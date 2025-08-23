Heves vármegyei I. osztály: Csoszánszki találata rontott az egerszalókiak kedvén

Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK 0–4 (0–1)

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 220 néző. V.: Kamal Norbert (Berendi T., Risz D.).

ENERGIA: Matin – Galó, Csomor, Nagy B. (Farkas B., 77.), Péntek, Kocsis (Harmos, 67.), Rácz J. (Marosi, 14.), Mezner, Timon, Czene (Izsvák, 67.), Horváth V. (Varga F., 77.). Edző: Török János.

GYAK: Tóth B. – Uram, Forgó, Bartha (Tóth Zs., 77.), Gulyás (Szűcs B., 70.), Eged (Spanyúr, 70.), Nyilas (Tóth L., 70.), Majoros, Czinkóczi B., Béla (Debreczeni, 77.), Nagy-György B. Edző: Papp Tamás.

GÓL: Csomor Sz. (45. – öngól), Majoros (55.), Gulyás (62.), Bartha (74.).

JÓK: Péntek, ill. az egész vendégcsapat.

TÖRÖK JÁNOS: – Teljesen megérdemelt vendéggyőzelem született.

PAPP TAMÁS: – Ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk, a második félidei játék már tetszett.

Marshall-ASE–Gyöngyöshalász SE 1–0 (0–0)

Andornaktálya, 80 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Kelemen A.).

ASE: Horváth Á. – Megyeri, Ambrus, Marsa, Szecskó, Gáspár, Kálmán J., Hegyi, Pelyhe K., Bárdos (Csikos, 59.), Kálmán R. Edző: Novák Zoltán.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi – Szilágyi N., Petrezselyem, Eperjesi, Horváth P., Danyi (Derda, 68.), Holló, Tóth M., Gyuris, Sándor B., Bakó (Kecskés P., 82.). Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Hegyi (50.).

JÓK: Horváth Á., Bárdos, Hegyi, Kálmán R., Kálmán J., ill. Halasi, Szilágyi N., Eperjesi.

NOVÁK ZOLTÁN: – Az első húsz percben el kellett volna dönteni a mérkőzést. A második játékrészben többször védekezésre kényszerültünk, de a csapatom így is helyt állt. Gratulálok a srácoknak, sok sikert kívánok barátoméknak, Labancz Robiéknak!

LABANCZ RÓBERT: – A küzdelemre nem lehet panasz, de támadásépítésben sokat kell fejlődni. A végén hiába szorítottuk be a hazai csapatot, nem sikerült nagy gólhelyzetet kialakítani. A hazai győzelem jogosnak mondható.

Lőrinci VSC–Maklár SE 3–0 (0–0)

Selyp, Lőrinci Sporttelep, 150 néző. V.: Harnos Csaba (Németh G., Rézműves F.).

LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Báti, Nyerges, Czibolya, Hegedűs N., Nagy B. (Varga D., 63.), Fellner, Oláh Á. (Gesztesi, 82.), Kovács G. (Belák, 82.), Zöldi (Fodor, 22.). Edző: Gulyka Zsolt.

MAKLÁR: György – Szeles, Noszek, Bacsó (Molnár A., 79.), Csomós, Orosz, Radócz (Gál Benjámin, 82.), Vojtekovszki, Kerékgyártó, Juhász M., Káli (Gál Bence, 64.). Edző: Szabó László.

GÓL: Kovács G. (49.), Varga D. (75.), Hegedűs N. (85.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Noszek, Kerékgyártó, Csomós, Szeles

GULYKA ZSOLT: – Az első félidőben akadozott a gépezet, a második félidőben felőröltük az ellenfelet. További sok sikert a Maklárnak!

CSOMÓS JÁNOS, a makláriak technikai vezetője: – Az első félidőben több ziccert hibáztunk, és a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Az első félidei teljesítményből kell erőt meríteni a továbbiakban.

Szabadnapos: Besenyőtelek SC