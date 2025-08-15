augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

46 perce

Heves vármegyei III. osztály: szombaton kettő, vasárnap öt meccs a nyitányon

Címkék#nyitány#Gyöngyöspatai SE#Noszvaj SE

Szombaton Átányban és Kiskörén rendeznek mérkőzést. A 2025/26. évi Heves vármegyei III. osztályú bajnokság első fordulójából a Noszvaj SE–Gyöngyöspatai SE találkozót november 30-ra halasztották.

Heol.hu

A legutóbb ezüstérmes Istenmezeje Tarnaszentmiklóson játszik a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság első fordulójában.

Útjára indul a labda. Hét mérkőzést rendeznek a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság első fordulójában
Útjára indul a labda. Hét mérkőzést rendeznek a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság első fordulójában
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Heves vármegyei III. osztály 1. fordulója

Szombat, 17.30:

RFC-ÁTÁNY–VÁRASZÓI SE
Átány. V.: Gyetvai Erik (Göcző Zs., Göcző L.)

RFC-KISKÖRE–RECSK KJTK
Kisköre. V.: Klenovics Róbert (Koren T., Szűcs R.)

Vasárnap, 17.30:

HATVANI LOKOMOTÍV SE-OKTAT60–VISONTA SC
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Göcző Zsolt (Göcző L., Pócs I.)

EGERSZÓLÁTI SK II.–GYÖNGYÖSTARJÁNI RE
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Juhász Sámuel (Nagy F., Berta Zs.)

MARKAZ FC–MAKLÁRI SE II.
Markaz. V.: Pásztory Krisztián (Németh G., Ádám B.)

TARNASZENTMIKLÓS SE–ISTENMEZEJE SE 1926
Tarnaszentmiklós. V.: Orovecz Tamás Péter (Gyetvai B., Kárász B.)

PÉTERVÁSÁRA SE–ADÁCSI DSE
Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Motsodlovszky Attila (Forgó Zs., Veres M.)

Halasztás
A Noszvaj SE–Gyöngyöspatai SE mérkőzést november 30-ra halasztották. A találkozónak az egri Felsővárosi Sporttelep ad otthont.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu