A Besenyőtelek vezető gólja után élesebb lett a Hevesi LSC

A Neo24-Hevesi LSC új szerzeményei közül Szabó Csaba és Csoszánszki Dávid is betalált a besenyőtelkiek kapujába. Besenyei Ferenc együttese az álmoskás kezdést követően alaposan felpörgött.

Csoszánszki Dávid (jobbról) az Energia SC Gyöngyös csapatától érkezett a Hevesi LSC kötelékébe

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

NEON24-HEVESI LSC–BESENYŐTELKI SC 5–1 (2–1)

Heves, Sporttelep, 130 néző. V.: Molnár Dániel (dr. Lendvai G., Lovasi J.).

HEVES: Juhász K. – Volyák P. (Sőregi Z., 57.), Szabó G., Balázs L., Csoszánszki D., Szabó L. (Ludányi G., 70.), Korsós M. (Kóczián M., 56.), Farkas J., Nagy M. (Juhász Cs., 88.), Szabó Cs. (Besenyei F., 70.), Hájos N. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

BESENYŐTELEK: Abóczki L. – Kiss M. (Rózsahegyi M., 66.), Sráj Á., Rácz D., Jéger B., Pelyhe Cs., Varga D., Vámosi R. (Bozó K., 46.), Hajdu Zs. (Nyiri L., 76.), Mikó B. (Mester T., 66.), Tarnóczi V. Edző: Vass István.

GÓL: Nagy M. (31.), Szabó Cs. (47.), Szabó L. (57.), Besenyei F. (86.), Csoszánszki D. (89.), ill. Varga D. (23.).

JÓK: Balázs L., Szabó Cs., Csoszánszki D., Hájos N., Nagy M., ill. Varga D., Rácz D.

BESENYEI FERENC: – Picit tompán kezdtük a mérkőzést, lassan és sokszor pontatlanul járattuk a labdát. A kapott gól után sokkal élesebben játszottunk, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

VASS ISTVÁN: – Az egyenlítő gólig nagyon jól játszottunk, utána hibát-hibára halmoztunk, és súlyos vereséget szenvedtünk. Nagyon sokat kell még dolgozni, van hová fejlődni.

SZABADNAPOS: Energia SC Gyöngyös