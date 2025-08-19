Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/2): Gyöngyöshalász SE, Gyöngyösi AK, Neo24-Hevesi LSC

Az ABC sorrendben készített lista második hármasát a Heves vármegyei I. osztály 3–5. helyén végzett trió alkotja.

Szabó Csaba (jobbra) immár új csapatát segíthetni Heves vármegyei I. osztályú éremhez

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Gyöngyöshalász SE

2024/25. évi helyezés: 5.

2025/26. évi célkitűzés: Konkrét helyezés nincs kitűzve, már csak azért sem, mert a sok személycsere miatt új csapatot kell építeni.

Edző: Labancz Róbert

Érkezett:

Petrezselyem Tamás (Heréd LC)

Kecskés Ádám (Heréd LC)

Kecskés Péter (Heréd LC)

Eperjesi Levente (Gyöngyössolymosi SE)

Holló Máté Noel (Gyöngyösi AK)

Sándor Bence László (Gyöngyösi AK)

Tóth Gábor Bálint (Lőrinci VSC)

Gyuris Aurél (Gárdonyi VSC)

Távozott:

Gulyás Kristóf (Gyöngyösi AK)

Bartha Csaba Balázs (Gyöngyösi AK)

Tóth Bálint Kristóf (Gyöngyösi AK)

Sőregi Zoltán (Neo24-Hevesi LSC)

Szabó Csaba (Neo24-Hevesi LSC)

Szabó Tamás (Ernsthofen, osztrák)

Csillik Kristóf (Jászfényszaru VSE)

Szabó Viktor (Domoszló SK)

Lovag Martin (Domoszló SK)