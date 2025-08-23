1 órája
Heves vármegyei I. osztály: Csoszánszki találata rontott az egerszalókiak kedvén
Kétgólos meccsen döntetlennel zárult a Heves vármegyei I. osztály bajnokság 2. fordulójának rangadója. Egerszalókon a hazaiak a 85. percig vezettek, amikor jött a hevesiek egyenlítése Csoszánszki Dávidnak köszönhetően.
A Gyöngyös városi derbin simán győzött a vendég GYAK az Energia SC otthonában, míg Andornaktályán Hegyi Zalán újra bizonyította, mennyire helyes döntés volt a leigazolása. Az esti meccsen a Lőrinci VSC a második félidőben szerzett gólokkal múlta felül maklári vendégét.
Egerszalók SE–Neo24-Hevesi LSC 1–1 (0–0)
Egerszalók, 80 néző. V.: Derda József (Németh M., Viktor F.).
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á., Halász M., Gallik, Molnár R., Czipó (Fehér, 46.), Németh G. (Árvai, 71.), Rab, Mester (Montvai, 82.), Póczos, Gyóni. Játékos-edző: Montvai Tibor.
HEVES: Juhász K. – Volyák, Szabó G., Balázs L., Csoszánszki, Szabó L., Farkas J. (Ludányi, 46.), Nagy M. (Sőregi, 71.), Kóczián, Szabó Cs. (Besenyei F., 71.), Hájos. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
GÓL: Rab (62.), ill. Csoszánszki (85.).
JÓK: Rab, Gyóni, Póczos, Mester, Halász M., ill. Csoszánszki.
MONTVAI TIBOR: – Jó lett volna megnyerni a meccset, de ezt a lehetőséget a szabadrúgásból esett vendéggól elvette tőlünk. Mindkét csapat masszívan védekezett, így reális a döntetlen.
BESENYEI FERENC: – Mindkét csapat nagy mezőnymunkát tett bele a mérkőzésbe, a kapuk kevésbé forogtak veszélyben. Igazságos döntetlen született, sok sikert kívánok a hazai csapatnak.
Egerszalók-Neo24-Hevesi LSC labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/heol.hu
Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK 0–4 (0–1)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 220 néző. V.: Kamal Norbert (Berendi T., Risz D.).
ENERGIA: Matin – Galó, Csomor, Nagy B. (Farkas B., 77.), Péntek, Kocsis (Harmos, 67.), Rácz J. (Marosi, 14.), Mezner, Timon, Czene (Izsvák, 67.), Horváth V. (Varga F., 77.). Edző: Török János.
GYAK: Tóth B. – Uram, Forgó, Bartha (Tóth Zs., 77.), Gulyás (Szűcs B., 70.), Eged (Spanyúr, 70.), Nyilas (Tóth L., 70.), Majoros, Czinkóczi B., Béla (Debreczeni, 77.), Nagy-György B. Edző: Papp Tamás.
GÓL: Csomor Sz. (45. – öngól), Majoros (55.), Gulyás (62.), Bartha (74.).
JÓK: Péntek, ill. az egész vendégcsapat.
TÖRÖK JÁNOS: – Teljesen megérdemelt vendéggyőzelem született.
PAPP TAMÁS: – Ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk, a második félidei játék már tetszett.
Marshall-ASE–Gyöngyöshalász SE 1–0 (0–0)
Andornaktálya, 80 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Kelemen A.).
ASE: Horváth Á. – Megyeri, Ambrus, Marsa, Szecskó, Gáspár, Kálmán J., Hegyi, Pelyhe K., Bárdos (Csikos, 59.), Kálmán R. Edző: Novák Zoltán.
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi – Szilágyi N., Petrezselyem, Eperjesi, Horváth P., Danyi (Derda, 68.), Holló, Tóth M., Gyuris, Sándor B., Bakó (Kecskés P., 82.). Edző: Labancz Róbert.
GÓL: Hegyi (50.).
JÓK: Horváth Á., Bárdos, Hegyi, Kálmán R., Kálmán J., ill. Halasi, Szilágyi N., Eperjesi.
NOVÁK ZOLTÁN: – Az első húsz percben el kellett volna dönteni a mérkőzést. A második játékrészben többször védekezésre kényszerültünk, de a csapatom így is helyt állt. Gratulálok a srácoknak, sok sikert kívánok barátoméknak, Labancz Robiéknak!
LABANCZ RÓBERT: – A küzdelemre nem lehet panasz, de támadásépítésben sokat kell fejlődni. A végén hiába szorítottuk be a hazai csapatot, nem sikerült nagy gólhelyzetet kialakítani. A hazai győzelem jogosnak mondható.
Lőrinci VSC–Maklár SE 3–0 (0–0)
Selyp, Lőrinci Sporttelep, 150 néző. V.: Harnos Csaba (Németh G., Rézműves F.).
LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Báti, Nyerges, Czibolya, Hegedűs N., Nagy B. (Varga D., 63.), Fellner, Oláh Á. (Gesztesi, 82.), Kovács G. (Belák, 82.), Zöldi (Fodor, 22.). Edző: Gulyka Zsolt.
MAKLÁR: György – Szeles, Noszek, Bacsó (Molnár A., 79.), Csomós, Orosz, Radócz (Gál Benjámin, 82.), Vojtekovszki, Kerékgyártó, Juhász M., Káli (Gál Bence, 64.). Edző: Szabó László.
GÓL: Kovács G. (49.), Varga D. (75.), Hegedűs N. (85.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Noszek, Kerékgyártó, Csomós, Szeles
GULYKA ZSOLT: – Az első félidőben akadozott a gépezet, a második félidőben felőröltük az ellenfelet. További sok sikert a Maklárnak!
CSOMÓS JÁNOS, a makláriak technikai vezetője: – Az első félidőben több ziccert hibáztunk, és a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Az első félidei teljesítményből kell erőt meríteni a továbbiakban.
Szabadnapos: Besenyőtelek SC
A bajnokság állása
1. Lőrinci 2 2 – – 5–0 6
2. Heves 2 1 1 – 6–2 4
3. Gyöngyösi AK 2 1 1 – 5–1 4
4. Egerszalók 2 1 1 – 4–1 4
5. Marshall-ASE 2 1 1 – 2–1 4
6. Gyöngyöshalász 2 – – 2 0–3 0
7. Besenyőtelek 1 – – 1 1–5 0
8. Energia SC 1 – – 1 0–4 0
9. Maklár 2 – – 2 0–6 0