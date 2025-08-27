Heves Vármegyei Kupa: Bélapátfalván borult a papírforma

Az egyetlen 11-es párbaj helyszínéül Egerszalók szolgált a Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában, ahol a gól nélküli 90 percet követően a vendég andornaktályaiak céloztak pontosabban.

A Bélkő SE-Bélapátfalva csapata a Heves Vármegyei Kupa 3. fordulójába jutást ünnepelhetett

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójának eredményei:

Tarnamente SSZE–Maklár SE 0–1 (0–1)

Gól: Kerékgyártó (34.).

Információink szerint a hazaiak megóvják a mérkőzést a makláriaknál cseréi miatt.

Gyöngyöstarjáni RE–Petőfibányai SK 1–8 (0–3)

Gól: Kovács M. (71.), ill. Farkas Z. (27.), Balog R. (40., 43., 50., 63.), Berki T. (80., 82.), Csemer K. (90. – 11-esből).

Kiállítva: Lakatos M. J. (Petőfibánya, 57.).