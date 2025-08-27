augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Labdarúgás

55 perce

Heves Vármegyei Kupa: Bélapátfalván borult a papírforma

Címkék#Heves Vármegyei Kupa#Bélkő SE#Egerszalók SE

Öt vendégsiker született a mai napon. A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában a II. osztályban címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva otthonában búcsúzott a sorozattól a Heves vármegyei I. osztályban szereplő hevesi csapat.

Bódi Csaba

Az egyetlen 11-es párbaj helyszínéül Egerszalók szolgált a Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában, ahol a gól nélküli 90 percet követően a vendég andornaktályaiak céloztak pontosabban.

A Bélkő SE-Bélapátfalva csapata a Heves Vármegyei Kupa 3. fordulójába jutást ünnepelhetett
A Bélkő SE-Bélapátfalva csapata a Heves Vármegyei Kupa 3. fordulójába jutást ünnepelhetett
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójának eredményei:

Tarnamente SSZE–Maklár SE 0–1 (0–1)
Gól: Kerékgyártó (34.).

Információink szerint a hazaiak megóvják a mérkőzést a makláriaknál cseréi miatt.

Gyöngyöstarjáni RE–Petőfibányai SK 1–8 (0–3)
Gól: Kovács M. (71.), ill. Farkas Z. (27.), Balog R. (40., 43., 50., 63.), Berki T. (80., 82.), Csemer K. (90. – 11-esből).
Kiállítva: Lakatos M. J. (Petőfibánya, 57.).

Bélkő SE-Bélapátfalva–Neo24-Hevesi LSC 2–1 (0–1)
Gól: Szűcs Zs. (46.), Érsek M. (83.), ill. Balázs L. T. (31.).

Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC 1–4 (0–3)
Gól: Forgó K. (75.), ill. Nagy B. G. (15.), Hegedűs N. (23., 32.), Fellner K. F. (90.).

Apci TE–Atkár SE 2–0 (0–0)
Gól: Balla Z. (69., 92. – 11-esből).

Egerszalók SE–Marshall-ASE 0–0, 11-esekkel: 2–4

Heréd LC-Realimmo Sport–Gyöngyöshalász SE 3–4 (0–3)
Gól: Ledniczky D. Á. (57.), Baranyi R. (71.), Tari Sz. (81.), ill. Ivony A. (7., 69.), Petrezselyem T. (14. – eseből), Derda D. K.. (20.).

Forrás: Heol Sport/Facebook

Domoszló SK–Abasári SE 3–0
Megállapított eremény, a vendégek lemondták a mérkőzést.

Továbbjutottak: Maklár SE, Petőfibányai SK, Bélkő SE-Bélapátfalva, Lőrinci VSC, Apci TE, Marshall-ASE, Gyöngyöshalász SE, Domoszló SK
 

