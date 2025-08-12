Heves vármegyei II. osztály: Abasáron kezd a címvédő Bélkő SE-Bélapát

A legutóbb hetedikként zárt Hevesi LSC II.-Tarnaméra visszalépése után az MLSZ Heves Vármegyei Versenybizottsága a csapatot kizárta a a 2025/26. évi Heves vármegyei II. osztályú bajnokságból. A nyáron újként csatlakozott a mezőnyhöz az I. osztályból kiesett Jázmin út-Vámosgyörk és a II. osztályra nevező Heréd LC-Realimmo Sport, míg a Felsőtárkány SC a Heves vármegyei III. osztályként bajnokaként lépett fentebb.

A Heves vármegyei II. osztály nyitányán vendégként szerepelnek a bélapátiak

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Heves vármegyei II. osztály őszi menetrendje

Augusztus 16., szombat, 17.00: Tarnamente SSZE–Szőlőskert Nagyréde SC. 17.30: Egerszóláti SK–Hort SK, Heréd LC-Realimmo Sport–Zagyvaszántó SE, Felsőtárkány SC–Poroszló SE, Abasári SE–Bélkő SE-Bélapátfalva, Apci TE–Domoszló SK, Petőfibányai SK–Tarnaörs Danyi SE. November 29., szombat, 13.00: Atkár SE–Jázmin út-Vámosgyörk.

2. forduló

Augusztus 23., szombat, 17.00: Petőfibányai SK–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Apci TE, Bélkő SE-Bélapátfalva–Szőlőskert Nagyréde SC, Tarnamente SSZE–Felsőtárkány SC, Poroszló SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Egerszóláti SK–Zagyvaszántó SE, Hort SK–Atkár SE. Vasárnap, 17.00: Domoszló SK–Abasári SE.