Heves vármegyei II. osztály: Felsőtárkányban üres lelátó előtt fogadják a Bélapátfalvát
Az újonc a bajnoki címvédőt látja vendégül Felsőtárkányban. A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójában rendezendő Bélkő SE-Bélapátfalva elleni mérkőzést azonban zárt kapuk mögött játsszák.
Két, korábban magasabb szinten jegyzett egyesület jelenkori képviselői csapnak össze a Heves vármegyei II. osztály zárt kapus mérkőzésén.
Ahogy a Felsőtárkány–Bélapátfalva párharcra, úgy a további hét meccsre is a Domoszló SK játékosa tippelt. Péter Martin Róbert nem óvatoskodott a gólokat illentően, a 28 éves játékos 41 találatot jósolt.
A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójának programja
Szombat, 17.00:
Egerszóláti SK (3.)–Poroszló SE (10.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas, Szőke).
Gólgazdag találkozón a jó formában lévő hazai csapat uralja majd a mérkőzést. Magabiztos szóláti győzelmet tippelek, 5–0.
Írásbeli megrovás
Az augusztus 23-án elmaradt Egerszóláti SK–Zagyvaszántó SE mérkőzés három pontját, 3–0-s gólkülönbséggel a szólátiak javára igazolta a versenybizottság. A ZSE írásbeli megrovásban részesült és számíthat a „Kései mérkőzéslemondás” miatt kiszabandó 50 ezer forintos pénzbüntetésre.
Felsőtárkány SC (8.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (4.)
Felsőtárkány. V.: Mencsik László (Berta, Horváth D.). Zárt kapus mérkőzés!
A papírforma szerint a hazai csapat nem tudja megnehezíteni a Bélapátfalva dolgát, 0–4.
Fegyelmi: Felsőtárkányban zárt kapus mérkőzés következik
Domoszló SK (2.)–Nagyréde SC (12.)
Domoszló. V.: Lucián János (Viktor, Zsigri).
Ezen a meccsen egyik fél játékosait sem kell motiválni a siker eléréséhez. Kiélezett, küzdelmes mérkőzésen természetesen hazai sikert várok. Számunkra a három pont megszerzése kulcsfontosságú feladat, 3–1.
Abasári SE (11.)–Tarnaörs Danyi SE (13.)
Abasár. V.: Derda József (Juhász S., Kárász).
Gólokban és lapokban gazdag találkozón az abasáriak magabiztosan tartja otthon a pontokat, 6–2.
Apci TE (9.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Apc. V.: dr. Lendvai Gábor (Sztrapkovics, Koren).
Az augsztus 9-i kupameccsből kiindulva, ahol az ATE 13–1-re nyert Vámosgyörkön, az Apc számára ez a meccs kötelező győzelem kategóriába tartozik. Magabiztos hazai sikert várok, 7–0.
Heréd LC-Realimmo Sport (6.)–Tarnamente SSZE (5.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Pápista, Molnár Z.).
Két egyenrangú csapat találkozik egymással, ahol kevés gólos, nyílt meccsen a napi forma dönt a pontok sorsáról. A herédi csapat otthon tartja a három pontot, 2–1.
Petőfibányai SK (1.)–Atkár SE (15.)
Petőfibánya. V.: Nagy Gábor (Forgó, Motsidlovszky).
Az Atkár SE létszámproblémák miatt az előző fordulóban nehézségekbe ütközött. A Petőfibánya jó formájának köszönhetően a házigazdák győzelme garantált, 4–1.
Fegyelmi: négy kiállítás után jött az eltiltás, hozzá a pénzbüntetéssel
Hort SK (7.)–Zagyvaszántó SE (14.)
Hort. V.: Rézműves Ferenc (Göcző L., Kobzi).
A horti csapat hazai pályán már a tavalyi szezonban is megnehezítette a vendégek dolgát, ez most sem lesz másképp. Mindkét csapat esélyes a győzelemre, 3–2.