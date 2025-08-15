46 perce
Heves vármegyei III. osztály: szombaton kettő, vasárnap öt meccs a nyitányon
Szombaton Átányban és Kiskörén rendeznek mérkőzést. A 2025/26. évi Heves vármegyei III. osztályú bajnokság első fordulójából a Noszvaj SE–Gyöngyöspatai SE találkozót november 30-ra halasztották.
A legutóbb ezüstérmes Istenmezeje Tarnaszentmiklóson játszik a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság első fordulójában.
Heves vármegyei III. osztály 1. fordulója
Szombat, 17.30:
RFC-ÁTÁNY–VÁRASZÓI SE
Átány. V.: Gyetvai Erik (Göcző Zs., Göcző L.)
RFC-KISKÖRE–RECSK KJTK
Kisköre. V.: Klenovics Róbert (Koren T., Szűcs R.)
Vasárnap, 17.30:
HATVANI LOKOMOTÍV SE-OKTAT60–VISONTA SC
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Göcző Zsolt (Göcző L., Pócs I.)
EGERSZÓLÁTI SK II.–GYÖNGYÖSTARJÁNI RE
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Juhász Sámuel (Nagy F., Berta Zs.)
MARKAZ FC–MAKLÁRI SE II.
Markaz. V.: Pásztory Krisztián (Németh G., Ádám B.)
TARNASZENTMIKLÓS SE–ISTENMEZEJE SE 1926
Tarnaszentmiklós. V.: Orovecz Tamás Péter (Gyetvai B., Kárász B.)
PÉTERVÁSÁRA SE–ADÁCSI DSE
Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Motsodlovszky Attila (Forgó Zs., Veres M.)
Halasztás
A Noszvaj SE–Gyöngyöspatai SE mérkőzést november 30-ra halasztották. A találkozónak az egri Felsővárosi Sporttelep ad otthont.