35 perce
Heves vármegyei II. osztály: az Atkár 9, a Vámosgyörk 10 emberrel állt ki, a Zagyvaszántó el sem utazott
Létszámgondok miatt lemondta az egerszóláti fellépést a Zagyvaszántó SE csapata. A Heves vármegyei II. osztály 2. fordulójának szombati játéknapján az Atkár és a Vámosgyörk sem tudott teljes létszámban kiállni, ami az eredményben is megmutatkozott.
A mai találkozók közül egy ért véget vendégsikerrel, ez pedig az apciak nevéhez fűződik, akik Tarnaörsről vitték el a pontokat.
Hort SK–Atkár SE 9–3 (2–1)
Hort, 50 néző. V.: Kárász Benjámin (Berta Zs., Orovecz T.).
HORT: Maksa M. – Kvacsány D. (Magyar Sz., 59.), Maksa I. (Tóth M., 59.), Oláh K., Tamás T. (Elek D., 59.), Pethes A. (Maksa Z., 59.), Hans M. (Nagy A., 59.), Csontos B., Elek S. (Máté M., 59.), Kanzler K. (Farkas B., 59.). Edző: Maksa István.
ATKÁR: Ferencsák B. – Cseh J., Táncos R., Szűcs K., Kádár D., Tóth D., Barabás H., Egri N., Széplaki D. Edző: Pócs István.
GÓL: Tamás T. (28. – 11-esből, 33., 47., 49.), Csontos B. (50.), Elek D. (66., 68., 85.), Oláh K. (93.), ill. Barabás H. (42., 71.), Szűcs K. (76.).
KIÁLLÍTVA: Tóth D. (51.).
JÓK: mindkét csapat játékosai dicséretet érdemelnek.
MAKSA ISTVÁN: – A kilenc fővel kiálló ellenfél igencsak megkeserítette az első félidei játékunkat. Viszont a második félidőben, ha nehezen is, de jöttek a gólok. Köszönjük a vendégcsapat játékhoz való hozzáállását.
PÓCS ISTVÁN: – Sportszerűségből végig játszottuk a mérkőzést, sajnos a technika kifogott rajtunk. Minden tiszteletem a játékosoké, akik végig küzdötték a mérkőzést és emelt fővel hagyhatták el a pályát. További sok sikert a hazai csapatnak!
Poroszló SE–Heréd LC-Realimno Sport 3–3 (2–2)
Poroszló, 59 néző. V.: Pásztory Krisztián (Kobzi Z., Molnár Z.).
POROSZLÓ: Nagy I. – Balogh A. (Demjén D., 46.), Farkas J., Barkóczi Zs. (Kulics S., 79.), Pengő Zs. (Farkas O., 88.), Vadász G., Marton Z., Fehér F., Vaszil M., Hajdu I. (Halász M., 75.), Nagy S. Játékos-edző: Menyhárt Attila.
HERÉD: Samu A. – Szegedi T., Czakó B., Bárkányi A., Baranyi R., Tóth O., Csóri L., Bödecs B., Tari Sz., Ledniczky D., Koreny K. (Akócs L., 46.). Edző: Székesi Ádám.
GÓL: Farkas J. (34.), Pengő Zs. (45., 54.), ill. Ledniczky D. (11.), Csóri L.(36.), Tari Sz. (61.).
JÓK: Pengő Zs. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Bárkányi A., Akócs L.
MENYHÁRT ATTILA: – Sokat gondolkodtam egész héten, hogyan tudunk felállni a mai mapon, de szerencsére a csapat fejben is nagyon ott volt. Szerintem megleptük a herédieket az agresszív kontrákkal. Korrekt játékvezetés mellett igazságos eredmény született. Köszönet a csapatnak és a szurkolóknak, további sok sikert a herédieknek!
SZÉKESI ÁDÁM: – Amíg ennyi helyzetet kihagyunk, és az ellenfélnek gólokat adunk, addig ilyen eredmények fognak születni. Sok sikert a Poroszlónak!
Bélkő SE-Bélapátfalva–Nagyréde SC 2–0 (1–0)
Bélapátfalva,100 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Motsidlovszky A., Szőke P.).
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Holló Á., Lélek L. (Pálinkás O., 85.), Antal Á. (Trenka D., 85.), Érsek M., Boros O. (Szűcs Zs., 66.), Vona Cs. (Bocsi G., 66.), Berecz B., Csák K., Papp D., Szeruha D. (Mező R., 88.). Edző: Gyárfás Gábor.
NAGYRÉDE: Korompai M. – Liktor M., Németh M., Varga K., Budai D., Penti P., Szajkó R. (Barai D., 83.), Turó-Balog L. (Budai B., 67.), Molnár A. (Lakatos Z., 11.), Kovács M., Hordós R. Edző: Penti Zoltán.
GÓL: Érsek M. (39.), Szűcs Zs. (90.).
JÓK: mindenki.
GYÁRFÁS GÁBOR: – A kontroll végig megvolt, de az élesség még hiányzik belőlünk, ezen még dolgoznunk kell. Ezzel együtt nagyon örülünk, hogy győzelmet tudtunk ünnepelni a hazai pályán. Sok sikert a nagyon szervezett és jó vendégcsapatnak!
PENTI ZOLTÁN: – A mai mérkőzésen több pozitív dolgot láttam a múlt heti mérkőzéshez képest. Megérdemelt hazai győzelem született. További sok sikert kívánok a hazai csapatnak!
Tarnaörs Danyi SE–Apci TE 1–2 (1–1)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 80 néző. V.: Göcző Zsolt (Bordács J., Göcző L.).
TARNAÖRS: Menyhárt R. – Suha S. (Lőcsei Zs., 66.), Danyi K., Puzsoma D., Kökény B. (Lőcsei I., 84.), Pusoma I., Kállai R., Pötös R. (Burai G., 80.), Rédei Á., Pető T., Danyi S. Edző: Peredi Tivadar.
APC: Beregi D. – Kiss S., Vasas B., Belák P. (Oláh K., 67.), Balla Z. (Sebestyén B., 85.), Hajóssy B. (Hrágyel G., 67.), Bajka L. (Váradi N., 85.), Kun K. (Cseppentő S., 61.), Gyetvai N., Cseh J., Kovács Z. Technikai vezető: Kása Arnold.
GÓL: Kállai R. (32.), ill. Balla Z. (2.), Gyetvai N. (74.).
JÓK: senki, ill. mindenki.
PEREDI TIVADAR: – Az első félidőben a sok kihagyott helyzetünk és a kihagyott 11-es megbosszulta magát.
KÁSA ARNOLD: – Parázs mérkőzésen végre sikerült megszerezni a győzelmet. További sok sikert a Tarnaörsnek!
Tarnamente SSZE–Felsőtárkány SC 2–0 (0–0)
Kompolt, 120 néző. V.: Juhász Sámuel (Rozsnaki G., Horváth D.).
TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Czakó T., 60.), Nagy S., Báder S. (Váradi P., 55.), Lázók D. (Krisztián D., 84.), Vezekényi M. (Kökény G., 84.), Bak K., Bodó B., Berki Zs., Szalóki B. Edző: Gál Gábor.
FELSŐTÁRKÁNY: Tiszolczki L. – Mika D., Bajzát R., Nyilas L., Péter Z. (Énekes M., 72.), Ugrai A., Ugrai I., Stefán B. (Gyenes M., 74.), Barta A. (Lubai Bajzát Zs., 92.), Nagylaki D., Németh B. Edző: Béres Mihály.
GÓL: Suha B. (73.), Lázók D. (82.).
KIÁLLÍTVA: Bodó B. (89.), ill. Ugrai I. (66.).
JÓK: mindenki.
GÁL GÁBOR: – Időbe telt és sok energiát vett igénybe, amíg sikerült feltörni a vendégcsapat masszív védekezését. Úgy érzem, megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.
BÉRES MIHÁLY: – A második félidő elején 0–0-s állásnál ajtó-ablak ziccert hibáztunk, majd jött a kiállítás. Ez a két momentum döntően befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Büszke vagyok a játékosaimra, mert ebben az összetételben is remekül helytálltunk egy jó csapat otthonában.
Petőfibányai SK–Jázmin út-Vámosgyörk 8–1 (2–0)
Petőfibánya, 35 néző. V.: Fabók Dániel (László t., Ádám B.).
PETŐFIBÁNYA: Varga K. – Farkas Z., Balog R., Gofjár Cs. (Csemer K., 64.), Berki T. (Sebők B., 64.), Szluka N., Nagy Z. (Németh K., 64.), Balogh A. (Baranyi A., 46.), Kiss G., Lakatos M., Takó N. Edző: Tatár Roland.
VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Veres Sz., Kis A., Kiss D., Galó K., Sári Cs., Gedei Z., Pilinyi I., Barkóczi B. Edző: Szerdahelyi Gábor.
GÓL: Kiss G. (13.), Balog R. (38., 46., 81.), Szluka N. (52.), Berki T. (55.), Csemer K. (84., 86.), ill. Pilinyi I. (69. – 11-esből).
JÓK: mindenki.
TATÁR ROLAND: – Tartottam a mérkőzéstől, de szerencsére jó pillanatokban tudtunk gólokat szerezni. Továbbá örülök a kispadról beszálló játékosok teljesítményének. További sok sikert a Vámosgyörknek!
SZERDAHELYI GÁBOR: – Szervezett, lelkes játékkal a mérkőzés egyes szakaszaiban sikerült eltüntetni az emberhátrányt, ezért dicséret jár a srácoknak!
Egerszóláti SK–Zagyvaszántó SE
A mérkőzés elmaradt, mert a vendégek létszámhiányra hivatkozva lemondták a találkozót.
Vasárnap, 17.00:
Domoszló SK–Abasár SE