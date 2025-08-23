augusztus 23., szombat

Labdarúgás

Heves vármegyei I. osztály: Csoszánszki találata rontott az egerszalókiak kedvén

Kétgólos meccsen döntetlennel zárult a Heves vármegyei I. osztály bajnokság 2. fordulójának rangadója. Egerszalókon a hazaiak a 85. percig vezettek, amikor jött a hevesiek egyenlítése Csoszánszki Dávidnak köszönhetően.

A Gyöngyös városi derbin simán győzött a vendég GYAK az Energia SC otthonában, míg Andornaktályán Hegyi Zalán újra bizonyította, mennyire helyes döntés volt a leigazolása. Az esti meccsen a Lőrinci VSC a második félidőben szerzett gólokkal múlta felül maklári vendégét.

Csoszánszki Dávid (középen) szabadrúgásból elért gólja pontot ért a hevesieknek
Csoszánszki Dávid (középen) szabadrúgásból elért gólja pontot ért a hevesieknek
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Egerszalók SE–Neo24-Hevesi LSC 1–1 (0–0)

Egerszalók, 80 néző. V.: Derda József (Németh M., Viktor F.).
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á., Halász M., Gallik, Molnár R., Czipó (Fehér, 46.), Németh G. (Árvai, 71.), Rab, Mester (Montvai, 82.), Póczos, Gyóni. Játékos-edző: Montvai Tibor.
HEVES: Juhász K. – Volyák, Szabó G., Balázs L., Csoszánszki, Szabó L., Farkas J. (Ludányi, 46.), Nagy M. (Sőregi, 71.), Kóczián, Szabó Cs. (Besenyei F., 71.), Hájos. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
GÓL: Rab (62.), ill. Csoszánszki (85.).
JÓK: Rab, Gyóni, Póczos, Mester, Halász M., ill. Csoszánszki.
MONTVAI TIBOR: – Jó lett volna megnyerni a meccset, de ezt a lehetőséget a szabadrúgásból esett vendéggól elvette tőlünk. Mindkét csapat masszívan védekezett, így reális a döntetlen.
BESENYEI FERENC: – Mindkét csapat nagy mezőnymunkát tett bele a mérkőzésbe, a kapuk kevésbé forogtak veszélyben. Igazságos döntetlen született, sok sikert kívánok a hazai csapatnak.

Egerszalók-Neo24-Hevesi LSC labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/heol.hu

Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK 0–4 (0–1)

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 220 néző. V.: Kamal Norbert (Berendi T., Risz D.).
ENERGIA: Matin – Galó, Csomor, Nagy B. (Farkas B., 77.), Péntek, Kocsis (Harmos, 67.), Rácz J. (Marosi, 14.), Mezner, Timon, Czene (Izsvák, 67.), Horváth V. (Varga F., 77.). Edző: Török János.
GYAK: Tóth B. – Uram, Forgó, Bartha (Tóth Zs., 77.), Gulyás (Szűcs B., 70.), Eged (Spanyúr, 70.), Nyilas (Tóth L., 70.), Majoros, Czinkóczi B., Béla (Debreczeni, 77.), Nagy-György B. Edző: Papp Tamás.
GÓL: Csomor Sz. (45. – öngól), Majoros (55.), Gulyás (62.), Bartha (74.).
JÓK: Péntek, ill. az egész vendégcsapat.
TÖRÖK JÁNOS: – Teljesen megérdemelt vendéggyőzelem született. 
PAPP TAMÁS: – Ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk, a második félidei játék már tetszett.

Marshall-ASE–Gyöngyöshalász SE 1–0 (0–0)

Andornaktálya, 80 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Kelemen A.).
ASE: Horváth Á. – Megyeri, Ambrus, Marsa, Szecskó, Gáspár, Kálmán J., Hegyi, Pelyhe K., Bárdos (Csikos, 59.), Kálmán R. Edző: Novák Zoltán.
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi – Szilágyi N., Petrezselyem, Eperjesi, Horváth P., Danyi (Derda, 68.), Holló, Tóth M., Gyuris, Sándor B., Bakó (Kecskés P., 82.). Edző: Labancz Róbert.
GÓL: Hegyi (50.).
JÓK: Horváth Á., Bárdos, Hegyi, Kálmán R., Kálmán J., ill. Halasi, Szilágyi N., Eperjesi.
NOVÁK ZOLTÁN: – Az első húsz percben el kellett volna dönteni a mérkőzést. A második játékrészben többször védekezésre kényszerültünk, de a csapatom így is helyt állt. Gratulálok a srácoknak, sok sikert kívánok barátoméknak, Labancz Robiéknak!
LABANCZ RÓBERT: – A küzdelemre nem lehet panasz, de támadásépítésben sokat kell fejlődni. A végén hiába szorítottuk be a hazai csapatot, nem sikerült nagy gólhelyzetet kialakítani. A hazai győzelem jogosnak mondható.

Lőrinci VSC–Maklár SE 3–0 (0–0)

Selyp, Lőrinci Sporttelep, 150 néző. V.: Harnos Csaba (Németh G., Rézműves F.).
LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Báti, Nyerges, Czibolya, Hegedűs N., Nagy B. (Varga D., 63.), Fellner, Oláh Á. (Gesztesi, 82.), Kovács G. (Belák, 82.), Zöldi (Fodor, 22.). Edző: Gulyka Zsolt.
MAKLÁR: György – Szeles, Noszek, Bacsó (Molnár A., 79.), Csomós, Orosz, Radócz (Gál Benjámin, 82.), Vojtekovszki, Kerékgyártó, Juhász M., Káli (Gál Bence, 64.). Edző: Szabó László.
GÓL: Kovács G. (49.), Varga D. (75.), Hegedűs N. (85.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Noszek, Kerékgyártó, Csomós, Szeles
GULYKA ZSOLT: – Az első félidőben akadozott a gépezet, a második félidőben felőröltük az ellenfelet. További sok sikert a Maklárnak!
CSOMÓS JÁNOS, a makláriak technikai vezetője: – Az első félidőben több ziccert hibáztunk, és a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Az első félidei teljesítményből kell erőt meríteni a továbbiakban.
Szabadnapos: Besenyőtelek SC

A bajnokság állása

1. Lőrinci 2    2    –    –    5–0    6
2. Heves 2    1    1    –    6–2    4
3. Gyöngyösi AK    2    1    1    –    5–1    4
4. Egerszalók    2    1    1    –    4–1    4
5. Marshall-ASE    2    1    1    –    2–1    4
6. Gyöngyöshalász    2    –    –    2    0–3    0
7. Besenyőtelek    1    –    –    1    1–5    0
8. Energia SC 1    –    –    1    0–4    0
9. Maklár    2    –    –    2    0–6    0

 

