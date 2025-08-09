augusztus 9., szombat

Labdarúgás

23 perce

Heves Vármegyei Kupa: „óriásölő” Petőfibánya, Tarnamente és Gyöngyöstarján

Címkék#Heves Vármegyei Kupa#Apci TE#Marshall-ASE

A Besenyőtelek SC, az Energia SC és Nagyréde SC alacsonyabb osztályú csapat otthonában elért döntetlennel vérzett el. A Heves Vármegyei Kupa 1. fordulójának 11 mérkőzése 76 (!) gólt hozott, a legtöbb találat a Marshall-ASE nevéhez fűződik.

Bódi Csaba

Az andornaktályaiak játékosa, Csikos Márió bizonyult a Heves Vármegyei Kupa 1. fordulója legeredményesebb játékosának. 

Csikos Márió (középen) számított a Heves Vármegyei Kupa 1. fordulója legeredményesebb játékosának
Csikos Márió (középen) számított a Heves Vármegyei Kupa 1. fordulója legeredményesebb játékosának
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A 22 éves futballista hét alkalommal vette be az Egerben vendéglátó noszvajiak kapuját. Csapattársa, a nyáron Egerből igazolt Hegyi Zalán hat gólnak örülhetett, ahogy féltucatszor treffelt az abasáriak támadója, Szebenyi János a tarnaörsiek ellen, Balla Zoltán (Apci TE) pedig a vámosgyörkiek otthonában. 

A Heves Vármegyei Kupa 1. fordulójának eredményei:

Jázmin út-Vámosgyörk–Apci TE 1–13 (1–3)
Gól: Pilinyi I. (9.), ill. Balla Z. (3. – 11-esből, 36., 43.,46., 52., 90.), Bajka L. (66. – 11-esből, 75., 78.), Gyetvai N (48.), Hajóssy B. (61.)

Domoszló SK–Zagyvaszántó SE 7–4 (3–3)
Gól: Szabó D. (31., 45., 72.), Szabó V. (43.), Bordás D. (80.), Váradi N. (61., 83.), ill. Vidák M. (7., 28., 50.), Juhász T. (12.).

Gyöngyöstarjáni RE–Nagyréde SC 2–2 (1–2)
Gól:  Bitay L., Kovács M., ill. Penti P. (12., 37.).
Kiállítva: Boári V. (88.). 

A Gyöngyöstarjáni RE csapata Forrás: GYRE

Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE 9–1 (3–0)
Gól: Szebenyi J. (7., 42., 44., 54., 56., 68.), Dobray Zs. (63. – 11-esből), Magyar D. (72., 85.), ill. Lőcsei Zs. (90.).

Noszvaj SE–Marshall-ASE 0–17 (0–7)
Gól: Gáspár (12.), Hegyi Z. (14., 18., 32., 45., 64., 83.), Bárdos B. (23., 72.), Csikos M. (43., 50., 54., 63., 67. – 11-esből, 75., 90.).

Tarnamente SSZE–Energia SC 2–2 (1–1)
Gól: Szalóki B. (34.), Váradi P. (65.), ill. Rácz J. (6.), Jurecska E. (92.).
Kiállítva: Czene L. (Energia SC, 47.).

A Tarnamente SSZE capata
Forrás: Tarnamente SSZE

Poroszló SE–Heréd LC 0–6 (0–1)
Gól: Tari Sz. (35. – 11-esből, 65., 74.), Tóth O. (47., 54.), Akócs L. (48.)

Hort SK–Bélkő SE-Bélapátfalva 0–3 (0–2)
Gól: Érsek M. (38., 42.), Szeruha D. (61.).

Atkár SE–Felsőtárkány SC 3–0 (0–0)
Gól: Szűcs K. (66., 76.), Barabás H. (92.).

Petőfibányai SK–Besenyőtelek SC 1–1 (0–0)
Gól: Szluka N.(80.), ill. Mikó B.(77.).
Egerszóláti SK–Maklár SE 0–2 (0–0)
Gól: Nagy B., Vojtekovszki.

A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójának párosítása

Augusztus 27. szerda, 17.00:

Domoszló SK–Abasári SE
Tarnamente SSZE–Maklár SE
Petőfibányai SK–Gyöngyöstarjáni RE
Bélkő SE-Bélapátfalva–Neo24-Hevesi LSC 
Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC
Apci TE–Atkár SE
Heréd LC–Gyöngyöshalász SE
Egerszalók SE–Marshall-ASE 

 

