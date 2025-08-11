Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci VSC szeptember végén fogadja az ezüstérmest

A címvédő Lőrinci VSC az első fordulóban Gyöngyöshalászon vendégeskedik, míg az ezüstérmes Egerszalók Makláron kezdi az idényt. A Heves vármegyei I. osztály nyitófordulójában az Energia SC Gyöngyös lesz szabadnapos.

A gyöngyösiek a Marshall-ASE gárdáját fogadják a Heves vármegyei I. osztály őszi nyitányán

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A Heves vármegyei I. osztály őszi menetrendje

Augusztus 16., szombat, 17.30: Maklár SE–Egerszalók SE, Gyöngyöshalász SE–Lőrinci VSC, Gyöngyösi AK–Marshall-ASE. Vasárnap, 17.30: NEO24-Hevesi LSC–Besenyőtelek SC. Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös.

2. forduló

Augusztus 23., szombat, 17.00: Marshall-ASE–Gyöngyöshalász SE, Egerszalók SE–NEO24-Hevesi LSC, Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK. 19.00: Lőrinci VSC–Maklár SE. Szabadnapos: Besenyőtelek SC.