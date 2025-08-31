1 órája
Heves vármegyei III. osztály: noszvaji pont 7 év után
A 92. percben egyenlített a Noszvaj SE. A Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójában szerezte idei első pontját az újonc együttes.
Hét év múltán szerepel újra a Heves vármegyei III. osztályban a Noszvaj SE gárdája. Két vereség után idei első pontját az Adács DSE ellen jegyezte a gárda, az egri albérletben játszó együttes első és harmadik találata 11-esből született.
A nyolc mérkőzésen 39 alkalommal zördült a háló, a legtöbb gól Markazon esett, ahol az Istenmezeje igazolta fölényesen a papírformát. Vendégként győzött a Váraszó és a Recsk KJK, 2025. évi második vereségét a Lokomotív SE otthonában szenvedte el a Maklár SE II. csapata.
Heves vármegyei III. osztály: Loki-szemafor a menetelő Maklárnak?
A Heves vármegyei III. osztály 3. fordulójának eredményei
RFC-Átány–Tiszai SC-Kisköre 3–0 (1–0)
Gól: Nagy L. E. (22., 60.), Bari K. (80.)
Egerszólát II.–Gyöngyöspata 3–0 (2–0)
Gól: Nagy K. (19.), Tompos K. (31.), Molnár A. J. (50.)
Hatvani Lokomotív SE-OKTAT-60–Maklár II. 2–0 (2–0)
Gól: Török N. (19.), Bakti N. (45.)
Markaz–Istenmezeje 1–7 (1–4)
Gól: Tóth Sz. (35.), ill. Suha M. (13.), Lázár G. (18., 54.), Baatartulga (38.), Horváth I. (44.), Gál L. Sz. (61. – öngól), Berki S. (68.)
Noszvaj–Adács 3–3 (1–2)
Gól: Nagy D. (9. – 11-esből), Kovács Á. (60.), Nagy A. (92. – 11-esből), ill. Rafael R. K. (15.), Csík R. (34.), Koncz A. (71.)
Kiállítva: Koncz M. (Adács, 71.)
Tarnaszentmiklós–Váraszó 3–4 (3–2)
Gól: Csonka L. B. (5.), Bari M. (16., 21.), ill. Fehér P. (3., 29.), Eszes Z. (53., 70.)
Pétervására–Recsk KJTK 3–4 (1–2)
Gól: Kovás Gy. (12.), Berki Zs. (51.), Berki G. (87.), ill. Csíkos Cs. (6., 63. – 11-esből), Danó F. (20. – 11-esből, 83.)
Kiállítva: Hubai B. (Pétervására, 62.)
Visonta–Gyöngyöstarján 2–1 (1–0)
Gól: Csabai L. (3.), Tari Z. (59.), ill. Nagy B. (74.)
Noszvaj-Adács labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
A bajnokság állása
1. Istenmezeje 3 3 – – 26–6 9
2. Lokomotív SE 3 3 – – 16–2 9
3. RFC-Átány 3 3 – – 12–3 9
4. Egerszólát II. 3 2 1 – 8–3 7
5. Váraszó 3 2 – 1 12–8 6
6. Visonta 3 2 – 1 6–9 6
7. Maklár II. 3 1 1 1 8–6 4
8. Adács 3 1 1 1 9–10 4
9. Recsk KJTK 3 1 1 1 6–9 4
10. Pétervására 3 1 – 2 7–11 3
11. Gyöngyöspata 2 – 1 1 2–5 1
12. Tiszai SC-Kisköre 3 – 1 2 3–9 1
13. Markaz 3 – 1 2 5–15 1
14. Noszvaj 2 – 1 1 5–15 1
15. Tarnaszentmiklós 3 – – 3 9–15 0
16. Gyöngyöstarján 3 – – 3 4–12 0