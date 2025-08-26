Heves Vármegyei Kupa: Gyöngyös, Egerszalók és Bélapátfalva „forró pont” lehet

A Domoszló SK csapata mérkőzés nélkül jutott a Heves Vármegyei Kupa 3. fordulójába, mivel az Abasár SE létszámgondok miatt lemondta a szomszédvári összecsapást.

A Gyöngyösi AK és Lőrinci VSC játékosai a Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában feszülnek egymásnak

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A két nappal ezelőtt rendezett bajnoki mérkőzésen házigazdaként a domoszlóiak 6–4-re győztek az abasáriak ellen.