2 órája
Heves vármegyei III. osztály: október végén Istenmezején vendég a Váraszó
A tizenhat csapat alkotja a mezőnyt. A Heves vármegyei III. osztály 2025/26-os pontvadászata augusztus 16-án kezdődik.
A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság mezőnyben újoncként szerepelnek a másodosztályból kiesett átányiak (Recsk FC), a vármegyei labdarúgás vérkeringésébe visszatérő Lokomotív SE-OKTAT60 valamint a Noszvaj SE, amely az Egedhegyi Sportegyesület égisze alatt versenyez.
A Heves vármegyei III. osztály őszi menetrendje
1. forduló
Augusztus 16., szombat, 17.30: Recsk FC–Váraszói SE, Tiszai Sportcentrum–Recsk KJTK. Vasárnap, 17.30: Lokomotív SE-OKTAT60–Visonta SC, Egerszóláti SK II.–Gyöngyöstarjáni RE, Markaz FC–Maklári SE II., Tarnaszentmiklós SE–Istenmezeje SE 1926, Pétervására SE–Adácsi DSE. November 30., vasárnap, 13.00: Noszvaj SE–Gyöngyöspatai SE.
2. forduló
Augusztus 24., vasárnap, 17.00: Recsk FC–Recsk KJTK, Váraszói SE–Pétervására SE, Adácsi DSE–Tarnaszentmiklós SE, Istenmezeje SE 1926–Noszvaj SE, Markaz FC–Gyöngyöspatai SE, Maklári SE II.–Egerszóláti SK II., Lokomotív SE-OKTAT60–Gyöngyöstarjáni RE, Visonta SC–Tiszai Sportcentrum.
3. forduló
Augusztus 30., szombat, 17.00: Recsk FC–Tiszai Sportcentrum. Vasárnap, 17.00: Lokomotív SE-OKTAT60–Maklári SE II., Egerszóláti SK II.–Gyöngyöspatai SE, Markaz FC–Istenmezeje SE 1926, Noszvaj SE–Adácsi DSE, Tarnaszentmiklós SE–Váraszói SE, Pétervására SE–Recsk KJTK, Visonta SC–Gyöngyöstarjáni RE.
Maklári SE II.: győztes zárás és gólkirályi cím a tavaszi menetelés végén
4. forduló
Szeptember 6., szombat, 16.30: Recsk FC–Visonta SC, Tiszai Sportcentrum–Pétervására SE. Vasárnap, 16.30: Recsk KJTK–Tarnaszentmiklós SE, Váraszói SE–Noszvaj SE, Adácsi DSE–Markaz FC, Istenmezeje SE 1926–Egerszóláti SK II., Gyöngyöspatai SE–Lokomotív SE-OKTAT60, Maklári SE II.–Gyöngyöstarjáni RE.
5. forduló
Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Lokomotív SE-OKTAT60–Istenmezeje SE 1926, Egerszóláti SK II.–Adácsi DSE, Markaz FC–Váraszói SE, Noszvaj SE–Recsk KJTK, Tarnaszentmiklós SE–Tiszai Sportcentrum, Pétervására SE–Recsk FC, Gyöngyöstarjáni RE–Gyöngyöspatai SE, Visonta SC–Maklári SE II.
6. forduló
Szeptember 20., szombat, 16.00: Recsk FC–Tarnaszentmiklós SE, Tiszai Sportcentrum–Noszvaj SE. Vasárnap, 16.00: Pétervására SE–Visonta SC, Markaz FC–Recsk KJTK, Váraszói SE–Egerszóláti SK II., Adácsi DSE–Lokomotív SE-OKTAT60, Istenmezeje SE 1926–Gyöngyöstarjáni RE, Gyöngyöspatai SE–Maklári SE II.
Idegenben otthon
A Recsk FC Átányban, a Recsk KJTK Sirokban, a Tiszai Sportcentrum Kiskörén, a Noszvaj SE az egri Felsővárosi Sporttelepen míg a Lokomotív SE-OKTAT60 Hatvanban, a Lokomotív Sporttelepen játssza az őszi hazai mérkőzéseit.
7. forduló
Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Lokomotív SE-OKTAT60–Váraszói SE, Egerszóláti SK II.–Recsk KJTK, Markaz FC–Tiszai Sportcentrum, Noszvaj SE–Recsk FC, Tarnaszentmiklós SE–Pétervására SE, Maklári SE II.–Istenmezeje SE 1926, Gyöngyöstarjáni RE–Adácsi DSE, Visonta SC–Gyöngyöspatai SE.
8. forduló
Október 4., szombat, 15.00: Recsk FC–Markaz FC, Tiszai Sportcentrum–Egerszóláti SK II. Vasárnap, 15.00: Tarnaszentmiklós SE–Visonta SC, Pétervására SE–Noszvaj SE, Lokomotív SE-OKTAT60–Recsk KJTK, Váraszói SE–Gyöngyöstarjáni RE, Adácsi DSE–Maklári SE II., Istenmezeje SE 1926–Gyöngyöspatai SE.
9. forduló
Október 12., vasárnap, 15.00: Lokomotív SE-OKTAT60–Tiszai Sportcentrum, Egerszóláti SK II.–Recsk FC, Markaz FC–Pétervására SE, Noszvaj SE–Tarnaszentmiklós SE, Gyöngyöspatai SE–Adácsi DSE, Maklári SE II.–Váraszói SE, Gyöngyöstarjáni RE–Recsk KJTK, Visonta SC–Istenmezeje SE 1926.
10. forduló
Október 19., vasárnap, 14.30: Noszvaj SE–Visonta SC, Tarnaszentmiklós SE–Markaz FC, Pétervására SE–Egerszóláti SK II., Recsk FC–Lokomotív SE-OKTAT60, Tiszai Sportcentrum–Gyöngyöstarjáni RE, Maklári SE II.–Recsk KJTK, Váraszói SE–Gyöngyöspatai SE, Adácsi DSE–Istenmezeje SE 1926.
Váraszói SE: 10 év alatt szerzett 9 éremmel lépett hátrébb Ország Zoltán edző
11. forduló
Október 26., vasárnap, 14.30: Lokomotív SE-OKTAT60–Pétervására SE, Egerszóláti SK II.–Tarnaszentmiklós SE, Markaz FC–Noszvaj SE, Istenmezeje SE 1926–Váraszói SE, Gyöngyöspatai SE–Recsk KJTK, Maklári SE II.–Tiszai Sportcentrum, Gyöngyöstarjáni RE–Recsk FC, Visonta SC–Adácsi DSE.
12. forduló
November 2., vasárnap, 13.30: Markaz FC–Visonta SC, Noszvaj SE–Egerszóláti SK II., Tarnaszentmiklós SE–Lokomotív SE-OKTAT60, Pétervására SE–Gyöngyöstarjáni RE, Recsk FC–Maklári SE II., Tiszai Sportcentrum–Gyöngyöspatai SE, Recsk KJTK–Istenmezeje SE 1926, Váraszói SE–Adácsi DSE.
13. forduló
November 9., vasárnap, 13.30: Lokomotív SE-OKTAT60–Noszvaj SE, Egerszóláti SK II.–Markaz FC, Adácsi DSE–Recsk KJTK, Istenmezeje SE 1926–Tiszai Sportcentrum, Gyöngyöspatai SE–Recsk FC, Maklári SE II.–Pétervására SE, Gyöngyöstarjáni RE–Tarnaszentmiklós SE, Visonta SC–Váraszói SE.
14. forduló
- November 15., szombat, 13.30: Recsk FC–Istenmezeje SE 1926, Tiszai Sportcentrum–Adácsi DSE. Vasárnap, 12.00: Egerszóláti SK II.–Visonta SC, Markaz FC–Lokomotív SE-OKTAT60, Noszvaj SE–Gyöngyöstarjáni RE, Tarnaszentmiklós SE–Maklári SE II., Pétervására SE–Gyöngyöspatai SE, Recsk KJTK–Váraszói SE.
15. forduló
November 23., vasárnap, 13.00: Lokomotív SE-OKTAT60–Egerszóláti SK II., Váraszói SE–Tiszai Sportcentrum, Adácsi DSE–Recsk FC, Istenmezeje SE 1926–Pétervására SE, Gyöngyöspatai SE–Tarnaszentmiklós SE, Maklári SE II.–Noszvaj SE, Gyöngyöstarjáni RE–Markaz FC, Visonta SC–Recsk KJTK.
