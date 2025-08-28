augusztus 28., csütörtök

Labdarúgás

24 perce

Heves vármegyei II. osztály: Felsőtárkányban üres lelátó előtt fogadják a Bélapátfalvát

Címkék#Bélapátfalva#párharc#ATE#Zagyvaszántó SE

Az újonc a bajnoki címvédőt látja vendégül Felsőtárkányban. A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójában rendezendő Bélkő SE-Bélapátfalva elleni mérkőzést azonban zárt kapuk mögött játsszák.

Bódi Csaba

Két, korábban magasabb szinten jegyzett egyesület jelenkori képviselői csapnak össze a Heves vármegyei II. osztály zárt kapus mérkőzésén.

A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójában a Felsőtárkány kénytelen lesz nélkülözni a nézőket
A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójában a Felsőtárkány kénytelen lesz nélkülözni a nézőket 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Ahogy a Felsőtárkány–Bélapátfalva párharcra, úgy a további hét meccsre is a Domoszló SK játékosa tippelt. Péter Martin Róbert nem óvatoskodott a gólokat illentően, a 28 éves játékos 41 találatot jósolt.

A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójának programja

Szombat, 17.00:

Egerszóláti SK (3.)–Poroszló SE (10.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas, Szőke).
Gólgazdag találkozón a jó formában lévő hazai csapat uralja majd a mérkőzést. Magabiztos szóláti győzelmet tippelek, 5–0.

Írásbeli megrovás

Az augusztus 23-án elmaradt Egerszóláti SK–Zagyvaszántó SE mérkőzés három pontját, 3–0-s gólkülönbséggel a szólátiak javára igazolta a versenybizottság. A ZSE írásbeli megrovásban részesült és számíthat a „Kései mérkőzéslemondás” miatt kiszabandó 50 ezer forintos pénzbüntetésre.

Felsőtárkány SC (8.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (4.)
Felsőtárkány. V.: Mencsik László (Berta, Horváth D.). Zárt kapus mérkőzés!
A papírforma szerint a hazai csapat nem tudja megnehezíteni a Bélapátfalva dolgát, 0–4.

Domoszló SK (2.)–Nagyréde SC (12.)
Domoszló. V.: Lucián János (Viktor, Zsigri).
Ezen a meccsen egyik fél játékosait sem kell motiválni a siker eléréséhez. Kiélezett, küzdelmes mérkőzésen természetesen hazai sikert várok. Számunkra a három pont megszerzése kulcsfontosságú feladat, 3–1. 

Péter Martin Róbert (balról) a Nagyréde ellen kétgólos győzelmet vetít előre 
Fotó: CZIMER TAMAS / Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Abasári SE (11.)–Tarnaörs Danyi SE (13.)
Abasár. V.: Derda József (Juhász S., Kárász).
Gólokban és lapokban gazdag találkozón az abasáriak magabiztosan tartja otthon a pontokat, 6–2.

Apci TE (9.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Apc. V.: dr. Lendvai Gábor (Sztrapkovics, Koren).
Az augsztus 9-i kupameccsből kiindulva, ahol az ATE 13–1-re nyert Vámosgyörkön, az Apc számára ez a meccs kötelező győzelem kategóriába tartozik. Magabiztos hazai sikert várok, 7–0.

A bajnokság állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

Heréd LC-Realimmo Sport (6.)–Tarnamente SSZE (5.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Pápista, Molnár Z.).
Két egyenrangú csapat találkozik egymással, ahol kevés gólos, nyílt meccsen a napi forma dönt a pontok sorsáról. A herédi csapat otthon tartja a három pontot, 2–1.

Petőfibányai SK (1.)–Atkár SE (15.)
Petőfibánya. V.: Nagy Gábor (Forgó, Motsidlovszky).
Az Atkár SE létszámproblémák miatt az előző fordulóban nehézségekbe ütközött. A Petőfibánya jó formájának köszönhetően a házigazdák győzelme garantált, 4–1.

Hort SK (7.)–Zagyvaszántó SE (14.)
Hort. V.: Rézműves Ferenc (Göcző L., Kobzi).
A horti csapat hazai pályán már a tavalyi szezonban is megnehezítette a vendégek dolgát, ez most sem lesz másképp. Mindkét csapat esélyes a győzelemre, 3–2.

 

