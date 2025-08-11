augusztus 11., hétfő

Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci VSC szeptember végén fogadja az ezüstérmest

Címkék#Lőrinci VSC#Gyöngyösi AK#Egerszalók SE#Marshall-ASE

Háromkörös lebonyolításban 24 mérkőzés vár a csapatokra a 2025/2026-os bajnoki évben. A kilenc együttes felvonultató Heves vármegyei I. osztály mezőnye augusztus 16-án kezdi az idényt.

Heol.hu

A címvédő Lőrinci VSC az első fordulóban Gyöngyöshalászon vendégeskedik, míg az ezüstérmes Egerszalók Makláron kezdi az idényt. A Heves vármegyei I. osztály nyitófordulójában az Energia SC Gyöngyös lesz szabadnapos.

A gyöngyösiek a Marshall-ASE gárdáját fogadják a Heves vármegyei I. osztály őszi nyitányán
A gyöngyösiek a Marshall-ASE gárdáját fogadják a Heves vármegyei I. osztály őszi nyitányán
Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A Heves vármegyei I. osztály őszi menetrendje

1. forduló

Augusztus 16., szombat, 17.30: Maklár SE–Egerszalók SE, Gyöngyöshalász SE–Lőrinci VSC, Gyöngyösi AK–Marshall-ASE. Vasárnap, 17.30: NEO24-Hevesi LSC–Besenyőtelek SC. Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös.

2. forduló

Augusztus 23., szombat, 17.00: Marshall-ASE–Gyöngyöshalász SE, Egerszalók SE–NEO24-Hevesi LSC, Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK. 19.00: Lőrinci VSC–Maklár SE. Szabadnapos: Besenyőtelek SC.

3. forduló

Augusztus 30., szombat, 17.00: Maklár SE–Marshall-ASE, Gyöngyöshalász SE–Gyöngyösi AK, Energia SC Gyöngyös–Besenyőtelek SC. 19.00: NEO24-Hevesi LSC–Lőrinci VSC. Szabadnapos: Egerszalók SE.

4. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Gyöngyöshalász SE–Energia SC Gyöngyös, Gyöngyösi AK–Maklár SE, Marshall-ASE–NEO24-Hevesi LSC, Egerszalók SE–Besenyőtelek SC. Szabadnapos: Lőrinci VSC.

5. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Maklár SE–Gyöngyöshalász SE, Besenyőtelek SC–Lőrinci VSC, Energia SC Gyöngyös–Egerszalók SE. 18.30: NEO24-Hevesi LSC–Gyöngyösi AK. Szabadnapos: Marshall-ASE.

6. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Maklár SE–Energia SC Gyöngyös, Gyöngyöshalász SE–NEO24-Hevesi LSC, Marshall-ASE–Besenyőtelek SC. 18.00: Lőrinci VSC–Egerszalók SE. Szabadnapos: Gyöngyösi AK.

7. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Egerszalók SE–Marshall-ASE, Besenyőtelek SC–Gyöngyösi AK, Energia SC Gyöngyös–Lőrinci VSC. 18.00: NEO24-Hevesi LSC–Maklár SE. Szabadnapos: Gyöngyöshalász SE.

8. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Gyöngyöshalász SE–Besenyőtelek SC, Gyöngyösi AK–Egerszalók SE, Marshall-ASE–Lőrinci VSC. 17.00: NEO24-Hevesi LSC–Energia SC Gyöngyös. Szabadnapos: Maklári SE.

9. forduló

Október 11., szombat, 15.00: Egerszalók SE–Gyöngyöshalász SE, Besenyőtelek SC–Maklár SE, Energia SC Gyöngyös–Marshall-ASE. 17.00: Lőrinci VSC–Gyöngyösi AK. Szabadnapos: NEO24-Hevesi LSC.

10. forduló

Október 25., szombat, 14.30: Besenyőtelek SC–NEO24-Hevesi LSC, Egerszalók SE–Maklár SE, Marshall-ASE–Gyöngyösi AK. 16.30: Lőrinci VSC–Gyöngyöshalász SE. Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös.

11. forduló

November 8., szombat, 13.30: Gyöngyöshalász SE–Marshall-ASE, Maklár SE–Lőrinci VSC, NEO24-Hevesi LSC–Egerszalók SE, Gyöngyösi AK–Energia SC Gyöngyös. Szabadnapos: Besenyőtelek SC.

12. forduló

November 15., szombat, 13.30: Marshall-ASE–Maklár SE, Gyöngyösi AK–Gyöngyöshalász SE, Besenyőtelek SC–Energia SC Gyöngyös. 15.30: Lőrinci VSC–NEO24-Hevesi LSC. Szabadnapos: Egerszalók SE.

13. forduló

November 22., szombat, 13.00: Energia SC Gyöngyös–Gyöngyöshalász SE, Maklár SE–Gyöngyösi AK, NEO24-Hevesi LSC–Marshall-ASE, Besenyőtelek SC–Egerszalók SE. Szabadnapos: Lőrinci VSC.

 

