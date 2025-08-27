55 perce
Heves Vármegyei Kupa: Bélapátfalván borult a papírforma
Öt vendégsiker született a mai napon. A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában a II. osztályban címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva otthonában búcsúzott a sorozattól a Heves vármegyei I. osztályban szereplő hevesi csapat.
Az egyetlen 11-es párbaj helyszínéül Egerszalók szolgált a Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában, ahol a gól nélküli 90 percet követően a vendég andornaktályaiak céloztak pontosabban.
A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójának eredményei:
Tarnamente SSZE–Maklár SE 0–1 (0–1)
Gól: Kerékgyártó (34.).
Információink szerint a hazaiak megóvják a mérkőzést a makláriaknál cseréi miatt.
Gyöngyöstarjáni RE–Petőfibányai SK 1–8 (0–3)
Gól: Kovács M. (71.), ill. Farkas Z. (27.), Balog R. (40., 43., 50., 63.), Berki T. (80., 82.), Csemer K. (90. – 11-esből).
Kiállítva: Lakatos M. J. (Petőfibánya, 57.).
Heves Vármegyei Kupa: Gyöngyös, Egerszalók és Bélapátfalva „forró pont” lehet
Bélkő SE-Bélapátfalva–Neo24-Hevesi LSC 2–1 (0–1)
Gól: Szűcs Zs. (46.), Érsek M. (83.), ill. Balázs L. T. (31.).
Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC 1–4 (0–3)
Gól: Forgó K. (75.), ill. Nagy B. G. (15.), Hegedűs N. (23., 32.), Fellner K. F. (90.).
Apci TE–Atkár SE 2–0 (0–0)
Gól: Balla Z. (69., 92. – 11-esből).
Egerszalók SE–Marshall-ASE 0–0, 11-esekkel: 2–4
Heréd LC-Realimmo Sport–Gyöngyöshalász SE 3–4 (0–3)
Gól: Ledniczky D. Á. (57.), Baranyi R. (71.), Tari Sz. (81.), ill. Ivony A. (7., 69.), Petrezselyem T. (14. – eseből), Derda D. K.. (20.).
Domoszló SK–Abasári SE 3–0
Megállapított eremény, a vendégek lemondták a mérkőzést.
Továbbjutottak: Maklár SE, Petőfibányai SK, Bélkő SE-Bélapátfalva, Lőrinci VSC, Apci TE, Marshall-ASE, Gyöngyöshalász SE, Domoszló SK