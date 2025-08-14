Olyan kihívást teljesített a vikingek földjén a hevesi férfi, ami még a benszülötteknek is feladta a leckét

Frisch László hevesi ultra terepfutó és teljesítménytúrázó a Hevesi Rendőrkapitányságon dolgozik. Szabad idejében a futás a szenvedélye, 100 kilométer távolság feletti versenyeken vesz részt. Itthon a teljesítménytúra bajnokságban 3 teljes szezont teljesített, 2019-ben a bajnokság 3., 2021-ben 2., tavaly, 2024-ben magyar bajnokságon első helyezést szerzett, emellett 2020-ban a szlovák bajnokság győztese is ő lett. 2021-ben a sportágban megkapta az év sportolója címet.

Frisch László hevesi ultra terepfutó 4. lett azon a versenyen, amelyet kevesen tudtak eddig teljesíteni

Forrás: Beküldött fotó

A hevesi ultra terepfutó 325 kilométeres versenyen indult

Frisch László elmondta, hogy évente 10-15 100 kilométer feletti versenyen vesz részt, melyből 2-4 versenyt tervez külföldön.

– Tavaly sikerült a versenyek hosszában szintet lépni, így két portugál 300-as versenyt teljesítettem, a Pt 281+-t és az ALUT 307 kilométeres versenyt – monda az ultrafutó.

Hozzátette, hogy megkedvelte ezt a hosszabb távot, ezért nézett egy hasonló hosszúságú kihívást az idei évre is, így esett a választás a Halland Ultra Beachre.

– A neve alapján még jól és könnyűnek hangzik, hogy egy tengerparton halad végig Svédországban a 325 kilométeres táv. Ahhoz, hogy mennyire lehet nehéz, egy beszédes adat, hogy 31 százalékos a teljesítők aránya, és eddig a helyi svédeken kívül egy britnek és egy németnek sikerült a korábbi években célba érni – magyarázta.

Elmondta, hogy a versenyen 18 fő regisztrálhatott, amelyből végül a nevezési listára 15-en fértek fel, köztük László mellett két nem svéd lakos. A 325 kilométer megtételére 76 óra áll rendelkezésre. A verseny nehezítő körülményei az átlagos terepfutó versenyektől eltérő frissítő pontok, amelyek itt nem 10-15 kilométerenként, hanem 50-70 kilométerenként voltak. Külsős segítséget csak az 5 frissítőponton lehetett igénybe venni. Ezen kívül a regisztrációban 4 tenger torkolati átkelést is említett a szervező. A verseny rajtja 2025. július 31-én, csütörtökön 20 órakor volt Göteborgban.

– A első etap 70 kilométer volt, itt megmutatkoztak már a nehézségek, amivel egyáltalán nem számoltam, hogy úttalan utakon, sziklákon, és mocsaras, lápos területen vezetett a verseny

– részletezte Frisch László.