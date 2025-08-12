1 órája
Heves vármegyei II. osztály: Abasáron kezd a címvédő Bélkő SE-Bélapát
Tizenhat csapattal a mezőnyben indul a pontvadászat. A Heves vármegyei II. osztály őszi küzdelmei augusztus 16-án rajtolnak és november 22-én érnek véget.
A legutóbb hetedikként zárt Hevesi LSC II.-Tarnaméra visszalépése után az MLSZ Heves Vármegyei Versenybizottsága a csapatot kizárta a a 2025/26. évi Heves vármegyei II. osztályú bajnokságból. A nyáron újként csatlakozott a mezőnyhöz az I. osztályból kiesett Jázmin út-Vámosgyörk és a II. osztályra nevező Heréd LC-Realimmo Sport, míg a Felsőtárkány SC a Heves vármegyei III. osztályként bajnokaként lépett fentebb.
A Heves vármegyei II. osztály őszi menetrendje
Augusztus 16., szombat, 17.00: Tarnamente SSZE–Szőlőskert Nagyréde SC. 17.30: Egerszóláti SK–Hort SK, Heréd LC-Realimmo Sport–Zagyvaszántó SE, Felsőtárkány SC–Poroszló SE, Abasári SE–Bélkő SE-Bélapátfalva, Apci TE–Domoszló SK, Petőfibányai SK–Tarnaörs Danyi SE. November 29., szombat, 13.00: Atkár SE–Jázmin út-Vámosgyörk.
2. forduló
Augusztus 23., szombat, 17.00: Petőfibányai SK–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Apci TE, Bélkő SE-Bélapátfalva–Szőlőskert Nagyréde SC, Tarnamente SSZE–Felsőtárkány SC, Poroszló SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Egerszóláti SK–Zagyvaszántó SE, Hort SK–Atkár SE. Vasárnap, 17.00: Domoszló SK–Abasári SE.
3. forduló
Augusztus 30., szombat, 17.00: Egerszóláti SK–Poroszló SE, Heréd LC-Realimmo Sport–Tarnamente SSZE, Felsőtárkány SC–Bélkő SE-Bélapátfalva, Szőlőskert Nagyréde SC–Domoszló SK, Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE, Apci TE–Jázmin út-Vámosgyörk, Petőfibányai SK–Atkár SE, Hort SK–Zagyvaszántó SE.
4. forduló
Szeptember 6., szombat, 16.30: Petőfibányai SK–Hort SK, Atkár SE–Apci TE, Abasári SE–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Domoszló SK–Felsőtárkány SC, Bélkő SE-Bélapátfalva–Heréd LC-Realimmo Sport, Tarnamente SSZE–Egerszóláti SK, Poroszló SE–Zagyvaszántó SE.
5. forduló
Szeptember 13., szombat, 16.30: Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva, Heréd LC-Realimmo Sport–Domoszló SK, Felsőtárkány SC–Tarnaörs Danyi SE, Szőlőskert Nagyréde SC–Jázmin út-Vámosgyörk, Abasári SE–Atkár SE, Apci TE–Petőfibányai SK, Zagyvaszántó SE–Tarnamente SSZE, Hort SK–Poroszló SE.
6. forduló
Szeptember 20., szombat, 16.00: Apci TE–Hort SK, Petőfibányai SK–Abasári SE, Atkár SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Jázmin út-Vámosgyörk–Felsőtárkány SC, Tarnaörs Danyi SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Domoszló SK–Egerszóláti SK, Bélkő SE-Bélapátfalva–Zagyvaszántó SE, Tarnamente SSZE–Poroszló SE.
7. forduló
Szeptember 27., szombat, 16.00: Egerszóláti SK–Tarnaörs Danyi SE, Heréd LC-Realimmo Sport–Jázmin út-Vámosgyörk, Felsőtárkány SC–Atkár SE, Szőlőskert Nagyréde SC–Petőfibányai SK, Abasári SE–Apci TE, Poroszló SE–Bélkő SE-Bélapátfalva, Zagyvaszántó SE–Domoszló SK, Hort SK–Tarnamente SSZE.
8. forduló
Október 4., szombat, 15.00: Abasári SE–Hort SK, Apci TE–Szőlőskert Nagyréde SC, Petőfibányai SK–Felsőtárkány SC, Atkár SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Jázmin út-Vámosgyörk–Egerszóláti SK, Tarnaörs Danyi SE–Zagyvaszántó SE, Domoszló SK–Poroszló SE, Bélkő SE-Bélapátfalva–Tarnamente SSZE.
9. forduló
Október 11., szombat, 13.00: Egerszóláti SK–Atkár SE. 15.00: Heréd LC-Realimmo Sport–Petőfibányai SK, Felsőtárkány SC–Apci TE, Abasári SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Tarnamente SSZE–Domoszló SK, Poroszló SE–Tarnaörs Danyi SE, Zagyvaszántó SE–Jázmin út-Vámosgyörk, Hort SK–Bélkő SE-Bélapátfalva.
10. forduló
Október 19., vasárnap, 14.30: Szőlőskert Nagyréde SC–Hort SK, Abasári SE–Felsőtárkány SC, Apci TE–Heréd LC-Realimmo Sport, Petőfibányai SK–Egerszóláti SK, Atkár SE–Zagyvaszántó SE, Jázmin út-Vámosgyörk–Poroszló SE, Tarnaörs Danyi SE–Tarnamente SSZE, Domoszló SK–Bélkő SE-Bélapátfalva.
Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci VSC szeptember végén fogadja az ezüstérmest
11. forduló
Október 25., szombat, 14.30: Egerszóláti SK–Apci TE, Heréd LC-Realimmo Sport–Abasári SE, Felsőtárkány SC–Szőlőskert Nagyréde SC, Bélkő SE-Bélapátfalva–Tarnaörs Danyi SE, Tarnamente SSZE–Jázmin út-Vámosgyörk, Poroszló SE–Atkár SE, Zagyvaszántó SE–Petőfibányai SK, Hort SK–Domoszló SK.
12. forduló
November 2., vasárnap, 13.30: Felsőtárkány SC–Hort SK, Szőlőskert Nagyréde SC–Heréd LC-Realimmo Sport, Abasári SE–Egerszóláti SK, Apci TE–Zagyvaszántó SE, Petőfibányai SK–Poroszló SE, Atkár SE–Tarnamente SSZE, Jázmin út-Vámosgyörk–Bélkő SE-Bélapátfalva, Tarnaörs Danyi SE–Domoszló SK.
13. forduló
November 8., szombat, 13.30: Egerszóláti SK–Szőlőskert Nagyréde SC, Heréd LC-Realimmo Sport–Felsőtárkány SC, Domoszló SK–Jázmin út-Vámosgyörk, Bélkő SE-Bélapátfalva–Atkár SE, Tarnamente SSZE–Petőfibányai SK, Poroszló SE–Apci TE, Zagyvaszántó SE–Abasári SE, Hort SK–Tarnaörs Danyi SE.
14. forduló
November 15., szombat, 13.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Hort SK, Felsőtárkány SC–Egerszóláti SK, Szőlőskert Nagyréde SC–Zagyvaszántó SE, Abasári SE–Poroszló SE, Apci TE–Tarnamente SSZE, Petőfibányai SK–Bélkő SE-Bélapátfalva, Atkár SE–Domoszló SK, Jázmin út-Vámosgyörk–Tarnaörs Danyi SE.
15. forduló
- November 22., szombat, 13.00: Egerszóláti SK–Heréd LC-Realimmo Sport, Tarnaörs Danyi SE–Atkár SE, Domoszló SK–Petőfibányai SK, Bélkő SE-Bélapátfalva–Apci TE, Tarnamente SSZE–Abasári SE, Poroszló SE–Szőlőskert Nagyréde SC, Zagyvaszántó SE–Felsőtárkány SC, Hort SK–Jázmin út-Vámosgyörk.
Megjegyzés: a Tarnamente SSZE Kompolton játssza a hazai mérkőzéseit.
