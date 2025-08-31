augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

36 perce

Heves vármegyei III. osztály: noszvaji pont 7 év után

Címkék#Pétervására#Markazon#Noszvaj SE#Lokomotív SE

A 92. percben egyenlített a Noszvaj SE. A Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójában szerezte idei első pontját az újonc együttes.

Bódi Csaba

Hét év múltán szerepel újra a Heves vármegyei III. osztályban a Noszvaj SE gárdája. Két vereség után idei első pontját az Adács DSE ellen jegyezte a gárda, az egri albérletben játszó együttes első és harmadik találata 11-esből született.

A Heves vármegyei III. osztály újoncaként első pontját szerezte a Noszvaj SE
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A nyolc mérkőzésen 39 alkalommal zördült a háló, a legtöbb gól Markazon esett, ahol az Istenmezeje igazolta fölényesen a papírformát. Vendégként győzött a Váraszó és a Recsk KJK, 2025. évi második vereségét a Lokomotív SE otthonában szenvedte el a Maklár SE II. csapata.

A Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójának eredményei

RFC-Átány–Tiszai SC-Kisköre 3–0 (1–0)
Gól: Nagy L. E. (22., 60.), Bari K. (80.)

Egerszólát II.–Gyöngyöspata 3–0 (2–0)
Gól: Nagy K. (19.), Tompos K. (31.), Molnár A. J. (50.)

Hatvani Lokomotív SE-OKTAT-60–Maklár II. 2–0 (2–0)
Gól: Török N. (19.), Bakti N. (45.)

Markaz–Istenmezeje 1–7 (1–4)
Gól: Tóth Sz. (35.), ill. Suha M. (13.), Lázár G. (18., 54.), Baatartulga (38.), Horváth I. (44.), Gál L. Sz. (61. – öngól), Berki S. (68.)

Noszvaj–Adács 3–3 (1–2)
Gól: Nagy D. (9. – 11-esből), Kovács Á. (60.), Nagy A. (92. – 11-esből), ill. Rafael R. K. (15.), Csík R. (34.), Koncz A. (71.)
Kiállítva: Koncz M. (Adács, 71.)

Tarnaszentmiklós–Váraszó 3–4 (3–2)
Gól: Csonka L. B. (5.), Bari M. (16., 21.), ill. Fehér P. (3., 29.), Eszes Z. (53., 70.)

Pétervására–Recsk KJTK 3–4 (1–2)
Gól: Kovás Gy. (12.), Berki Zs. (51.), Berki G. (87.), ill. Csíkos Cs. (6., 63. – 11-esből), Danó F. (20. – 11-esből, 83.)
Kiállítva: Hubai B. (Pétervására, 62.)

Visonta–Gyöngyöstarján 2–1 (1–0)
Gól: Csabai L. (3.), Tari Z. (59.), ill. Nagy B. (74.)

Noszvaj-Adács labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

A bajnokság állása

1. Istenmezeje        3    3    –    –    26–6    9
2. Lokomotív SE    3    3    –    –    16–2    9
3. RFC-Átány    3    3    –    –    12–3    9
4. Egerszólát II.    3    2    1    –    8–3    7
5. Váraszó    3    2    –    1    12–8    6
6. Visonta    3    2    –    1    6–9    6
7. Maklár II.    3    1    1    1    8–6    4
8. Adács    3    1    1    1    9–10    4
9. Recsk KJTK    3    1    1    1    6–9    4
10. Pétervására        3    1    –    2    7–11    3
11. Gyöngyöspata    2    –    1    1    2–5    1
12. Tiszai SC-Kisköre    3    –    1    2    3–9    1
13. Markaz    3    –    1    2    5–15    1
14. Noszvaj    2    –    1    1    5–15    1
15. Tarnaszentmiklós    3    –    –    3    9–15    0
16. Gyöngyöstarján    3    –    –    3    4–12    0

 

