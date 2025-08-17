1 órája
A Besenyőtelek vezető gólja után élesebb lett a Hevesi LSC
A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén hat gól esett. A házigazda NEO24-Hevesi LSC a besenyőtelkiek találatára ötször válaszolt.
A Neo24-Hevesi LSC új szerzeményei közül Szabó Csaba és Csoszánszki Dávid is betalált a besenyőtelkiek kapujába. Besenyei Ferenc együttese az álmoskás kezdést követően alaposan felpörgött.
NEON24-HEVESI LSC–BESENYŐTELKI SC 5–1 (2–1)
Heves, Sporttelep, 130 néző. V.: Molnár Dániel (dr. Lendvai G., Lovasi J.).
HEVES: Juhász K. – Volyák P. (Sőregi Z., 57.), Szabó G., Balázs L., Csoszánszki D., Szabó L. (Ludányi G., 70.), Korsós M. (Kóczián M., 56.), Farkas J., Nagy M. (Juhász Cs., 88.), Szabó Cs. (Besenyei F., 70.), Hájos N. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
BESENYŐTELEK: Abóczki L. – Kiss M. (Rózsahegyi M., 66.), Sráj Á., Rácz D., Jéger B., Pelyhe Cs., Varga D., Vámosi R. (Bozó K., 46.), Hajdu Zs. (Nyiri L., 76.), Mikó B. (Mester T., 66.), Tarnóczi V. Edző: Vass István.
GÓL: Nagy M. (31.), Szabó Cs. (47.), Szabó L. (57.), Besenyei F. (86.), Csoszánszki D. (89.), ill. Varga D. (23.).
JÓK: Balázs L., Szabó Cs., Csoszánszki D., Hájos N., Nagy M., ill. Varga D., Rácz D.
BESENYEI FERENC: – Picit tompán kezdtük a mérkőzést, lassan és sokszor pontatlanul járattuk a labdát. A kapott gól után sokkal élesebben játszottunk, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
VASS ISTVÁN: – Az egyenlítő gólig nagyon jól játszottunk, utána hibát-hibára halmoztunk, és súlyos vereséget szenvedtünk. Nagyon sokat kell még dolgozni, van hová fejlődni.
SZABADNAPOS: Energia SC Gyöngyös
A 2. forduló párosítása
Augusztus 23., szombat, 17.00: Marshall-ASE–Gyöngyöshalász, Egerszalók–Neo24-Hevesi LSC, Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK. 19.00: Lőrinci–Maklár. Szabadnapos: Besenyőtelek.