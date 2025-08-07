1 órája
Heves Vármegyei Kupa: a Domoszló Gyöngyösön, a Tarján Solymoson, a Noszvaj Egerben lesz házigazda
Tizenegy párharc alkotja a szombati nyitányt. A 2025/26. évi Heves Vármegyei Kupa 1. fordulójában 22 csapat játszik egymással azonos időpontban.
A Domoszló, a Gyöngyöstarján és a Noszvaj albérletben fogadja ellenfelét a Heves Vármegyei Kupa idei sorozatának rajtján.
Az 1. forduló programja
Augusztus 9., szombat, 17.30:
Jázmin út-Vámosgyörk–Apci TE
Vámosgyörk. V.: Petz Péter Jonatán (Veres, Horváth D.).
Domoszló SK–Zagyvaszántó SE
Gyöngyös, Sport út. V.: dr. Lendvai Gábor (Kárász, Lakatos).
Gyöngyöstarjáni RE–Nagyréde SC
Gyöngyössolymos. Óvári Gyula Spt. V.: Nagy Ferenc (Lovasi, Méhész).
Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE
Abasár. V.: Lucián János (Molnár Z. Kobzi).
Noszvaj SE–Marshall-ASE
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Juhász Sámuel (Motsidlovszky, Bálint).
Tarnamente SSZE–Energia SC Gyöngyös
Kompolt. V.: Göcző Zsolt (Lovas, Göcző L.).
Poroszló SE–Heréd LC
Poroszló. V.: Gyetvai Béla (Rézműves, Molnár Mike).
Hort SK–Bélkő SE-Bélapátfalva
Hort. V.: Pásztory Krisztián (Pócs, Ádám).
Atkár SE–Felsőtárkány SC
Atkár. V.: Molnár Dániel (Törtei, Derda N.).
Petőfibányai SK–Besenyőtelek SC
Petőfibánya. V.: Derda József (Simon, Klenovics).
Egerszóláti SK–Maklár SE
Egerszólát. V.: Bordács János (Berta, Sztrapkovics).
A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójának párosítása
Augusztus 27. szerda, 17.00:
Domoszló SK/Zagyvaszántó SE–Abasári SE/Tarnaörs Danyi SE
Tarnamente SSZE/Energia SC–Egerszóláti SK/Maklár SE
Petőfibányai SK/Besenyőtelek SC–Gyöngyöstarjáni RE/Nagyréde SC
Hort SK/Bélkő SE–Neo24-Hevesi LSC
Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC
Jázmin út-Vámosgyörk SE/Apci TE–Atkár SE/Felsőtárkány SC
Poroszló SE/Heréd LC–Gyöngyöshalász SE
Egerszalók SE–Noszvaj SE/Marshall-ASE