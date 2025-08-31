Heves vármegyei III. osztály: noszvaji pont 7 év után

A Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójának eredményei

RFC-Átány–Tiszai SC-Kisköre 3–0 (1–0)

Gól: Nagy L. E. (22., 60.), Bari K. (80.)

Egerszólát II.–Gyöngyöspata 3–0 (2–0)

Gól: Nagy K. (19.), Tompos K. (31.), Molnár A. J. (50.)

Hatvani Lokomotív SE-OKTAT-60–Maklár II. 2–0 (2–0)

Gól: Török N. (19.), Bakti N. (45.)

Markaz–Istenmezeje 1–7 (1–4)

Gól: Tóth Sz. (35.), ill. Suha M. (13.), Lázár G. (18., 54.), Baatartulga (38.), Horváth I. (44.), Gál L. Sz. (61. – öngól), Berki S. (68.)

Noszvaj–Adács 3–3 (1–2)

Gól: Nagy D. (9. – 11-esből), Kovács Á. (60.), Nagy A. (92. – 11-esből), ill. Rafael R. K. (15.), Csík R. (34.), Koncz A. (71.)

Kiállítva: Koncz M. (Adács, 71.)

Tarnaszentmiklós–Váraszó 3–4 (3–2)

Gól: Csonka L. B. (5.), Bari M. (16., 21.), ill. Fehér P. (3., 29.), Eszes Z. (53., 70.)

Pétervására–Recsk KJTK 3–4 (1–2)

Gól: Kovás Gy. (12.), Berki Zs. (51.), Berki G. (87.), ill. Csíkos Cs. (6., 63. – 11-esből), Danó F. (20. – 11-esből, 83.)

Kiállítva: Hubai B. (Pétervására, 62.)

Visonta–Gyöngyöstarján 2–1 (1–0)

Gól: Csabai L. (3.), Tari Z. (59.), ill. Nagy B. (74.)