Labdarúgás

Heves Vármegyei Kupa: a Domoszló Gyöngyösön, a Tarján Solymoson, a Noszvaj Egerben lesz házigazda

Tizenegy párharc alkotja a szombati nyitányt. A 2025/26. évi Heves Vármegyei Kupa 1. fordulójában 22 csapat játszik egymással azonos időpontban.

Bódi Csaba

A Domoszló, a Gyöngyöstarján és a Noszvaj albérletben fogadja ellenfelét a Heves Vármegyei Kupa idei sorozatának rajtján.

Gyöngyösön lesznek otthon a domoszlóiak a Heves Vármegyei Kupa 1. fordulójában
Az 1. forduló programja

Augusztus 9., szombat, 17.30:

Jázmin út-Vámosgyörk–Apci TE
Vámosgyörk. V.: Petz Péter Jonatán (Veres, Horváth D.).

Domoszló SK–Zagyvaszántó SE
Gyöngyös, Sport út. V.: dr. Lendvai Gábor (Kárász, Lakatos).

Gyöngyöstarjáni RE–Nagyréde SC
Gyöngyössolymos. Óvári Gyula Spt. V.: Nagy Ferenc (Lovasi, Méhész).

Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE
Abasár. V.: Lucián János (Molnár Z. Kobzi).

Noszvaj SE–Marshall-ASE
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Juhász Sámuel (Motsidlovszky, Bálint).

Tarnamente SSZE–Energia SC Gyöngyös
Kompolt. V.: Göcző Zsolt (Lovas, Göcző L.).

Poroszló SE–Heréd LC
Poroszló. V.: Gyetvai Béla (Rézműves, Molnár Mike).

Hort SK–Bélkő SE-Bélapátfalva
Hort. V.: Pásztory Krisztián (Pócs, Ádám).

Atkár SE–Felsőtárkány SC
Atkár. V.: Molnár Dániel (Törtei, Derda N.).

Petőfibányai SK–Besenyőtelek SC
Petőfibánya. V.: Derda József (Simon, Klenovics).

Egerszóláti SK–Maklár SE
Egerszólát. V.: Bordács János (Berta, Sztrapkovics).

A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójának  párosítása

Augusztus 27. szerda, 17.00:

Domoszló SK/Zagyvaszántó SE–Abasári SE/Tarnaörs Danyi SE
Tarnamente SSZE/Energia SC–Egerszóláti SK/Maklár SE
Petőfibányai SK/Besenyőtelek SC–Gyöngyöstarjáni RE/Nagyréde SC
Hort SK/Bélkő SE–Neo24-Hevesi LSC 
Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC
Jázmin út-Vámosgyörk SE/Apci TE–Atkár SE/Felsőtárkány SC
Poroszló SE/Heréd LC–Gyöngyöshalász SE
Egerszalók SE–Noszvaj SE/Marshall-ASE

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
