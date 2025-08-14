2 órája
Olyan kihívást teljesített a vikingek földjén a hevesi férfi, ami még a benszülötteknek is feladta a leckét
A hevesi Frisch László a Halland Ultra Beach 325 kilométeres versenyén ért el kimagasló eredményt. A hevesi ultra terepfutó egy olyan versenyt teljesített, amelyet szinte csak a helyiek képesek az időjárás és a terepviszonyok miatt.
Frisch László hevesi ultra terepfutó és teljesítménytúrázó a Hevesi Rendőrkapitányságon dolgozik. Szabad idejében a futás a szenvedélye, 100 kilométer távolság feletti versenyeken vesz részt. Itthon a teljesítménytúra bajnokságban 3 teljes szezont teljesített, 2019-ben a bajnokság 3., 2021-ben 2., tavaly, 2024-ben magyar bajnokságon első helyezést szerzett, emellett 2020-ban a szlovák bajnokság győztese is ő lett. 2021-ben a sportágban megkapta az év sportolója címet.
A hevesi ultra terepfutó 325 kilométeres versenyen indult
Frisch László elmondta, hogy évente 10-15 100 kilométer feletti versenyen vesz részt, melyből 2-4 versenyt tervez külföldön.
– Tavaly sikerült a versenyek hosszában szintet lépni, így két portugál 300-as versenyt teljesítettem, a Pt 281+-t és az ALUT 307 kilométeres versenyt – monda az ultrafutó.
Hozzátette, hogy megkedvelte ezt a hosszabb távot, ezért nézett egy hasonló hosszúságú kihívást az idei évre is, így esett a választás a Halland Ultra Beachre.
– A neve alapján még jól és könnyűnek hangzik, hogy egy tengerparton halad végig Svédországban a 325 kilométeres táv. Ahhoz, hogy mennyire lehet nehéz, egy beszédes adat, hogy 31 százalékos a teljesítők aránya, és eddig a helyi svédeken kívül egy britnek és egy németnek sikerült a korábbi években célba érni – magyarázta.
Elmondta, hogy a versenyen 18 fő regisztrálhatott, amelyből végül a nevezési listára 15-en fértek fel, köztük László mellett két nem svéd lakos. A 325 kilométer megtételére 76 óra áll rendelkezésre. A verseny nehezítő körülményei az átlagos terepfutó versenyektől eltérő frissítő pontok, amelyek itt nem 10-15 kilométerenként, hanem 50-70 kilométerenként voltak. Külsős segítséget csak az 5 frissítőponton lehetett igénybe venni. Ezen kívül a regisztrációban 4 tenger torkolati átkelést is említett a szervező. A verseny rajtja 2025. július 31-én, csütörtökön 20 órakor volt Göteborgban.
– A első etap 70 kilométer volt, itt megmutatkoztak már a nehézségek, amivel egyáltalán nem számoltam, hogy úttalan utakon, sziklákon, és mocsaras, lápos területen vezetett a verseny
– részletezte Frisch László.
Elmondta, hogy a szervezők nyomkövetőkkel látták el őket, így végig látták, merre haladnak. Külön kérés volt, hogy az általuk meghatározott és a versenyzők számára kijelölt haladjanak, attól legfeljebb minimális eltérést engedélyeznek, de ha az út mocsáron vezet, nem mehettek a közelben lévő más burkolaton, ha úgy érezték, a mocsáron nem tudnak átjutni.
– Én egy kézi túra GPS és telefon közös használatával próbálkoztam haladni, de sokszor nehézségekbe ütköztem, főleg amikor 3 méter magas nádasba vezetett az út, és amerre a rendező az útvonalat a GPS-tracken jelölte, nem is volt valójában – mesélte László. – Így mivel ekkor a 10. helyen álltam, az előttem indulók nyomait nem tudtam követni, a nádat magam előtt törve haladtam előre olykor vádliig süllyedve a lápos mocsaras területen.
Elmondta azt is, hogy amikor nem ilyen felületen ment, akkor tengerparti sziklákon kellett szinte mindegyiknek a legmagasabb pontjára felmenni és lejönni. Ezek a mászások nagyon fárasztóak voltak és az is nehézség volt, hogy a szervező ezekre a sziklákra mindig a legnehezebb útvonalat jelölte ki.
– Másfél nap után értettem meg, és akkor egy kicsit már könnyebb is volt, mert tudtam, néha GPS nélkül is, melyik oldalon kell felmenni rá – részletezte.
Hozzátette, hogy a rendező a GPS-tracket 2019-ben készítette, ami így 6 évvel később sok helyen köszönő viszonyban nem volt az akkori környezettel, hisz a tenger környéke olykor fél év alatt is teljesen megváltozik. Ezeket improvizálva kellett megoldani, de a kérést meg tartva ugyanolyan felületen.
– Az egyik sziklaátkelés annyira rideg és ijesztő volt, hogy a többi, ami nem volt addig sem mind egyszerű, hisz négykézláb kellett némelyikre fel-lemászni, mégis könnyűnek tűnt ehhez képest
– mondta a versenyző.
– Képzeljük el egy szikla falat, vele szemben egy másikat, a közte lévő nyiladék 1,5 méter. A nyílás végén gazos benőtt sziklák vannak, a másik irányba kacsacsőr módon tágul a nyiladék. A GPS ezen vezet át. A gazos bozóton lehetetlen átmenni, ezért át kell ugrani. A mélysége 6-8 méter lehetett. Gondolkoztam, lendületből ugrok, de ha nem tudok megállni, leesek. Ha átlépek, nem tudok elég lendületet venni, mert a cél sziklának a dőlésszöge magasabb, így nyilván a mélység felé indul a tömeg – magyarázta László.
Ekkor lenézett és látott egy bokorszerű növényt a sziklák közt. Szerencsére volt nála túrabot, hogy megnyomja, és koppant. A bokor alatt tehát kő van. Lassan ráereszkedett, ez nagyjából 1,5 méterre volt lejjebb. Valószínűleg ez egy a sziklák közé ékelődött kisebb szikla volt, amin kinőtt egy ilyen bozótszerű növény, ami eltakarta a sziklát.
– Tulajdonképpen olyan volt mintha a semmin álltam volna és ez volt a megfelelő útvonal az átjutáshoz, mert onnan már fel tudtam magam húzni a másik oldali sziklán – fejtette ki az ultrafutó.
Állandó koncentrációra volt szükség
Kifejtette, hogy ezek összessége mentálisan lefárasztotta, mert állandó figyelést és koncentrációt igényelt. Rengeteg lápos legelőn sem lehetett csak úgy önfeledten közlekedni, mert ha belelépett egy nagyobb dagonyába, átázik a cipő, és a talpak kímélése a végsőkig egy 300 kilométeres versenyen döntő lehet. Persze sok alkalommal nem volt más lehetőség. A versenyt nehezítette még a tengertorkolati átkelés, amiből a szervező négyet ígért, de ez a valóságban 7-8 átkelést jelentett.
– A 2. ellenőrző előtt egy átkelés nem volt benne a leírásban, ez borítékolta a felázásom, mert nem volt cserecipőm erre a pontra depózva. Nem azonnal jelentkezett, hanem a 3. pontot követően, amikor már a 3. helyen álltam, és az első zivatar is utolért. Félre kellett állnom 176 kilométernél. A felázás sebeit kezelni kellett, mert a fájdalom már nagyon gyötrelmessé tette a haladást. Ekkor tovább haladtam, de nemsokára jelentkeztek újra a felázás problémái. Nagyon mélyponton voltam, felhívtam a feleségem, Andit, hogy fel kell adnom, nem tudom már a fájdalmat elviselni, és még több mint 100 kilométer van hátra. Ő lelki támaszom az ilyen esetekben és javasolta olyan döntést hozzak, amit később nem bánok meg, de mielőtt döntök, feküdjek le valahol fél órára és szellőztessem a lábam. Így tettem. Kerestem egy padot, levettem a cipőt és zoknit, lefeküdtem 30 percre, és kezdetét vette a csoda. Az addig felhő mögött lévő nap kibújt és fél órát szárította a talpam a lengedező szél segítségével. Ez a fél óra meghatározta a kint töltött 75 órát – részletezte Frisch László.
Hozzátette, hogy amikor felkelt, teljesen új lábakat kapott és elindult a 4.pont felé, ahol találkozhatott a kísérőjével, Ollári-Vadon Mihállyal. Ő volt aki felajánlotta, hogy amikor tud segít a versenyzőnek. Kérte, hogy hajszárítót és levest vigyen a pontra, tűt és cérnát, hogy a vízhólyagokat kivarrják. Összeszalagozták a talpát, hogy ne repedjen tovább és mélyebbre a felázás, majd a megszárított cserecipő is felkerült az utolsó 100 kilométerre.
– Ösztönzött, hogy egy város szorít értem, ugyanis Misi a Sikeres Hevesért Mozgalom tagjaként folyamatosan tudósított és élő bejelentkezést tartott a nem mindennapi teljesítésről – mondta László.
Az utolsó szakasz nehézségei
Elmondta azt is, hogy az utolsó 100 kilométeren háromszor érte el nagyobb vihar. Ekkor a parton kellett haladni, már-már kényelmes homokban, de a szembeszél az esővel végig hátráltató tényező volt. Az utolsó tengerátkelés is erre a részre jutott. Otthon kitalálta, hogy egy úszó gumiba belepakol és átúszik a túlpartra, de olyan szél és hullám volt, hogy kifújta a partra a gumit, valamint fel is borította, úgyhogy a szervező által a tengerben kijelölt úgymond hordalék háton tudott átjutni. Itt kézben kellett a levegőben tartani a csomagot.
– A 17 fokos levegőből a 20 fokos mellkasig érő vízen át gázolva 400 métert, majd onnan a 17 fokos levegőn a szélben megszáradni is plusz kihívás volt
– fogalmazott Frisch László.
Kijelentette, hogy a célegyenes 11 kilométere örökkévalóságnak tűnt. Volt hogy arra eszmélt, hogy éberen alszik, nem megy, hanem a földet bámulja.
– A fáradtság és kimerültség néha olyan állapotba vezetnek, ahová normál életben nem jutunk el. Egyszerre szörnyű és lenyűgöző is, ami ilyenkor történik, de azt szoktam mondani, az élet a komfortzónán túl kezdődik. Hát én legalább 70 órát most kívül töltöttem a 75-ből – fejtette ki Frisch László.
– Az utolsó kilométereket vacogva egy esőtől átázott ingben és rövidnadrágban tettem meg. A cél fényeit 100 méterről megláttam és akkor tisztázódott le bennem, miért a helyi vikingek képesek csak ezt a megpróbáltatást tűrve megcsinálni ezt az elképesztő 325 km-t – jelentette ki a hevesi ultrafutó.
A versenyen végül 4. lett és négyen is fejezték be. A versenyt idén teljesítették legkevesebben.
– Köszönöm a Sikeres Hevesért Mozgalom online térben történő támogatását, helyben pedig Ollári-Vadon Mihálynak, aki segített mindenben elboldogulni Svédországban. Köszönöm mindenkinek a szurkolást és biztatást! – emelte ki Frisch László.
