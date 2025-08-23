Heves vármegyei II. osztály: az Atkár 9, a Vámosgyörk 10 emberrel állt ki, a Zagyvaszántó el sem utazott

A mai találkozók közül egy ért véget vendégsikerrel, ez pedig az apciak nevéhez fűződik, akik Tarnaörsről vitték el a pontokat.

A hortiak 9 gólt rúgtak a 9 játékossal kiálló atkáriaknak

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Hort SK–Atkár SE 9–3 (2–1)

Hort, 50 néző. V.: Kárász Benjámin (Berta Zs., Orovecz T.).

HORT: Maksa M. – Kvacsány D. (Magyar Sz., 59.), Maksa I. (Tóth M., 59.), Oláh K., Tamás T. (Elek D., 59.), Pethes A. (Maksa Z., 59.), Hans M. (Nagy A., 59.), Csontos B., Elek S. (Máté M., 59.), Kanzler K. (Farkas B., 59.). Edző: Maksa István.

ATKÁR: Ferencsák B. – Cseh J., Táncos R., Szűcs K., Kádár D., Tóth D., Barabás H., Egri N., Széplaki D. Edző: Pócs István.

GÓL: Tamás T. (28. – 11-esből, 33., 47., 49.), Csontos B. (50.), Elek D. (66., 68., 85.), Oláh K. (93.), ill. Barabás H. (42., 71.), Szűcs K. (76.).

KIÁLLÍTVA: Tóth D. (51.).

JÓK: mindkét csapat játékosai dicséretet érdemelnek.

MAKSA ISTVÁN: – A kilenc fővel kiálló ellenfél igencsak megkeserítette az első félidei játékunkat. Viszont a második félidőben, ha nehezen is, de jöttek a gólok. Köszönjük a vendégcsapat játékhoz való hozzáállását.

PÓCS ISTVÁN: – Sportszerűségből végig játszottuk a mérkőzést, sajnos a technika kifogott rajtunk. Minden tiszteletem a játékosoké, akik végig küzdötték a mérkőzést és emelt fővel hagyhatták el a pályát. További sok sikert a hazai csapatnak!

Poroszló SE–Heréd LC-Realimno Sport 3–3 (2–2)

Poroszló, 59 néző. V.: Pásztory Krisztián (Kobzi Z., Molnár Z.).

POROSZLÓ: Nagy I. – Balogh A. (Demjén D., 46.), Farkas J., Barkóczi Zs. (Kulics S., 79.), Pengő Zs. (Farkas O., 88.), Vadász G., Marton Z., Fehér F., Vaszil M., Hajdu I. (Halász M., 75.), Nagy S. Játékos-edző: Menyhárt Attila.

HERÉD: Samu A. – Szegedi T., Czakó B., Bárkányi A., Baranyi R., Tóth O., Csóri L., Bödecs B., Tari Sz., Ledniczky D., Koreny K. (Akócs L., 46.). Edző: Székesi Ádám.

GÓL: Farkas J. (34.), Pengő Zs. (45., 54.), ill. Ledniczky D. (11.), Csóri L.(36.), Tari Sz. (61.).

JÓK: Pengő Zs. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Bárkányi A., Akócs L.

MENYHÁRT ATTILA: – Sokat gondolkodtam egész héten, hogyan tudunk felállni a mai mapon, de szerencsére a csapat fejben is nagyon ott volt. Szerintem megleptük a herédieket az agresszív kontrákkal. Korrekt játékvezetés mellett igazságos eredmény született. Köszönet a csapatnak és a szurkolóknak, további sok sikert a herédieknek!

SZÉKESI ÁDÁM: – Amíg ennyi helyzetet kihagyunk, és az ellenfélnek gólokat adunk, addig ilyen eredmények fognak születni. Sok sikert a Poroszlónak!