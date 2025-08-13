Heves vármegyei III. osztály: október végén Istenmezején vendég a Váraszó

Idegenben otthon

A Recsk FC Átányban, a Recsk KJTK Sirokban, a Tiszai Sportcentrum Kiskörén, a Noszvaj SE az egri Felsővárosi Sporttelepen míg a Lokomotív SE-OKTAT60 Hatvanban, a Lokomotív Sporttelepen játssza az őszi hazai mérkőzéseit.