augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Labdarúgás

3 órája

Heves vármegyei I. osztály: a besenyőtelki visszatérő meglepetést vár a rangadón

#tipp#Vármegyei I#Besenyőtelek SC

Csonka játéknap következik. Csupán három mérkőzést játszanak a csapatok a Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójában.

Bódi Csaba

A Gyöngyöshalász SE֪–Gyöngyösi AK összecsapást októberre halasztották, így e heti tippelőnk mindössze három találkozó esélyeit latolgatta a Heves vármegyei I. osztályban.

Jéger Bence (a labdával) a Heves vármegyei I. osztályon belül váltott csapatot úgy, hogy visszaigazolt Besenyőtelekre
Jéger Bence (a labdával) a Heves vármegyei I. osztályon belül váltott csapatot úgy, hogy visszaigazolt Besenyőtelekre 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A Besenyőtelek SC-hez Maklárról öt esztendő múltán visszatért, 20 éves Jéger Bence az egyetlen vendégsikert saját csapatától várja az Energia SC otthonában. 

A Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójának párosítása

Szombat, 17.00:

Maklár SE (9.)–Marshall-ASE (5.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Tusa Zoltán (Kiss T., Kiss B.).
Igazi szomszédvári rangadó következik, ahol a Maklár megnehezíti a jól szervezett andornaktályaiak dolgát, 2֪–2.

Energia SC Gyöngyös (8.)–Besenyőtelek SC (7.)
Gyöngyös, Sport út. V.: Perz Péter Jonatán (Németh M., Lovasi).
A gyöngyösiektől több távozó is akadt a nyáron, közte az edző is, így nem tudom, milyen erőt képvisel a jelenlegi Energia. Besenyőtelekre rengeteg fiatal játékos érkezett, emiatt (is) gólzáporos mérkőzésre számítok, és vendégsikerre, 3–4.

Szombat, 19.00:

Neo24-Hevesi LSC (2.)֪–Lőrinci VSC (1.)
Heves. V.: Bordács János (Juhász Á. S., Fabók).
A hétvége rangadója a párharc, ahol a jól megerősödött Heves a bajnoki címre talán legesélyesebb csapattal találkozik. A vendégeknek nem lesz egyszerű a feladat, meglepetésnek számító hazai győzelmet várok, 2–1.

Október 18., szombat, 15.00:

Gyöngyöshalász SE (6.)֪–Gyöngyösi AK (3.)

Szabadnapos: Egerszalók (4.)

A bajnokság állása 
Forrás:  adatbank.mlsz.hu
