Labdarúgás

46 perce

Heves vármegyei III. osztály: Loki-szemafor a menetelő Maklárnak?

Címkék#HATVAN LOKOMOTÍV SE#Vármegyei III Osztály#Maklár SE II

Tizenhat mérkőzés, 14 győzelem. A Maklári SE II. 2025. évi mérlege egészen parádés, ezért is kerül középpontba a Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójában a gárda hatvani vendégjátéka.

Bódi Csaba

A Lokomotív SE sorban harmadik mérkőzését játssza hazai pályán úgy, hogy 7–0-s győzelmet 7–2-es diadal követett a Heves vármegyei III. osztály újoncaként. 

Hazai szurkolóból aligha lesz hiány Hatvanban, a Heves vármegyei III. osztály rangadóján
Forrás: Lokomotív SE

Nikl Gábor villámrajtot vett együttese ezúttal olyan riválissal találkozik, amely az idei naptári évben rendezett 16 bajnoki meccsén 14 alkalommal győzött, egyszer játszott döntetlent és csupán a bajnok Felsőtárkánytól kapott ki (2–3). A 71–17-es gólkülönbség ugyancsak önmagáért beszél. Ilyen alapállásból kezdődik a játéknap rangadója.

A Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójának programja

Szombat, 17.00: 

RFC-Átány (3.)–Tiszai SC-Kisköre (11.)
Átány. V.: Göcző Zsolt (Kulyó, Klenovics).

Vasárnap, 17.00:

Egerszólát II. (5.)–Gyöngyöspata (10.)
Egerszólát. V.: Molnár Zalán (Petz, Viktor).

Hatvani Lokomotív SE-OKTAT-60 (2.)–Maklár II. (4.)
Hatvan, Lokomotív Spt. V.: Motsidlovszky Attila (Forgó, Lovasi).

Markaz (12.)–Istenmezeje (1.)
Markaz. V.: Derda József (ifj. Kelemen, Horváth D.).

Noszvaj (16.)–Adács (7.)
Eger, Felsővárosi Spt. V.: Göcző Lajos (Göcző Zsolt, Simon).

A bajnokság állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

Tarnaszentmiklós (14.)–Váraszó (6.)
Tarnaszentmiklós. V.: Juhász Sámuel (Németh M., Fabók).

Pétervására (8.)–Recsk KJTK (13.)
Pétervására. Bocsi Attila Spt. V.: dr. Lendvai Gábor (Pápista, Kárász).

Visonta (9.)–Gyöngyöstarján (15.)
Visonta. V.: Koren Tibor (Nagy F., Szűcs R.).

 

