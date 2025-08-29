Heves vármegyei III. osztály: Loki-szemafor a menetelő Maklárnak?

A Lokomotív SE sorban harmadik mérkőzését játssza hazai pályán úgy, hogy 7–0-s győzelmet 7–2-es diadal követett a Heves vármegyei III. osztály újoncaként.

Hazai szurkolóból aligha lesz hiány Hatvanban, a Heves vármegyei III. osztály rangadóján

Forrás: Lokomotív SE

Nikl Gábor villámrajtot vett együttese ezúttal olyan riválissal találkozik, amely az idei naptári évben rendezett 16 bajnoki meccsén 14 alkalommal győzött, egyszer játszott döntetlent és csupán a bajnok Felsőtárkánytól kapott ki (2–3). A 71–17-es gólkülönbség ugyancsak önmagáért beszél. Ilyen alapállásból kezdődik a játéknap rangadója.