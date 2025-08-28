Heves vármegyei II. osztály: Felsőtárkányban üres lelátó előtt fogadják a Bélapátfalvát

Két, korábban magasabb szinten jegyzett egyesület jelenkori képviselői csapnak össze a Heves vármegyei II. osztály zárt kapus mérkőzésén.

A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójában a Felsőtárkány kénytelen lesz nélkülözni a nézőket

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Ahogy a Felsőtárkány–Bélapátfalva párharcra, úgy a további hét meccsre is a Domoszló SK játékosa tippelt. Péter Martin Róbert nem óvatoskodott a gólokat illentően, a 28 éves játékos 41 találatot jósolt.

A Heves vármegyei II. osztály 3. fordulójának programja

Szombat, 17.00:

Egerszóláti SK (3.)–Poroszló SE (10.)

Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas, Szőke).

Gólgazdag találkozón a jó formában lévő hazai csapat uralja majd a mérkőzést. Magabiztos szóláti győzelmet tippelek, 5–0.

Írásbeli megrovás Az augusztus 23-án elmaradt Egerszóláti SK–Zagyvaszántó SE mérkőzés három pontját, 3–0-s gólkülönbséggel a szólátiak javára igazolta a versenybizottság. A ZSE írásbeli megrovásban részesült és számíthat a „Kései mérkőzéslemondás” miatt kiszabandó 50 ezer forintos pénzbüntetésre.

Felsőtárkány SC (8.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (4.)

Felsőtárkány. V.: Mencsik László (Berta, Horváth D.). Zárt kapus mérkőzés!

A papírforma szerint a hazai csapat nem tudja megnehezíteni a Bélapátfalva dolgát, 0–4.