augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A Besenyőtelek vezető gólja után élesebb lett a Hevesi LSC

Címkék#Energia SC Gyöngyös#Csoszánszki Dávid#BESENYŐTELKI SC#Neo24-Hevesi LSC

A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén hat gól esett. A házigazda NEO24-Hevesi LSC a besenyőtelkiek találatára ötször válaszolt.

Heol.hu

A Neo24-Hevesi LSC új szerzeményei közül Szabó Csaba és Csoszánszki Dávid is betalált a besenyőtelkiek kapujába. Besenyei Ferenc együttese az álmoskás kezdést követően alaposan felpörgött.

Csoszánszki Dávid (jobbról) az Energia SC Gyöngyös csapatától érkezett a Hevesi LSC kötelékébe
Csoszánszki Dávid (jobbról) az Energia SC Gyöngyös csapatától érkezett a Hevesi LSC kötelékébe
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

NEON24-HEVESI LSC–BESENYŐTELKI SC 5–1 (2–1)

Heves, Sporttelep, 130 néző. V.: Molnár Dániel (dr. Lendvai G., Lovasi J.).
HEVES: Juhász K. – Volyák P. (Sőregi Z., 57.), Szabó G., Balázs L., Csoszánszki D., Szabó L. (Ludányi G., 70.), Korsós M. (Kóczián M., 56.), Farkas J., Nagy M. (Juhász Cs., 88.), Szabó Cs. (Besenyei F., 70.), Hájos N. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
BESENYŐTELEK: Abóczki L. – Kiss M. (Rózsahegyi M., 66.), Sráj Á., Rácz D., Jéger B., Pelyhe Cs., Varga D., Vámosi R. (Bozó K., 46.), Hajdu Zs. (Nyiri L., 76.), Mikó B. (Mester T., 66.), Tarnóczi V. Edző: Vass István.
GÓL: Nagy M. (31.), Szabó Cs. (47.), Szabó L. (57.), Besenyei F. (86.), Csoszánszki D. (89.), ill. Varga D. (23.).
JÓK: Balázs L., Szabó Cs., Csoszánszki D., Hájos N., Nagy M., ill. Varga D., Rácz D.
BESENYEI FERENC: – Picit tompán kezdtük a mérkőzést, lassan és sokszor pontatlanul járattuk a labdát. A kapott gól után sokkal élesebben játszottunk, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
VASS ISTVÁN: – Az egyenlítő gólig nagyon jól játszottunk, utána hibát-hibára halmoztunk, és súlyos vereséget szenvedtünk. Nagyon sokat kell még dolgozni, van hová fejlődni.

SZABADNAPOS: Energia SC Gyöngyös

A 2. forduló párosítása
Augusztus 23., szombat, 17.00: Marshall-ASE–Gyöngyöshalász, Egerszalók–Neo24-Hevesi LSC, Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK. 19.00: Lőrinci–Maklár. Szabadnapos: Besenyőtelek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu