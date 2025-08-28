57 perce
Heves vármegyei I. osztály: a besenyőtelki visszatérő meglepetést vár a rangadón
Csonka játéknap következik. Csupán három mérkőzést játszanak a csapatok a Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójában.
A Gyöngyöshalász SE֪–Gyöngyösi AK összecsapást októberre halasztották, így e heti tippelőnk mindössze három találkozó esélyeit latolgatta a Heves vármegyei I. osztályban.
A Besenyőtelek SC-hez Maklárról öt esztendő múltán visszatért, 20 éves Jéger Bence az egyetlen vendégsikert saját csapatától várja az Energia SC otthonában.
A Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójának párosítása
Szombat, 17.00:
Maklár SE (9.)–Marshall-ASE (5.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Tusa Zoltán (Kiss T., Kiss B.).
Igazi szomszédvári rangadó következik, ahol a Maklár megnehezíti a jól szervezett andornaktályaiak dolgát, 2֪–2.
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/3): Lőrinci VSC, Maklár SE, Marshall-ASE
Energia SC Gyöngyös (8.)–Besenyőtelek SC (7.)
Gyöngyös, Sport út. V.: Perz Péter Jonatán (Németh M., Lovasi).
A gyöngyösiektől több távozó is akadt a nyáron, közte az edző is, így nem tudom, milyen erőt képvisel a jelenlegi Energia. Besenyőtelekre rengeteg fiatal játékos érkezett, emiatt (is) gólzáporos mérkőzésre számítok, és vendégsikerre, 3–4.
Oláh Norbert-emléktorna: címvédés a hevesiektől, de akadt ettől fontosabb
Szombat, 19.00:
Neo24-Hevesi LSC (2.)֪–Lőrinci VSC (1.)
Heves. V.: Bordács János (Juhász Á. S., Fabók).
A hétvége rangadója a párharc, ahol a jól megerősödött Heves a bajnoki címre talán legesélyesebb csapattal találkozik. A vendégeknek nem lesz egyszerű a feladat, meglepetésnek számító hazai győzelmet várok, 2–1.
Október 18., szombat, 15.00:
Gyöngyöshalász SE (6.)֪–Gyöngyösi AK (3.)
Szabadnapos: Egerszalók (4.)