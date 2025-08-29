1 órája
Heves vármegyei III. osztály: Loki-szemafor a menetelő Maklárnak?
Tizenhat mérkőzés, 14 győzelem. A Maklári SE II. 2025. évi mérlege egészen parádés, ezért is kerül középpontba a Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójában a gárda hatvani vendégjátéka.
A Lokomotív SE sorban harmadik mérkőzését játssza hazai pályán úgy, hogy 7–0-s győzelmet 7–2-es diadal követett a Heves vármegyei III. osztály újoncaként.
Nikl Gábor villámrajtot vett együttese ezúttal olyan riválissal találkozik, amely az idei naptári évben rendezett 16 bajnoki meccsén 14 alkalommal győzött, egyszer játszott döntetlent és csupán a bajnok Felsőtárkánytól kapott ki (2–3). A 71–17-es gólkülönbség ugyancsak önmagáért beszél. Ilyen alapállásból kezdődik a játéknap rangadója.
A Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójának programja
Szombat, 17.00:
RFC-Átány (3.)–Tiszai SC-Kisköre (11.)
Átány. V.: Göcző Zsolt (Kulyó, Klenovics).
Vasárnap, 17.00:
Egerszólát II. (5.)–Gyöngyöspata (10.)
Egerszólát. V.: Molnár Zalán (Petz, Viktor).
Hatvani Lokomotív SE-OKTAT-60 (2.)–Maklár II. (4.)
Hatvan, Lokomotív Spt. V.: Motsidlovszky Attila (Forgó, Lovasi).
Hatvani Lokomotív SE: új fejezet, egyesített erők, lendületes felfogás
Markaz (12.)–Istenmezeje (1.)
Markaz. V.: Derda József (ifj. Kelemen, Horváth D.).
Noszvaj (16.)–Adács (7.)
Eger, Felsővárosi Spt. V.: Göcző Lajos (Göcző Zsolt, Simon).
Tarnaszentmiklós (14.)–Váraszó (6.)
Tarnaszentmiklós. V.: Juhász Sámuel (Németh M., Fabók).
Pétervására (8.)–Recsk KJTK (13.)
Pétervására. Bocsi Attila Spt. V.: dr. Lendvai Gábor (Pápista, Kárász).
Heves vármegyei III. osztály: 36 év múltán lépett le a futballtérképről a Gyöngyössolymosi SE
Visonta (9.)–Gyöngyöstarján (15.)
Visonta. V.: Koren Tibor (Nagy F., Szűcs R.).