés Péter (Heréd LC)
Eperjesi Levente (Gyöngyössolymosi SE)
Holló Máté Noel (Gyöngyösi AK)
Sándor Bence László (Gyöngyösi AK)
Tóth Gábor Bálint (Lőrinci VSC)
Gyuris Aurél (Gárdonyi VSC)
Távozott:
Gulyás Kristóf (Gyöngyösi AK)
Bartha Csaba Balázs (Gyöngyösi AK)
Tóth Bálint Kristóf (Gyöngyösi AK)
Sőregi Zoltán (Neo24-Hevesi LSC)
Szabó Csaba (Neo24-Hevesi LSC)
Szabó Tamás (Ernsthofen, osztrák)
Csillik Kristóf (Jászfényszaru VSE)
Szabó Viktor (Domoszló SK)
Lovag Martin (Domoszló SK)
Gyöngyöshalász SE: nyolcan jöttek, kilencen mentek, új csapatot kell építeni
Gyöngyösi AK
2024/25. évi helyezés: 3.
2025/26. évi célkitűzés: Nem változott az előző évihez képest. A cél minél több helyi, saját nevelésű játékos beépítése a felnőtt csapatba.
Edző: Papp Tamás és Nagy-György Gábor
Érkezett:
Gulyás Kristóf (Gyöngyöshalász SE)
Bartha Csaba Balázs (Gyöngyöshalász SE)
Tóth Bálint Kristóf (Gyöngyöshalász SE)
Muhari Zoltán (Jászfényszaru VSE)
Távozott:
Babarcsik Bálint Attila (Algyő SK)
Holló Máté Noel (Gyöngyöshalász SE)
Sándor Bence László (Gyöngyöshalász SE)
Tuza Bálint Zoltán (Marshall-ASE)
Timon Levente Kolos (Energia SC Gyöngyös)
Horváth Viktor (Energia SC Gyöngyös)
Dudás Csanád (?)
Szentannai Martin (?)
Neo24-Hevesi LSC
2024/25. évi helyezés: 4.
2025/26. évi célkitűzés: A tavalyihoz képest fentebb lépne a csapat, vagyis érmes helyre pályáznak a hevesiek.
Játékos-edző: Besenyei Ferenc
Érkezett:
Guth Bálint (Besenyőtelek SC)
Sőregi Zoltán (Gyöngyöshalász SE)
Szabó Csaba (Gyöngyöshalász SE)
Csoszánszki Dávid (Energia SC Gyöngyös)
Távozott:
Pötös Rajmund (Tarnaörs Danyi SE)
Suha Sándor (Tarnaörs Danyi SE)
