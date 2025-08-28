Heves vármegyei I. osztály: a besenyőtelki visszatérő meglepetést vár a rangadón

A Gyöngyöshalász SE֪–Gyöngyösi AK összecsapást októberre halasztották, így e heti tippelőnk mindössze három találkozó esélyeit latolgatta a Heves vármegyei I. osztályban.

Jéger Bence (a labdával) a Heves vármegyei I. osztályon belül váltott csapatot úgy, hogy visszaigazolt Besenyőtelekre

A Besenyőtelek SC-hez Maklárról öt esztendő múltán visszatért, 20 éves Jéger Bence az egyetlen vendégsikert saját csapatától várja az Energia SC otthonában.

A Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójának párosítása

Szombat, 17.00:

Maklár SE (9.)–Marshall-ASE (5.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Tusa Zoltán (Kiss T., Kiss B.).

Igazi szomszédvári rangadó következik, ahol a Maklár megnehezíti a jól szervezett andornaktályaiak dolgát, 2֪–2.