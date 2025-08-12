augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Heves vármegyei II. osztály: Abasáron kezd a címvédő Bélkő SE-Bélapát

Címkék#Bélapátfalva#Heréd LC-Realimmo Sport#Tarnamente SSZE#Bélkő SE-Bélapát

Tizenhat csapattal a mezőnyben indul a pontvadászat. A Heves vármegyei II. osztály őszi küzdelmei augusztus 16-án rajtolnak és november 22-én érnek véget.

Heol.hu

A legutóbb hetedikként zárt Hevesi LSC II.-Tarnaméra visszalépése után az MLSZ Heves Vármegyei Versenybizottsága a csapatot kizárta a a 2025/26. évi Heves vármegyei II. osztályú bajnokságból. A nyáron újként csatlakozott a mezőnyhöz az I. osztályból kiesett Jázmin út-Vámosgyörk és a II. osztályra nevező Heréd LC-Realimmo Sport, míg a Felsőtárkány SC a Heves vármegyei III. osztályként bajnokaként lépett fentebb.

A Heves vármegyei II. osztály nyitányán vendégként szerepelnek a bélapátiak
A Heves vármegyei II. osztály nyitányán vendégként szerepelnek a bélapátiak
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Heves vármegyei II. osztály őszi menetrendje

1. forduló

Augusztus 16., szombat, 17.00: Tarnamente SSZE–Szőlőskert Nagyréde SC. 17.30: Egerszóláti SK–Hort SK, Heréd LC-Realimmo Sport–Zagyvaszántó SE, Felsőtárkány SC–Poroszló SE, Abasári SE–Bélkő SE-Bélapátfalva, Apci TE–Domoszló SK, Petőfibányai SK–Tarnaörs Danyi SE. November 29., szombat, 13.00: Atkár SE–Jázmin út-Vámosgyörk.

2. forduló

Augusztus 23., szombat, 17.00: Petőfibányai SK–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Apci TE, Bélkő SE-Bélapátfalva–Szőlőskert Nagyréde SC, Tarnamente SSZE–Felsőtárkány SC, Poroszló SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Egerszóláti SK–Zagyvaszántó SE, Hort SK–Atkár SE. Vasárnap, 17.00: Domoszló SK–Abasári SE.

3. forduló

Augusztus 30., szombat, 17.00: Egerszóláti SK–Poroszló SE, Heréd LC-Realimmo Sport–Tarnamente SSZE, Felsőtárkány SC–Bélkő SE-Bélapátfalva, Szőlőskert Nagyréde SC–Domoszló SK, Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE, Apci TE–Jázmin út-Vámosgyörk, Petőfibányai SK–Atkár SE, Hort SK–Zagyvaszántó SE.

4. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Petőfibányai SK–Hort SK, Atkár SE–Apci TE, Abasári SE–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Domoszló SK–Felsőtárkány SC, Bélkő SE-Bélapátfalva–Heréd LC-Realimmo Sport, Tarnamente SSZE–Egerszóláti SK, Poroszló SE–Zagyvaszántó SE.

5. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva, Heréd LC-Realimmo Sport–Domoszló SK, Felsőtárkány SC–Tarnaörs Danyi SE, Szőlőskert Nagyréde SC–Jázmin út-Vámosgyörk, Abasári SE–Atkár SE, Apci TE–Petőfibányai SK, Zagyvaszántó SE–Tarnamente SSZE, Hort SK–Poroszló SE.

6. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Apci TE–Hort SK, Petőfibányai SK–Abasári SE, Atkár SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Jázmin út-Vámosgyörk–Felsőtárkány SC, Tarnaörs Danyi SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Domoszló SK–Egerszóláti SK, Bélkő SE-Bélapátfalva–Zagyvaszántó SE, Tarnamente SSZE–Poroszló SE.

7. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Egerszóláti SK–Tarnaörs Danyi SE, Heréd LC-Realimmo Sport–Jázmin út-Vámosgyörk, Felsőtárkány SC–Atkár SE, Szőlőskert Nagyréde SC–Petőfibányai SK, Abasári SE–Apci TE, Poroszló SE–Bélkő SE-Bélapátfalva, Zagyvaszántó SE–Domoszló SK, Hort SK–Tarnamente SSZE.

8. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Abasári SE–Hort SK, Apci TE–Szőlőskert Nagyréde SC, Petőfibányai SK–Felsőtárkány SC, Atkár SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Jázmin út-Vámosgyörk–Egerszóláti SK, Tarnaörs Danyi SE–Zagyvaszántó SE, Domoszló SK–Poroszló SE, Bélkő SE-Bélapátfalva–Tarnamente SSZE.

9. forduló

Október 11., szombat, 13.00: Egerszóláti SK–Atkár SE. 15.00: Heréd LC-Realimmo Sport–Petőfibányai SK, Felsőtárkány SC–Apci TE, Abasári SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Tarnamente SSZE–Domoszló SK, Poroszló SE–Tarnaörs Danyi SE, Zagyvaszántó SE–Jázmin út-Vámosgyörk, Hort SK–Bélkő SE-Bélapátfalva.

10. forduló

Október 19., vasárnap, 14.30: Szőlőskert Nagyréde SC–Hort SK, Abasári SE–Felsőtárkány SC, Apci TE–Heréd LC-Realimmo Sport, Petőfibányai SK–Egerszóláti SK, Atkár SE–Zagyvaszántó SE, Jázmin út-Vámosgyörk–Poroszló SE, Tarnaörs Danyi SE–Tarnamente SSZE, Domoszló SK–Bélkő SE-Bélapátfalva.

11. forduló

Október 25., szombat, 14.30: Egerszóláti SK–Apci TE, Heréd LC-Realimmo Sport–Abasári SE, Felsőtárkány SC–Szőlőskert Nagyréde SC, Bélkő SE-Bélapátfalva–Tarnaörs Danyi SE, Tarnamente SSZE–Jázmin út-Vámosgyörk, Poroszló SE–Atkár SE, Zagyvaszántó SE–Petőfibányai SK, Hort SK–Domoszló SK.

12. forduló

November 2., vasárnap, 13.30: Felsőtárkány SC–Hort SK, Szőlőskert Nagyréde SC–Heréd LC-Realimmo Sport, Abasári SE–Egerszóláti SK, Apci TE–Zagyvaszántó SE, Petőfibányai SK–Poroszló SE, Atkár SE–Tarnamente SSZE, Jázmin út-Vámosgyörk–Bélkő SE-Bélapátfalva, Tarnaörs Danyi SE–Domoszló SK.

13. forduló

November 8., szombat, 13.30: Egerszóláti SK–Szőlőskert Nagyréde SC, Heréd LC-Realimmo Sport–Felsőtárkány SC, Domoszló SK–Jázmin út-Vámosgyörk, Bélkő SE-Bélapátfalva–Atkár SE, Tarnamente SSZE–Petőfibányai SK, Poroszló SE–Apci TE, Zagyvaszántó SE–Abasári SE, Hort SK–Tarnaörs Danyi SE.

14. forduló

November 15., szombat, 13.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Hort SK, Felsőtárkány SC–Egerszóláti SK, Szőlőskert Nagyréde SC–Zagyvaszántó SE, Abasári SE–Poroszló SE, Apci TE–Tarnamente SSZE, Petőfibányai SK–Bélkő SE-Bélapátfalva, Atkár SE–Domoszló SK, Jázmin út-Vámosgyörk–Tarnaörs Danyi SE.

15. forduló

  • November 22., szombat, 13.00: Egerszóláti SK–Heréd LC-Realimmo Sport, Tarnaörs Danyi SE–Atkár SE, Domoszló SK–Petőfibányai SK, Bélkő SE-Bélapátfalva–Apci TE, Tarnamente SSZE–Abasári SE, Poroszló SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Zagyvaszántó SE–Felsőtárkány SC, Hort SK–Jázmin út-Vámosgyörk.

Megjegyzés: a Tarnamente SSZE Kompolton játssza a hazai mérkőzéseit.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu