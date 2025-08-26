augusztus 26., kedd

Labdarúgás

51 perce

Heves Vármegyei Kupa: Gyöngyös, Egerszalók és Bélapátfalva „forró pont” lehet

Címkék#Heves Vármegyei Kupa#Tarnamente SSZE#Gyöngyösi AK#Bélkő SE

Nyolc helyett hét párharcra kerül sor a 2. fordulóban. A 2025/26. évi Heves Vármegyei Kupa szerdai játéknapján a legjobb nyolc közé jutásról döntenek a csapatok.

Bódi Csaba

A Domoszló SK csapata mérkőzés nélkül jutott a Heves Vármegyei Kupa 3. fordulójába, mivel az Abasár SE létszámgondok miatt lemondta a szomszédvári összecsapást.

A Gyöngyösi AK és Lőrinci VSC játékosai a Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában feszülnek egymásnak
A Gyöngyösi AK és Lőrinci VSC játékosai a Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában feszülnek egymásnak 
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A két nappal ezelőtt rendezett bajnoki mérkőzésen házigazdaként a domoszlóiak 6–4-re győztek az abasáriak ellen.

A játéknap több olyan párharcot tartogat, amelyen nagy csatára van kilátás. Ezek közé tartozik a Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC, az Egerszalók SE–Marshall-ASE, a Bélkő SE-Bélapátfalva–Neo24-Hevesi LSC és a Tarnamente SSZE–Maklár SE találkozó. Utóbbi két meccsen a házigazda együttes a II. osztály tagjaként igyekszik borítani a papírformát. 

A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójának programja

Szerda, 17.00:

Tarnamente SSZE–Maklár SE
Kompolt. V.: Lucián János (Pásztory, Klenovics).

Gyöngyöstarjáni RE–Petőfibányai SK
Gyöngyössolymos, Óvári Gyula Sporttelep. V.: Molnár Dániel (dr. Lendvai, Németh G.).

Bélkő SE-Bélapátfalva–Neo24-Hevesi LSC
Bélapátfalva. V.: Petz Péter Jonatán (Forgó, ifj. Kelemen).

Egerszalók-Neo24-Hevesi LSC labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/heol.hu

Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Derda József (Bordács, Nagy F.).

Apci TE–Atkár SE
Apc. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Nagy G., Kobzi).

Egerszalók SE–Marshall-ASE
Egerszalók SE. V.: Harnos Csaba (Lovas, Kárász).

Szerda, 17.30:

Heréd LC-Realimmo Sport–Gyöngyöshalász SE
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Mencsik László (Berta, László).

A Domoszló SK–Abasári SE mérkőzés elmarad, mert a vendégek létszámgondokra hivatkozva lemondák az összecsapást.

 

